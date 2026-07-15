/தமிழகத்தில் பைக் டாக்சிக்கு அனுமதி கிடைக்குமா? தமிழக அரசு சொன்ன முக்கிய தகவல்

தமிழகத்தில் செயல்பட்டு வரும் பைக் டாக்சி (Bike Taxi) சேவைகளுக்கு தமிழக அரசு அனுமதி வழங்க உள்ளதா அல்லது வழங்கப் போவதில்லையா என்பது குறித்து, தமிழக அரசிடம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை கேள்வி எழுப்பியிருந்தது.அதற்கு தமிழக அரசு சார்பில் "விதிமுறைகளை உருவாக்குவதற்காக சிறப்பு குழு" ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மதுரையைச் சேர்ந்த ஆர். நவீன் குமார் என்பவர் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் சி.வி. கார்த்திகேயன் மற்றும் ஆர். சக்திவேல் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இந்த கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது. தமிழகத்தில் பைக் டாக்சி சேவைகளை சட்டப்பூர்வமாக இயக்குவதற்கு ஏதுவாக, விரிவான ஒழுங்குமுறை விதிகளை உருவாக்க வேண்டும் என்று அந்த மனுவில் கோரப்பட்டிருந்தது.
தமிழகத்தில் பைக் டாக்சி கட்டண நிர்ணயம் குறித்து வரைமுறை செய்யவும், இந்தச் சேவைகளுக்கான விதிகளை வகுக்கவும் ஒரு பிரத்யேக வல்லுநர் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழுவில் போக்குவரத்து இணை மற்றும் துணை ஆணையர்கள், சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையத்தின் (CUMTA) பிரதிநிதிகள் மற்றும் நிதித்துறை பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
‘தமிழ்நாடு மோட்டார் வாகன அக்ரிகேட்டர் விதிகளை’ (Tamil Nadu Motor Vehicle Aggregator Rules) உருவாக்குவதற்கு இக்குழுவிற்கு மேலும் 6 மாத கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
அரசு தரப்பு விளக்கத்தைத் தொடர்ந்து, மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் ஒரு முக்கிய குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார். பைக் டாக்சிகளை இயக்கும் நிறுவனங்கள் (Aggregators) மீது அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை என்றும், ஆனால் வாழ்வாதாரத்திற்காக பைக் டாக்சி ஓட்டும் சாதாரண வாகன ஓட்டிகளுக்கு ₹10,000 வரை அபராதம் விதித்து அரசு அநீதி இழைப்பதாகவும் வாதிட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்தே, நீதிபதிகள் அமர்வு "தமிழகத்தில் பைக் டாக்சிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்படுமா? இல்லையா?" என்ற நேரடி கேள்வியை எழுப்பி, வழக்கின் விசாரணையை ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது.
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"ஆப் (App) அடிப்படையிலான பைக் டாக்சி சேவைகள் தற்போது போக்குவரத்து அமைப்பில் ஒரு முக்கிய அங்கமாக மாறிவிட்டன. பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய மாணவர்கள் மற்றும் வேலையற்ற இளைஞர்களுக்கு இது முதன்மை வாழ்வாதாரமாக உள்ளது. ஆனால், மோட்டார் சைக்கிள்களை வாடகைக்கு பயன்படுத்துவது குறித்து தமிழக அரசு முறையான விதிகளை அறிவிக்காததால் ஒரு ஒழுங்குமுறை வெற்றிடம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது பயணிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் பைக் டாக்சி ஓட்டுநர்களின் வாழ்வாதார உரிமைகளை கடுமையாக பாதிக்கிறது என மனுதாரர் ஆர்.நவீன் குமார் தெரிவித்திருந்தார்.