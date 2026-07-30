/Explained: மாதவிடாய் விடுப்பு.. அவசியமா.. அநாவிசயமா? என்ன செய்யப்போகிறது தமிழ்நாடு அரசு?

Menstrual Leave Policy Explained: மாதவிடாய் குறித்த கருத்துகளையும், அது தொடர்பான விவாதங்களையும் இன்றைய நவீன காலத்திலும் இந்தியா போன்ற நாடுகளில் பொதுதளத்தில் மேற்கொள்ள முடிவதில்லை. இன்றும் கூட, இந்தியாவில் மாதவிடாய் என்ற சொல்லை கூட பெண்களால் உச்சரிக்க முடியாத நிலை தான் உள்ளது. மாதவிடாய் நாட்களில் தங்களுக்கு ஏற்படும் வலிகளை குடும்பத்தில் உள்ள ஆண்களிடம் வெளிப்படையாக இன்றும் கூட பேச முடியாத சூழல் பலருக்கும் இருக்கிறது.
இப்படியான நிலையில் தான், மாதவிடாய் விடுப்பு பற்றி பேச்சுகள் இந்தியாவில் இருந்து வருகிறது. இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களில் பெண்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய மாதவிடாய் விடுப்பு அளிக்கப்படுகிறது. ஆனால், பல விஷயங்களில் முற்போக்கு மாநிலமாக திகழ்ந்து வரும் நம் தமிழகத்தில் மாதவிடாய் விடுப்பு இன்று வரை கொடுக்கப்படாமல் இருக்கிறது. எனவே, இதற்கான், மாதவிடாய் விடுப்பு கொள்கை பற்றியும் பார்ப்போம்.
பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் மாதவிடாய் ஏற்படுகிறது. மாதவிடாய் காலத்தில் பெண்களுக்கு தீவிர உடல் வலி, சோர்வு, மன அழுத்தம் போன்றவை ஏற்படுகிறது. இக்காலத்தில் ஓய்வு எடுப்பது மிகவும் அவசியமானதாக இருக்கிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டு தான், இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் பல்வேறு நாடுகளில் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் விடுப்பு வழங்கப்படுகிறது. அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் விடுப்பு வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், இந்த மாதவிடாய் விடுப்பு திட்டத்தில் பல்வேறு பிரச்னைகள் இருப்பதாலும் பல்வேறு மாநிலங்கள் இதனை செயல்படுத்துவதில்லை.
நம் இந்தியாவில் பீகார், கேரளா, ஒடிசா, கர்நாடகாவில் உள்ள அரசு, தனியார் நிறுவனங்களில் மாதவிடாய் விடுப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவில் முதல்முறையாக பீகார் மாநிலத்தில் தான் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் விடுப்பு வழங்கப்பட்டது.
|ஜப்பான்
|ஒரு நாட்கள் மாதவிடாய் விடுப்பு
|இந்தோனேசியா
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மாதம் 2 நாட்கள் மாதவிடாய் விடுப்பு
|தென் கொரியா
|மாதம் ஒரு நாட்கள் மாதவிடாய் விடுப்பு. விடுப்பு எடுக்கவில்லை என்றால், நிறுவனம் ஒருநாள் தொகையை கொடுக்கும்
|தைவான்
|ஆண்டுக்கு 3 நாட்கள். மாதத்திற்கு ஒருநாள் அரைநாள் விடுப்பு எடுக்கலாம்
|வியாட்நாம்
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மூன்று நாட்கள் மாதவிடாய் விடுப்பு
|சாம்பியா
|மாதம் ஒரு நாள் விடுப்பு
|ஸ்பெயின்
|மாதம் ஊதியத்துடன் கூடிய 3 நாட்கள் விடுப்பு
தமிழகம் மட்டுமின்றி பல்வேறு மாநிலங்களிலும் பணிபுரியும் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் விடுப்பு கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டும். குறிப்பாக, அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் முன்னுதாரனமாக திகழ்ந்து வரும் நம் தமிழகத்திற்கு மாதவிடாய் விடுப்பு வழங்க வேண்டும் என பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது. இன்று வரை, மாதவிடாய் விடுப்பு கோரிக்கையாக மட்டுமே இருந்து வருகிறது. பெண்களுக்கு மாதவிடாய் நாட்களில் அலுவலக பணிகளை செய்வது என்பது சிரமத்தை ஏற்படுத்தும்.
மாதவிடாய் நாட்களில் பெண்களுக்கு வயிற்று வலி, முதுகு வலி, கால், கைகள் வலி, உடல் சோர்வு, ஏரிச்சல், பதற்றம் போன்றவை ஏற்படுகிறது. உடல் ரீதியாக பல வலிகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பெண்கள், இக்காலத்தில் பணிக்கு செல்வது என்பது சிரமத்தை ஏற்படுத்தும். இதனால், தமிழகம் மட்டுமின்றி மற்ற மாநிலங்களில் மாதவிடாய் விடுப்பு பெண்களுக்கு கட்டாயம் வழங்கப்பட வேண்டும்.
இன்றும் தமிழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் மாதவிடாய் விடுப்பு வழங்கப்படுவதில்லை. இதற்கு பல காரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது. அதாவது, மாதவிடாய் விடுப்பை ஆதரிப்பவர்கள் இருப்பது போல, அதற்கு எதிராகவும் சில காரணங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. பல நாடுகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் கட்டாய மாதவிடாய் விடுப்பை அமல்படுத்தாததற்கு சில காரணங்கள் உள்ளன.
சமீபத்தில் மாதவிடாய் விடுப்பு கோரிய வழக்கை உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் தலைமையிலான இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு, மாதவிடாய் விடுப்பு வழங்கினால் யாரும் பெண்களை வேலைக்கு அமர்த்த மாட்டார்கள் என தெரிவித்தனர். மேலும், நேற்று கூட கேரள உயர் நீதிமன்றம் மாதவிடாய் விடுப்பு முக்கியமான கருத்தை தெரிவித்தது.
அதாவது, கேரளாவில் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் விடுப்பு வழங்குவது முற்போக்கான நடவடிக்கை என தெரிவித்துள்ளது. மேலும், கேரள போக்குவரத்து கழகத்தில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்களுக்காக மாதவிடாய் விடுப்புக் கொள்கையை அமல்படுத்த பரிசீலிக்குமாறு நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.
மேலும், அரசு, தனியார் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்களுக்கு மாதவிடாய் விடுப்பு வழங்க தாக்கலான வழக்கில் இவ்விவகாரத்தில் எத்தகைய நடவடிக்கை எடுக்கப்படடுள்ளது என்பது குறித்து தமிழக அரசு தரப்பில் பதிலளிக்க உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது. எனவே, விரைவில் தமிழக அரசு மாதவிடாய் விடுப்பு கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மாதவிடாய் கொடுக்க கூடாததற்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும், பெண்களுக்கு மாதவிடாய் விடுப்பு என்பது அவர்களது உரிமை. இயல்பான உயிரியல் செயல்முறையாக இருப்பதால், பெண்களுக்கு எப்படி பல நிறுவனங்கள் மகப்பேறு விடுப்பு வழங்குகிறதோ, அதேபோன்ற மாதவிடாய் விடுப்பு வழங்க முன்வர வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.