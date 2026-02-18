English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரூபாய் 5000 வாக்குகளாக மாறுமா? கார்த்திக் சிதம்பரம் சொன்ன பதில்!

தேர்தல் நேரத்தில் மகளீர் உரிமை தொகையாக ரூ 5 ஆயிரம் வழங்கியது திமுகவிற்கு வாக்குகளாக மாற வாய்ப்பு உள்ளது என்று கார்த்திக் சிதம்பரம் எம்பி பேட்டி.  

Feb 18, 2026
  • தமிழகத்தில் இந்தியா கூட்டணி..
  • ஒற்றுமையாக இருந்தால் வெற்றி பெரும்.
  • கார்த்திக் சிதம்பரம் எம்பி பேட்டி.

மத்திய, மாநில அரசுகள் தேவையற்ற திட்டங்களை நிறுத்திவிட்டு அல்லது குறைத்து விட்டு மக்களுக்கு அடிப்படை மாத ஊதியமாக ரூ 5 ஆயிரம் வழங்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று சிவகங்கையில் கார்த்திக் சிதம்பரம் எம்பி பேட்டி அளித்துள்ளார். சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு கூட்டம் ஆட்சியர் பொற்கொடி தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொண்ட சிவகங்கை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திக் சிதம்பரம் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, மாணிக் தாகூர், பாரதியார் கவிதைகளை போட்டதில் எந்தவித சர்ச்சையும் இல்லை என்றார். 

மேலும் தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகள் தான் உள்ளன. கூட்டணியில் அனைத்து கட்சிகளுக்கும் போட்டியிட வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள். ஆனால் கூட்டணிக்குள் விட்டு கொடுத்து முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்றவர், இந்திய அளவில் கூட்டணி அமையும் போது பிரதான அரசியல் கட்சி தவிர மற்ற அரசியல் கட்சியை சார்ந்தவர் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கும் போது சிறப்பாக அமையும் என்றும், இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள மாநில தலைவர்களை சுழற்சி முறையில் ஒருங்கிணைப்பாளராக போட்டால் வெற்றி பெறும் என்றார். தொடர்ந்து, சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் முடிவு பெற்றவுடன் 22 ம் தேதி திமுக கமிட்டி அமைத்து கூட்டணி கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் குறித்து முடிவு செய்வார்கள். ஆட்சியில் பங்கு என்பது அனைத்து கட்சிகளுக்கும் உள்ள எதிர்பார்பு தான், அதற்கு தேர்தலில் போட்டியிட்டு, வெற்றி பெற்ற பின்னர் தான் பேச வேண்டும் என்றார்.

மேலும் படிக்க - தீர்வை நோக்கி? அல்லது முறிவை நோக்கி? கே.சி. வேணுகோபால் வருகையும், முதல்வர் ஸ்டாலினின் கணக்கும்

மகளீர் உரிமை தொகை

மேலும், மகளீர் உரிமை தொகை ரூ 5 ஆயிரம் வழங்கியதை முழு மனதுடன் வரவேற்கின்றேன் என்றவர், மத்திய, மாநில அரசுகள் பல திட்டங்களை செயல்படுத்தினாலும், கூறிப்பாக மத்திய அரசின் திட்டங்களின் பெயர்கள் கூட புரியவில்லை, அதனை எப்படி அமல்படுத்துவது என்பது கூட அதிகாரிளுக்கு தெரியவில்லை, பொது மக்களுக்கு அப்படி திட்டங்கள் உள்ளதே தெரியவில்லை. எனவே தேவையற்ற திட்டங்களை நிறுத்திவிட்டு அல்லது குறைத்து விட்டு மக்களுக்கு அடிப்படை மாத ஊதியமாக தமிழக அரசு ரூ 5 ஆயிரம் வழங்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். இது நல்ல பொருளாதார யுத்தியாக அமையும். 

1.31 கோடி பேருக்கு நேரிடையாக வங்கி கணக்கு மூலமாக ரூ 5 ஆயிரம் சென்றது மிக பெரிய வெற்றி. தகுதியுடைய விடுபட்டவர்கள் மீண்டும் முயற்சி வேண்டும். அவர்களுக்கு வரும் காலங்களில் வழங்கப்படும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார். தேர்தல் நேரத்தில் மகளீர் உரிமை தொகையாக ரூ 5 ஆயிரம் வழங்கியது திமுகவிற்கு வாக்குகளாக மாற வாய்ப்பு உள்ளது. தமிழகத்தில் இந்தியா கூட்டணி ஒற்றுமையாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வெற்றி பெரும். மதுரை வரும் மோடி திருப்பரங்குன்றம் செல்லுவதாக கூறினார்கள். அவர் அறுபடை வீடுகளுக்கும் செல்ல வேண்டும் என்று கார்த்திக் சிதம்பரம் MP விருப்பம் தெரிவித்தார்.

மேலும் படிக்க - தொழில் துவங்க ஆசையா? தமிழக அரசின் டாப் 4 இலவச பயிற்சிகள்.. எங்கு? எப்போது?

Karthik ChidambaramCongressDMKMK StalinIndia

