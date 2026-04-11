Supreme Court Case | 2026 தமிழக தேர்தலை உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதிக்குமா? அதிர வைக்கும் பின்னணி!

Supreme Court Petition to Cancel TN Election 2026: தமிழகத்தில் தேர்தல் களம் தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. வேட்புமனுக்கள் திரும்பப் பெறப்பட்டு, இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், அனைத்துக் கட்சிகளும் தீவிரப் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன. இந்தநிலையில் தமிழ்நாட்டில் அரங்கேறி வரும் இலவச அரசியல் மற்றும் தேர்தல் முறைகேடுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக் கோரி, உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனு தற்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.
தேர்தலை ரத்து செய்யக் கோரி வழக்கு: அதிரடி பின்னணி
மதுரையைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் கே.கே. ரமேஷ், உச்சநீதிமன்றத்தில் இந்த முக்கிய மனுவைத் தாக்கல் செய்துள்ளார். தமிழகத்தில் ஜனநாயக முறைப்படி தேர்தல் நடக்கவில்லை என்றும், வாக்காளர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து அரசியல் கட்சிகள் வாக்குகளைப் பெறுவதாகவும் அவர் தனது மனுவில் அடுக்கடுக்கான புகார்களை முன்வைத்துள்ளார்.
மதுரை சமூக ஆர்வலர் தொடுத்த வழக்கு: மனுவில் உள்ள முக்கியக் குற்றச்சாட்டுகள்
லஞ்சமாக வழங்கப்படும் பரிசுப் பொருட்கள்: வாக்காளர்களைக் கவரும் வகையில் அரசியல் கட்சிகள் பணம், நகை, வெள்ளி குத்துவிளக்கு, கொலுசு, குடம், பிரிட்ஜ் மற்றும் வாஷிங் மெஷின் போன்ற பொருட்களைப் பரிசாக வழங்கி வருகின்றன.
விதிமீறல்கள்: அரசியல் சாசனம் மற்றும் தேர்தல் நடத்தை விதிகளுக்குப் புறம்பாகக் கட்சிகள் செயல்படுகின்றன.
இலவச அறிவிப்புகள்: நிறைவேற்ற முடியாத கவர்ச்சிகரமான இலவசங்களை அறிவித்து வாக்காளர்களை அரசியல் கட்சிகள் ஏமாற்றி வருகின்றன.
மனுதாரர் கே.கே. ரமேஷின் கோரிக்கைகள் என்ன?
தேர்தலை ரத்து செய்க: முறைகேடுகள் நடப்பதால் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும்.
தற்காலிகத் தடை: இந்த வழக்கின் இறுதித் தீர்ப்பு வரும் வரை தேர்தல் நடைமுறைகளைத் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க வேண்டும்.
தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவு: இது தொடர்பாக இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உச்சநீதிமன்றம் உரிய உத்தரவுகளைப் பிறப்பிக்க வேண்டும்.
தேர்தலை ரத்து செய்யக் கோரி வழக்கின் சாராம்சம் என்ன?
மக்களுக்கு நேர்மையான முறையில் தேர்தல் நடக்க வேண்டும் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் எதிர்பார்ப்பு. ஆனால் பரிசுப் பொருட்களும் பணமும் ஜனநாயகத்தை விலைக்கு வாங்கும் நிலையை உருவாக்கியுள்ளன என்பதே இந்த வழக்கின் சாராம்சம்.
தமிழக அரசியலில் இந்த மனு எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதும், உச்சநீதிமன்றம் இதனை விசாரனைக்கு ஏற்குமா என்பதும் இனி வரும் நாட்களில் தெரியவரும்.
2026 தமிழ்நாடு தேர்தல் அட்டவணை (Election Schedule)
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளபடி, தமிழகத்தில் ஒரே கட்டமாகத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.
- வாக்குப்பதிவு நாள்: ஏப்ரல் 23, 2026 (வியாழக்கிழமை)
- வாக்கு எண்ணிக்கை: மே 4, 2026 (திங்கட்கிழமை)
- தேர்தல் முடிவடையும் நாள்: மே 6, 2026
தமிழக அரசியல் களம்: யாருக்கிடையே போட்டி?
திமுக கூட்டணி: முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக, மதிமுக மற்றும் புதிதாக இணைந்த தேமுதிக ஆகிய கட்சிகள் ஒரு அணியில் உள்ளன.
அதிமுக - பாஜக கூட்டணி: அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் பாஜக, பாமக (அன்புமணி அணி), அமமுக ஆகிய கட்சிகள் இணைந்து தேர்தலைச் சந்திக்கின்றன.
புதிய வரவு: நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) இந்தத் தேர்தலில் முதல்முறையாகக் களமிறங்கி பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார்.
நாம் தமிழர் கட்சி: சீமான் தலைமையில் தனித்துப் போட்டியிடுகிறது.
தமிழ்நாடு தேர்தல் சமீபத்திய முக்கியச் செய்திகள்
வேட்புமனுக்கள்: மாநிலம் முழுவதும் சுமார் 7,600 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. இதில் அதிகபட்சமாக கரூர் தொகுதியில் 79 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.
முக்கியப் பிரமுகர்கள்: முதல்வர் ஸ்டாலின் (கொளத்தூர்), உதயநிதி ஸ்டாலின் (சேப்பாக்கம்), எடப்பாடி பழனிசாமி (எடப்பாடி), சீமான் (காரைக்குடி) ஆகியோர் தத்தமது தொகுதிகளில் வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
விழிப்புணர்வு: 100% வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறது.
தேர்தல் நெருங்குவதால், பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காகப் பிற மாநிலங்களில் இருந்தும் கூடுதல் காவலர்கள் மற்றும் துணை ராணுவப் படையினர் தமிழகம் வரத் தொடங்கியுள்ளனர்.
2026 தமிழ்நாடு தேர்தல்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. தமிழகத் தேர்தலை ரத்து செய்யக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது யார்?
மதுரையைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் கே.கே. ரமேஷ் என்பவர் இந்த மனுவைத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.
2. தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் எனக் கோரக் காரணம் என்ன?
தமிழகத்தில் அரசியல் கட்சிகள் வாக்காளர்களுக்குப் பணம், நகை, மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை லஞ்சமாக வழங்குவதாகவும், நிறைவேற்ற முடியாத இலவச வாக்குறுதிகளை அளிப்பதாகவும், இது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது என்றும் மனுதாரர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
3. முக்கியத் தலைவர்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் எவை?
மு.க. ஸ்டாலின் -கொளத்தூர், எடப்பாடி பழனிசாமி - எடப்பாடி, உதயநிதி ஸ்டாலின் - சேப்பாக்கம், சீமான் - காரைக்குடி மற்றும் விஜய் - பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார்.
4. அதிகபட்சமாக எந்தத் தொகுதியில் வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர்?
தமிழகத்திலேயே அதிகபட்சமாக கரூர் தொகுதியில் 79 வேட்பாளர்கள் களம் காண்கின்றனர்.
5. இந்தத் தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கியக் கூட்டணிகள் எவை?
திமுக கூட்டணி: திமுக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக, மதிமுக, தேமுதிக.
அதிமுக - பாஜக கூட்டணி: அதிமுக, பாஜக, பாமக (அன்புமணி அணி), அமமுக.
தனித்துப் போட்டியிடுபவர்கள்: தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