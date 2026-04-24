  • மறு வாக்குப்பதிவு நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா? எங்கெல்லாம் மறு வாக்குப்பதிவு நடக்கும்?

மறு வாக்குப்பதிவு நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா? எங்கெல்லாம் மறு வாக்குப்பதிவு நடக்கும்?

Tamil Nadu re polling : தமிழ்நாட்டில் மறு வாக்குப்பதிவு நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா? என்னென்ன காரணங்களுக்காக தேர்தல் ஆணையம் மறு வாக்குப்பதிவு நடத்தும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 24, 2026, 01:40 PM IST
Trending Photos

கோடிகளில் புரளும் சாய் அபயங்கர்! ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon7
Sai Abhyankkar
கோடிகளில் புரளும் சாய் அபயங்கர்! ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?
CSK-வின் பிரம்மாஸ்திரம்... கடைசி நேரத்தில் உள்ள வந்த ஆகாஷ் மத்வால் - யார் இவர்?
camera icon8
CSK
CSK-வின் பிரம்மாஸ்திரம்... கடைசி நேரத்தில் உள்ள வந்த ஆகாஷ் மத்வால் - யார் இவர்?
சட்டமன்ற தேர்தல் சமயத்தில்..கெனிஷாவுடன் வெளியூர் சென்ற ரவி மோகன்! எங்கே தெரியுமா?
camera icon7
Ravi mohan
சட்டமன்ற தேர்தல் சமயத்தில்..கெனிஷாவுடன் வெளியூர் சென்ற ரவி மோகன்! எங்கே தெரியுமா?
MI vs CSK: இன்று மோதல் - தோனி, ரோகித் விளையாடுவார்களா? பிளேயிங் 11 இதுதான்!
camera icon6
MI vs CSK
MI vs CSK: இன்று மோதல் - தோனி, ரோகித் விளையாடுவார்களா? பிளேயிங் 11 இதுதான்!
மறு வாக்குப்பதிவு நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா? எங்கெல்லாம் மறு வாக்குப்பதிவு நடக்கும்?

Tamil Nadu re polling : தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிந்து, வாக்கு எண்ணிக்கைக்காக நாம் காத்திருக்கும் இந்த வேளையில் மறு வாக்குப்பதிவு குறித்து பலரும் அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக, வாக்குப்பதிவு முடிந்து வாக்குப்பெட்டிகள் சீல் வைக்கப்பட்ட பிறகு, வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு முன்பாகவே சில குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக மறுவாக்குப்பதிவு நடத்த தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு.

மறுவாக்குப்பதிவு எப்போது? ஏன் நடத்தப்படும்?

சட்டமன்ற தேர்தல் நிறைவடைந்திருந்தாலும் சில காரணங்களுக்காக சில பூத்களில் மறு வாக்குப்பதிவு நிச்சயமாக வாய்ப்பு இருக்கிறது. வாக்குப்பதிவு நாளில் நடந்த சில அசம்பாவிதங்கள் அல்லது தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் குறித்து மண்டல அலுவலர்கள் மற்றும் தேர்தல் பார்வையாளர்கள் அளிக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில், தேர்தல் ஆணையம் திருப்தி அடையவில்லை என்றால் மறுவாக்குப்பதிவுக்கு உத்தரவிடும். இது பொதுவாக வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு சில நாட்களுக்கு முன்னதாகவே நடத்தி முடிக்கப்படும்.

எந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் மறுவாக்குப்பதிவு நடத்தப்படும்?

இந்தியத் தேர்தல் விதிமுறைகளின்படி மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், 1951 - பிரிவு 58, 58A, கீழ்க்கண்ட காரணங்களுக்காக மறுவாக்குப்பதிவு உத்தரவிடப்படலாம்:

1. வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் கோளாறு அல்லது சேதம்

வாக்குப்பதிவு நாளில் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் (EVM) அல்லது VVPAT கருவி எதிர்பாராத விதமாகப் பழுதடைந்தாலோ, அல்லது யாராவது அதனைச் சேதப்படுத்தியிருந்தாலோ அந்த பூத்தில் பதிவான வாக்குகளை எண்ண முடியாது. இத்தகைய சூழலில் மறுவாக்குப்பதிவு நடக்கும்.

