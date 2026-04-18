  • விருதுநகரில் அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரி.. பிரேமலதா விஜயகாந்த் உறுதி!

விருதுநகரில் அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரி.. பிரேமலதா விஜயகாந்த் உறுதி!

TN Assembly Election, Virudhunagar : விருதுநகர் தொகுதி தேமுதிக (DMDK) வேட்பாளர் விஜய பிரபாகரனை ஆதரித்து, அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தேர்தல் பிரசாரம் செய்தார், அப்போது விருதுநகரில் புதிய அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரி அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்து இருந்தார்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 18, 2026, 02:19 PM IST
  • விஜய பிரபாகரன் எந்தத் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்?
  • விஜயகாந்தின் பூர்வீகம் விருதுநகர் மாவட்டம் (ராமானுஜபுரம்) என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

விருதுநகரில் அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரி.. பிரேமலதா விஜயகாந்த் உறுதி!

TN Assembly Election, Virudhunagar : தமிழ்நாட்டின் 16-வது சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் அடுத்த மாதம் முடிவடைய உள்ள நிலையில், வரும் ஏப்ரல் 23ம் தேதி சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. மேலும்இந்த தேர்தலானது தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமையப் போவதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும் தற்போது தமிழ்நாட்டின் தேர்தல் களம் சூடு பிடித்துள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக கட்சித் தலைவர்கள் அனைவரும், தங்களது வேட்பாளர்கள் மற்றும் கட்சியை ஆதரித்து பரவலாக பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றனர். இதை அடுத்து தேமுதிக கட்சி வேட்பாளரான விஜய பிரபாகரனை ஆதரித்து, அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தேர்தல் பிரசாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது பேசிய அவர்,தமிழகத்தில் பலமுனைப் போட்டி நிலவினாலும், திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற கூட்டணி வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் அமோக வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என்று தெரிவித்து இருந்தார். தங்களின் கட்சி வேட்பாளர் வி. விஜயபிரபாகரனுக்கு வாக்கு சேகரித்த அவர், தேமுதிக வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றால் விருதுநகரில் அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரி அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கடந்த வியாழக்கிழமை தெரிவித்து இருந்தார்.

இதேபோல், விருதுநகர் நகரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில், கௌசிகா ஆற்றின் குறுக்கே மூன்று உயர்மட்டப் பாலங்கள் கட்டப்படம் என்றும்; மேலும், சத்திரரெட்டியாப்பட்டியில் உள்ள மதுரை-விருதுநகர் நெடுஞ்சாலையை அருப்புக்கோட்டைச் சாலையுடன் இணைக்கும் ஒரு புறவழிச் சாலையும் அமைக்கப்படம் என்றும் தெரிவித்து இருந்தார். மேலும் நெடுஞ்சாலையில் ஒரு லாரி முனையம் அமைக்கப்படும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார்.

விஜயபிரபாகரன் ஒரு வெளிநபர் என்று எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சிக்கும் என தேர்தல் பிரசாரத்தில் குறிப்பிட்ட பிரேமலதா, விஜயகாந்தின் பூர்வீகம் விருதுநகர் என்று கூறினார்.

"அவர் ஏற்கனவே இங்கு ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்துள்ளார். வெற்றி பெற்றவுடன், தொகுதியிலேயே தங்கி மக்களுடன் இருப்பார். அரசுப் பணிகளுக்காக மட்டுமே அவர் சென்னைக்குச் செல்வார்," என்று அவர் கூறினார்.

திமுக அரசு பெண்களுக்கு ரூ.8,000 மதிப்பிலான கூப்பன்களை விஜய பிரபாகரன் உங்கள் இல்லத்திற்கே நேரில் வந்து வழங்குவார். தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு, அவர் இங்கே உங்களுடனேயே தங்கி மக்கள் பணியாற்றுவார். கேப்டன் விஜயகாந்த் மக்களுக்காக எதையெல்லாம் செய்ய நினைத்தாரோ, அவரின் மறு உருவமாக நின்று உங்களின் அனைத்து அடிப்படைத் தேவைகளையும் விஜய பிரபாகரன் நிறைவேற்றுவார்.

இந்தத் தொகுதியின் வளர்ச்சிக்கு அவர் அர்ப்பணிப்புடன் பாடுபடுவார். என் மகனை உங்கள் கைகளில் ஒப்படைக்கிறேன், உங்கள் வீட்டுப் பிள்ளையாக அவரை நம்பி நான் விட்டுச் செல்கிறேன். விருதுநகர் தொகுதியில் அவர் பெறும் வெற்றி, உங்கள் ஒவ்வொருவரின் வெற்றியாக அமையும் என்று தெரிவித்து இருந்தார்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் எப்போது நடைபெறுகிறது?
தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய முதலமைச்சர் யார்?
மு.க.ஸ்டாலின் தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக உள்ளார்.

காங்கிரஸ் எந்த கூட்டணியில் உள்ளது?
காங்கிரஸ், திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ளது.

விஜய பிரபாகரன் எந்தத் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்?
விருதுநகர் மக்களவைத் தொகுதியில் (கடந்த தேர்தலில்) அவர் போட்டியிட்டார்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

