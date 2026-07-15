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தமிழகத்தில் பைக் டாக்சிக்கு அனுமதி கிடைக்குமா? தமிழக அரசு சொன்ன முக்கிய தகவல்

தமிழகத்தில் பைக் டாக்சி சேவைகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்படுமா? கட்டண நிர்ணயம் மற்றும் புதிய விதிமுறைகளுக்காக வல்லுநர் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தகவல்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 15, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:24 PM IST
தமிழகத்தில் பைக் டாக்சிக்கு அனுமதி கிடைக்குமா? தமிழக அரசு சொன்ன முக்கிய தகவல்
Image Credit: AI Generated | Bike Taxi Fare Committee Formed: Madras HC Asks TN Govt&#039;s StanceSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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