2. கள்ள ஓட்டு அல்லது முறைகேடுகள்

வாக்குச்சாவடிக்குள் புகுந்து யாராவது வலுக்கட்டாயமாகப் பிறர் பெயரில் கள்ள ஓட்டுகளைப் பதிவு செய்திருப்பது (Rigging) ஆதாரங்களுடன் நிரூபிக்கப்பட்டால், அந்த குறிப்பிட்ட பூத்தின் தேர்தல் செல்லாததாக அறிவிக்கப்படும்.

3. பூத் கைப்பற்றுதல்

அரசியல் கட்சியினரோ அல்லது சமூக விரோதிகளோ வாக்குச்சாவடியைத் தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்து, அதிகாரிகளை அச்சுறுத்தி வாக்குகளைப் பதிவு செய்திருந்தால் அல்லது வாக்கு இயந்திரத்தைத் தூக்கிச் சென்றிருந்தால் மறுவாக்குப்பதிவு நடத்தப்படும்.

4. இயற்கை பேரிடர் அல்லது வன்முறை

வாக்குப்பதிவு நாளில் பெரும் கலவரம் ஏற்பட்டு மக்கள் அச்சத்தால் வாக்களிக்க முடியாமல் போயிருந்தாலோ, அல்லது புயல், வெள்ளம் போன்ற இயற்கை சீற்றங்களால் வாக்குப்பதிவு பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலோ தேர்தல் தள்ளிவைக்கப்பட்டு மீண்டும் நடத்தப்படும்.

5. தேர்தல் அதிகாரிகளின் அறிக்கை

வாக்குப்பதிவு முடிந்ததும், ஒவ்வொரு பூத்திலும் உள்ள டைரி மற்றும் ஆவணங்களை தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ஆய்வு செய்வார். அதில் ஏதேனும் முரண்பாடுகள் இருப்பின், உதாரணமாக பதிவான வாக்குகளுக்கும், வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள கையெழுத்துகளுக்கும் வித்தியாசம் இருப்பது உள்ளிட்ட காரணங்கள் கண்டறியப்பட்டால் அவர் மறுவாக்குப்பதிவுக்குப் பரிந்துரைப்பார்.

நடைமுறை எப்படி இருக்கும்?

தேர்தல் ஆணையம் மறுவாக்குப்பதிவை அறிவித்தவுடன், அந்த குறிப்பிட்ட பூத்தில் உள்ள வாக்காளர்களுக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.

மறுவாக்குப்பதிவு நடக்கும் நாளன்று வாக்காளர்களின் இடது கை நடுவிரலில் அழியாத மை வைக்கப்படும். முந்தைய வாக்குப்பதிவில் ஏற்கனவே ஆள்காட்டி விரலில் மை இருப்பதால் அடையாளம் காண இது உதவும்,ஞ-ர.

இந்த வாக்குகளும் மே 4 ஆம் தேதி மற்ற வாக்குகளுடன் சேர்த்தே எண்ணப்படும்.

சுருக்கமாகச் சொன்னால் வாக்குப்பதிவு நியாயமாகவும், நேர்மையாகவும் நடக்கவில்லை என்று தேர்தல் ஆணையம் கருதினால் மட்டுமே மறுவாக்குப்பதிவு நடக்கும். உங்கள் பகுதியில் வாக்குப்பதிவு அமைதியாக நடந்திருந்தால் கவலைப்படத் தேவையில்லை.

மறுவாக்குப்பதிவு: முக்கிய 5 கேள்வி - பதில்கள்

1. எந்தச் சட்டத்தின் கீழ் தேர்தல் ஆணையம் மறுவாக்குப்பதிவுக்கு உத்தரவிடுகிறது?

