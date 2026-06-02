/ரெக்கை கட்டி பறக்குமா அண்ணாமலை சைக்கிள்? ஜூன் 4 வரப்போகும் அறிவிப்பு என்ன?

Annamalai New Party: தமிழ்நாடு பாஜக-வின் முன்னாள் தலைவரான அண்ணாமலை, கட்சியை விட்டு விலகி, தனது பிறந்தநாளான ஜூன் 4-ஆம் தேதியன்று ஒரு புதிய அரசியல் கட்சியைத் தொடங்கக்கூடும் என்ற ஊகங்களால் தமிழக அரசியல் களம் பரபரப்பாக உள்ளது. தமிழகத்தில் சமீபத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிந்து தவெக கட்சி ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். ஆனால், தேர்தல் அலை அடித்து ஓய்ந்திருந்தாலும், அரசியல் அலை ஓய்வதாக இல்லை. தினம் தினம் ஒரு புதிய திருப்பம், புதிய குழப்பம், குற்றச்சாட்டு, வாக்குவாதம், வைரல் வசனங்கள், நக்கல் நையாண்டிகள் என தமிழக அரசியல் கண்டெண்டிற்கு பஞ்சமில்லாமல் விறுவிறுவென முன்னேறிக்கொண்டு இருக்கின்றது.
தமிழக அரசியலில் தற்போது அனைவரும் மிக உன்னிப்பாக கவனித்து வரும் நிகழ்வு தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையின் அடுத்த அரசியல் நகர்வு. தான் அரசியலில் கால் பதித்த நாள் முதலே தலைப்பு செய்திகளின் செல்லப்பிள்ளையாய் இருந்து வருபவர் அண்ணாமலை. சிலரை நாம் விரும்பலாம், அல்லது வெறுக்கலாம், ஆனால், ஒதுக்க முடியாது. அப்படிப்பட்டவர்தான் அண்ணாமலையும்!!
கடந்த சில நாட்களாக அண்ணாமலை தனி கட்சி தொடங்குவது பற்றிய பேச்சுகள் முழு வீச்சில் இருந்துவரும் நிலையில் அவர் தற்போது டெல்லிக்கு சென்றுள்ளார். பயணத்திற்கு முன் அவரது அரசியல் எதிர்காலம் குறித்து அவரிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு, 'இன்னும் 2 நாட்களில் சொல்கிறேன்' என்று மட்டும் கூறிச்சென்றுள்ளார் அண்ணாமலை.
இதற்கிடையில், சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு மௌனம் காத்து வந்த அண்ணாமலை, பாஜகவின் அடிப்படை உறுப்பினரில் இருந்து அண்ணாமலை விலகி, இளைஞர்களை மையப்படுத்திய புதிய அரசியல் இயக்கத்தைத் தொடங்கப் போவதாக கூறப்பட்டு வந்தது. இது ஒருபுறம் இருக்க, அவர் புதிய கட்சியையே தொடங்குவார் என்றும் ஒரு சாரார் கூறி வருகின்றனர். அவர் சைக்கிள் சின்னத்திற்கு விண்ணப்பித்துள்ளதாகவும் செய்திகள் பரவி வருகின்றன. எனினும், இவை எதுவுமே இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை.
ஜூன் 4 -ஐ ஒட்டி பல வித கருத்துகள் நிலவி வருகின்றன. இரண்டு வகையான ஊகங்கள் பரவி வருகின்றன:
ஊகம் 1: தனிக்கட்சி தொடங்குவார் அண்ணாமலை
ஊகம் 2: பாஜகவில் தொடருவார் அண்ணாமலை
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னர் மாநில தலைவர் பதவியில் இருந்து அண்ணாமலை நீக்கப்பட்டது தமிழக பாஜக தொண்டர்களிடையே பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. அதன் பிறகு அண்ணாமலையும் அரசியலில் பெரிய அளவில் ஆர்வம் காட்டாமல் இருந்தார். எனினும், பாஜக மேலிடம் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் பாஜக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளுக்காக தேர்தலின் போது கடுமையாக பிரச்சாரம் செய்தார். தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் அண்ணாமலை சைலன்ஸ் மோடில் சென்றுவிட்டார். இப்போது புதிய ஒரு தெளிவுடன் அவர் மீண்டும் வந்திருப்பது அரசியல் ஆர்வலர்கள், பொதுமக்கள் என அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
நடப்பு கல்வியாண்டு முதல் 9-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மும்மொழி கொள்கையை அமல்படுத்துவது குறித்த சிபிஎஸ்இ-யின் (CBSE) சமீபத்திய அறிவிப்புக்கு அண்ணாமலை தெரிவித்த எதிர்ப்பு, மற்றும் அந்த அறிவிப்பைத் திரும்பப் பெற அவர் விடுத்த கோரிக்கை ஆகியவை, அவர் தனது சொந்தக் கட்சியைத் தொடங்குவதற்குத் தயாராகி வருவதால் மத்திய அரசை எதிர்ப்பதாக அமைகிறது என்ற ஊகங்களுக்கு வலுசேர்த்தன.
