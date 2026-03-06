திருமண விழாவில் ஜோடியாக விஜய் - திரிஷா.. விவாகரத்து கோரும் சங்கீதா! அரசியல் வாழ்க்கை பாதிக்குமா?

Vijay - Trisha Latest News: நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய், நடிகை திரிஷ்டாவுடன் சென்னையில் நடந்த ஒரு திருமண விழாவிற்கு வந்தது தற்போது அனைவரது மத்தியிலும் பேசும் பொருளாகி உள்ளது. இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகள் பயணித்து தனக்கென ஒரு ரசிகர்கள் படையையே உருவாக்கியவர் நடிகர் விஜய். இவரது படம் வெளியாகிறது என்றால், திரையரங்குகள் திருவிழா கோலமாவது வழக்கம். இதுவரை 69 படங்களில் நடித்துள்ள நிலையில், அவரது கடைசி படமான ஜனநாயகன் பிரச்சனையை சந்தித்து தற்போது வரை ரீலிஸ் ஆகாமல் உள்ளது.
விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து
நடிகர் விஜய் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு தமிழக வெற்றி கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி பயணித்து வருகிறார். இந்த சூழலில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக அவரது மனைவி சங்கீதா விஜய்யிடம் இருந்து விவாகரத்து வேண்டும் என கோரி செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். ரசிகர்கள் மத்தியில் ஒரு நல்ல ஜோடியாக திகழ்ந்து வந்த இருவர்கள் 2020ஆம் ஆண்டு பின்னர் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்ததாக கூறப்பட்டது. ஏதேனும் சிறிய பிரச்சனையாக இருக்கும் என ரசிகர்கள் பேசி வந்த நிலையில், 27 ஆண்டு கால மண வாழ்க்கையை முடிவுக்கு விதமாக சங்கீதா விவாகரத்து கோரியது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
நடிகையுடன் விஜய் தொடர்பு
கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு விஜய் நடிகையுடன் திருமணத்தை தாண்டிய உறவில் இருந்தது தெரியவந்ததாகவும் தன்னை அலட்சியப்படுத்தியதாகவும் சங்கீதா விவாகரத்து மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும் ஜீவனாம்சம் பெற்று தர வேண்டும் என்றும் அவர் கோரி இருக்கிறார். பிரபல நடிகரான விஜய் அரசியலில் குதித்துள்ள நிலையில், அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு புயல் வீசியுள்ளது சினிமா வட்டாரத்தில் மட்டுமின்றி அரசியல் வட்டாரத்திலும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
ஜோடியாக திருமண விழாவில் பங்கேற்ற விஜய் - திரிஷா
விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து அலையே இன்னும் ஓயாத நிலையில், விஜய் நடிகை திரிஷாவுடன் ஒரு திருமண விழாவில் கலந்திருப்பது மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. சென்னை திருவான்மியூரில் கல்பாத்தி சுரேஷின் மகன் திருமண விழா நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு விஜய் மற்றும் திரிஷா ஒரே காரில் வந்து ஒன்றாக கலந்து கொண்டனர். பின்னர் மேடையில் மணமகள் மற்றும் மணமகனுக்கு வாழ்த்துகளை கூறிய அவர்கள் ஒன்றாக நின்று புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர். இது தொடர்பான வீடியோ மற்றும் போட்டோக்கல்தான் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளது.
விஜய் மற்றும் சங்கீதா கலந்துகொண்ட கடைசி விழா
இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்த விஜய் மற்றும் திரிஷா ஒரே நிறத்தில் உடைகளை அணிந்திருந்தது கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ரசிகர்கள் இது தொடர்பாக பல்வேறு கருத்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். நடிகர் விஜய் அவரது மனைவி சங்கீதாவுடன் சேர்ந்து மாஸ்டர் பட ஆடியோ ரிலீஸில் கலந்து கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
அரசியல் வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுமா?
விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கோரியது, நடிகையுடன் விஜய் தொடர்பு என்ற குற்றச்சாட்டு, திருமண விழாவில் ஒரே வண்ண உடையில் ஒன்றாக வந்து விஜய் மற்றும் நடிகை திரிஷா கலந்து கொண்டது உள்ளிட்ட அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை விஷயங்கள், விஜய்யின் அரசியல் பயணத்தை பாதிக்குமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. பொதுவாக அரசியல் பயணம் என்பது வேறு, தனிப்பட்ட வாழ்க்கை என்பது வேறு. அரசியல் களத்தில் ஒருவரின் செயல்பாடே பெரும்பாலும் அவர்களின் வெற்றியை நிர்ணயிக்கிறது. இருப்பினும் விஜய்யின் மீது வரும் இந்த அதிருப்தியான விஷயங்கள் அவரது வாக்குகளை பாதிக்குமா என்பதை பொறுந்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
