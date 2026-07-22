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டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ் கொடுப்பாரா? முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி காலிப் பணியிடங்கள் குறித்து முக்கிய ஆலோசனை நடத்தியிருக்கிறார் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய். விரைவில் வெளியாகும் குரூப் 2, 2ஏ தேர்வில் அதிக காலிப் பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்படுமா? என தேர்வர்கள எதிர்பார்ப்பு

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 22, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:43 PM IST
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ் கொடுப்பாரா? முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்
Image Credit: TNPSC Vacancy Update latestSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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