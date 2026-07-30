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Explained: மாதவிடாய் விடுப்பு.. அவசியமா.. அநாவிசயமா? என்ன செய்யப்போகிறது தமிழ்நாடு அரசு?

Menstrual Leave Policy Explained: பெண்களுக்கு மாதவிடாய் விடுப்பு பல்வேறு மாநிலங்களில் அமலில் இருக்கும் நிலையில், தமிழகத்தில் மாதவிடாய் விடுப்பு பெண்களுக்கு இன்னும் வழங்கப்படவில்லை. மாதவிடாய் விடுப்பு ஏன் வழங்கப்படுவதில்லை அதற்கான காரணம் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 30, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:09 PM IST
Explained: மாதவிடாய் விடுப்பு.. அவசியமா.. அநாவிசயமா? என்ன செய்யப்போகிறது தமிழ்நாடு அரசு?
Image Credit: Menstrual Leave Policy Explained

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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