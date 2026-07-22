/டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ் கொடுப்பாரா? முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி காலிப் பணியிடங்கள் அறிவிப்பு குறித்து சென்னை தலைமை செயலகத்தில் ஆலோசனை நடத்தியிருக்கிறார் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய். ஆகஸ்ட் மாதம் தமிழ்நாடு அரசு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய உள்ள நிலையில், மனிதவள மேலாண்மைத் துறையின் திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன், மனிதவள மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் சரத்குமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது, டிஎன்பிஎஸ்சி செயல்பாடுகள் மற்றும் காலிப் பணியிடங்கள் அறிவிப்பு குறித்த விவரங்களை முதலமைச்சருக்கு துறைசார்ந்த அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். விரைவில் வர இருக்கும் குருப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ தேர்வுகள் உள்ளிட்ட மற்ற டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகள் குறித்தும், காலிப் பணியிடங்கள் அறிவிப்பு, நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து இக்கூட்டத்தில் விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது. இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் தேர்வர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஏனென்றால் விரைவில் குருப் 2, குரூப் 2ஏ தேர்வுகள் அறிவிக்கப்பட இருக்கிறது. இதில் அதிக காலிப் பணியிடங்கள் அறிவிக்க வேண்டும் என தேர்வர்களின் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. முதலமைச்சர் விஜய்யும் ஆட்சிக்கு வந்தால் அரசுப் பணியிடங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் அதிகமாக நிரப்பப்படும் என்றும், முறைகேடுகளே இருக்காது என்றும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது தெரிவித்திருந்தார். அவரின் இந்த பேச்சு டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியது. இப்போது ஆட்சிக்கும் வந்துவிட்டதால், தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் கூறியதைப் போலவே குரூப் 2, 2ஏ மற்றும் குரூப் 4 தேர்வு அறிவிப்பில் அதிக காலிப் பணியிடங்கள் இருப்பதை முதலமைச்சர் உறுதி செய்ய வேண்டும் என தேர்வர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
மேலும், நாடு முழுவதும் அரசுத் தேர்வுகளின் வினாத்தாள் கசிவு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறியுள்ளது. அதேபோன்ற பிரச்சனை டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளில் நடக்காமல் இருப்பதை முதலமைச்சர் உறுதி செய்ய வேண்டும் என தேர்வர்கள் கோரிக்கையாக வைக்கின்றனர். ஆண்டுக்கணக்கில் படித்து தேர்வுக்கு தயாராக இருக்கும் சமயத்தில் வினாத்தாள் கசிவு, தேர்வு முறைகேடு போன்ற சம்பவங்கள் ஏற்பட்டால் லட்சக்கணக்கான தேர்வர்களுக்கு மிகப்பெரிய பேரிடியாக விழுந்துவிடும். இதில் முதலமைச்சர் இப்போதே அதீத கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் தேர்வர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
தேர்தலுக்கு முன்பு கொடுத்த வாக்குறுதியின்படி, அதிக காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்ப நடவடிக்கை எடுப்பாரா?, வினாத்தாள் கசிவு ஏற்படாமல் இருக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுப்பாரா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.