இந்தியத் தேர்தல் விதிமுறைகளின்படி, மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், 1951 - பிரிவு 58 மற்றும் 58A ஆகியவற்றின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி தேர்தல் ஆணையம் மறுவாக்குப்பதிவுக்கு உத்தரவிடுகிறது.

2. வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் கோளாறு ஏற்பட்டால் என்ன செய்யப்படும்?

வாக்குப்பதிவு நாளில் பயன்படுத்தப்பட்ட EVM அல்லது VVPAT கருவி பழுதடைந்தாலோ அல்லது யாராவது அதனைச் சேதப்படுத்தியிருந்தாலோ, அந்தப் பூத்தில் பதிவான வாக்குகளை எண்ண முடியாது. இத்தகைய சூழலில் அந்த குறிப்பிட்ட வாக்குச்சாவடியில் மட்டும் மறுவாக்குப்பதிவு நடத்தப்படும்.

3. பூத் கைப்பற்றுதல் என்றால் என்ன? அப்போது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்?

சமூக விரோதிகளோ அல்லது அரசியல் கட்சியினரோ ஒரு வாக்குச்சாவடியைத் தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்து, அதிகாரிகளை மிரட்டி வாக்குகளைப் பதிவு செய்தாலோ அல்லது இயந்திரத்தைத் தூக்கிச் சென்றாலோ அது 'பூத் கைப்பற்றுதல்' எனப்படும். இதுபோன்ற புகார்கள் நிரூபிக்கப்பட்டால் அங்கு மறுவாக்குப்பதிவு நடத்தப்படும்.

4. மறுவாக்குப்பதிவு நடக்கும் நாளில் வாக்காளர்களுக்கு மை எங்கு வைக்கப்படும்?

ஏற்கனவே நடந்த வாக்குப்பதிவின் போது இடது கை ஆள்காட்டி விரலில் மை வைக்கப்பட்டிருக்கும். எனவே, மறுவாக்குப்பதிவின் போது அடையாளத்திற்காக வாக்காளர்களின் இடது கை நடுவிரலில் அழியாத மை வைக்கப்படும்.

5. மறுவாக்குப்பதிவுக்கான முடிவை தேர்தல் ஆணையம் எதன் அடிப்படையில் எடுக்கிறது?

வாக்குப்பதிவு நாளில் நடந்த அசம்பாவிதங்கள் அல்லது தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் குறித்து, அந்தந்தப் பகுதி மண்டல அலுவலர்கள் மற்றும் தேர்தல் பார்வையாளர்கள் (Observers) அளிக்கும் விரிவான அறிக்கையின் அடிப்படையில் தேர்தல் ஆணையம் இந்த முடிவை எடுக்கிறது.

மறுவாக்குப்பதிவு என்பது ஒட்டுமொத்தத் தொகுதிக்கும் கிடையாது. முறைகேடு அல்லது பாதிப்பு ஏற்பட்ட குறிப்பிட்ட வாக்குச்சாவடிகளுக்கு மட்டுமே நடத்தப்படும். மே 4 வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு சில நாட்களுக்கு முன்னதாகவே இந்தச் செயல்முறை முடிந்துவிடும்.

மேலும் படிக்க | கோவையில் ஐக்கியம்.. ஓட்டு போடாத செந்தில் பாலாஜி.. கரூர் செல்லாதது ஏன்?

மேலும் படிக்க: அதிக ஓட்டு விழுந்த... தமிழகத்தின் டாப் 10 தொகுதிகள் - ஷாக் கொடுக்கும் கொங்கு!

மேலும் படிக்க: மு.க.ஸ்டாலின் டூ எடப்பாடி : நட்சத்திர வேட்பாளர்களின் தொகுதிகளில் பதிவான வாக்கு விழுக்காடு

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu re pollingre voting rulesElectionElection CommissionTamil Nadu election 2026 news