2021-ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு பாஜக மாநிலத் தலைவராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு, அண்ணாமலை அப்போதைய திமுக அரசை கேள்விக்குள்ளாக்கிப் பல செய்தியாளர் சந்திப்புகளை நடத்தினார். மேலும் 'என் மண் என் மக்கள்' என்ற பாதயாத்திரையையும் தொடங்கினார். அவரது தொடர் குற்றச்சாட்டுகளால் திமுக நிர்வாகத்திற்குள் நிலவுவதாகக் கூறப்படும் ஊழல்கள் குறித்த அவரது விமர்சனங்கள் பொது விவாதத்தில் ஒரு முக்கிய பேசுபொருளாக மாறின. இதன் விளைவாக, திமுக அவர் மீது அவதூறு வழக்கு ஒன்றைத் தொடர்ந்தது.
2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல்களுக்கு முன்னதாக, அதிமுக-வுடன் கூட்டணி அமைப்பது என்ற பாஜக-வின் முடிவைத் தொடர்ந்து, அண்ணாமலை தமிழ்நாடு பாஜக மாநிலத் தலைவர் பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார். அதன் பின்னர், நைனார் நாகேந்திரன் புதிய பாஜக மாநிலத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்.
சட்டமன்றத் தேர்தலில் டி.டி.வி. தினகரன் மற்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் ஆகியோரைத் தங்கள் கூட்டணியில் இணைப்பதில் முக்கியப் பங்காற்றிய அவர், கட்சித் தலைமை தன்னை நீக்கிவிட்டு நைனார் நாகேந்திரனை நியமித்த பிறகு, பொதுவெளியில் அதிகம் தென்படாமல் அமைதி காத்து வருகிறார். இந்த நிகழ்வைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு பாஜக பிரிவுக்குள் பல்வேறு சித்தாந்த ரீதியான முரண்பாடுகள் உருவாகி வருவதாகச் செய்திகள் வெளியாகின.
இந்த உட்கட்சிப் பூசலின் வெளிப்பாடாகவே, சமீபத்தில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் அண்ணாமலை போட்டியிடாமல் இருக்கத் தீர்மானித்ததாகக் கருதப்படுகிறது. அவர் தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் என்று பாஜக-வின் தேசியத் தலைமை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்திய போதிலும், அண்ணாமலை அவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்துவிட்டார் என கூறப்படுகிறது.
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (NDA) மூன்றாவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்ட நிலையில், தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் பாஜக-வால் ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே வெற்றி பெற முடிந்தது. இந்தச் சூழலில், அண்ணாமலை தனது பிறந்தநாளான ஜூன் 4-ஆம் தேதியன்று, 'மக்கள் சக்தி இயக்கம்' (People's Power Movement) என்ற தற்காலிகப் பெயரில் ஒரு புதிய அரசியல் கட்சியைத் தொடங்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கடந்த ஒரு வாரமாகச் செய்திகள் பரவி வருகின்றன.
திங்கள்கிழமை மாலை டெல்லிக்குப் புறப்படுவதற்கு முன்னதாக, சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தபோது, அவர் புதிய அரசியல் கட்சியைத் தொடங்கத் திட்டமிட்டுள்ளாரா என்று செய்தியாளர்கள் அவரிடம் கேள்வி எழுப்பினர். இந்தக் கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்த அண்ணாமலை, "அனைத்திற்கும் நான் இரண்டு நாட்களுக்குள் பதிலளிப்பேன்," என்று கூறிவிட்டு டெல்லிக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றார்.
அண்ணாமலைக்குக் கட்சியில் இன்னும் பெரிய பொறுப்பு வழங்கப்படக்கூடும் என்பதால், அவர் கட்சியிலிருந்து விலகுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவே என்று பாஜக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், கோவையில் உள்ள அவரது ஆதரவாளர்கள் சிலர், விஜய் தலைமையிலான 'தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு' ஒரு மாற்றாக, முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை புதிய கட்சியைத் தொடங்க வேண்டும் என்பதையே விரும்புகின்றனர்.