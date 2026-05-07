மே மாதம் மகளிர் உரிமைத்தொகை : இன்னும் 10 நாட்களே டைம்! பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : மே மாதம் மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்க வேண்டும் என்றால் தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசு இன்னும் சில நாட்களில் பொறுப்பேற்க வேண்டும். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 7, 2026, 11:03 AM IST
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கும் நிலையில், மே மாதம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை, தமிழ் புதல்வன், புதுமைப் பெண் திட்டம், ஓய்வூதியம் ஆகியவை இம்மாதம் கிடைக்குமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. ஏனென்றால், நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தவெக, திமுக என எந்தக் கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. 108 இடங்களில் வெற்றிப் பெற்று தனிப்பெருங்கட்சியாக வந்துள்ள தவெகவுக்கு ஆட்சி அமைக்க தேவையான 118 என்ற மேஜிக் எண் இன்னும் கிடைக்கவில்லை. 

அதற்காக திமுக, அதிமுகவில் உள்ள கூட்டணிக் கட்சிகளிடம் விஜய் பேச்சுவார்த்தை நடத்திக் கொண்டிருப்பதால் புதிய அரசு அமைப்பதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது. இதனால், மகளிர் உரிமைத்தொகை உள்ளிட்ட மாதாந்திர உதவித்தொகை செலுத்தும் திட்டங்கள் இம்மாதம் மக்களுக்கு சென்றடைவதில் சிக்கல் உள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

மே 15 நெருங்கும் கெடு

தமிழகத்தில் திமுக அரசால் கொண்டு வரப்பட்ட கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம், ஒவ்வொரு மாதமும் 15 ஆம் தேதி பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக ரூ.1,000 செலுத்தப்பட்டு வந்தது. ஆனால், இந்த மாதம் ஆட்சி மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ள சூழலில், மே 15 ஆம் தேதி இந்தத் தொகை கிடைக்குமா என்பதில் பெரும் சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. 

வழக்கமாக, ஒரு புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, அந்த அரசு எடுக்கும் கொள்கை முடிவுகளின் அடிப்படையிலேயே நிதி ஒதுக்கீடுகள் செய்யப்படும். தற்போது பழைய அமைச்சரவை கலைக்கப்பட்டு, புதிய முதலமைச்சர் இன்னும் பதவியேற்காத நிலையில், அரசு இயந்திரம் ஒருவிதமான தேக்க நிலையில் உள்ளது. விஜய்யின் தலைமையில் புதிய அரசு அமைந்து, அவர் முறைப்படி கோப்பில் கையெழுத்திட்டால் மட்டுமே இந்த மாதத்திற்கான உரிமைத் தொகை விடுவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

ஆட்சியமைப்பதில் உள்ள சிக்கல்

தவெக 108 இடங்களை வென்றிருந்தாலும், ஆட்சியமைக்கத் தேவையான 118 என்ற மேஜிக் எண்ணைத் தொட இன்னும் 10 இடங்கள் தேவைப்படுகின்றன. காங்கிரஸ் ஆதரவையும் சேர்த்தால் இன்னும் 5 அல்லது 6 இடங்கள் தேவை. இதற்காக விஜய் தற்போது மற்ற சிறு கட்சிகள் மற்றும் திமுக, அதிமுக கூட்டணியில் அதிருப்தியில் உள்ள எம்.எல்.ஏ-க்களுடன் தீவிர பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

விஜய் தரப்பு காங்கிரஸ் கட்சியின் 5 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவைப் பெற்றுள்ள நிலையில், மேலும் 6 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவைத் திரட்டினால் மட்டுமே ஆளுநர் அர்லேகர் அவரை ஆட்சியமைக்க அழைப்பார். இந்த இழுபறி காரணமாகப் பதவியேற்பு விழா தள்ளிப்போய்க்கொண்டே இருக்கிறது. ஒருவேளை, மே 15க்குள் விஜய் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்கத் தவறினால், இந்த மாதம் மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடைப்பது தள்ளிப்போகலாம்.

ஸ்டாலினின் கோரிக்கை

இது குறித்து முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கொடுத்திருக்கும் தனது பேட்டியில், "ஆட்சி மாறினாலும் மகளிர் உரிமைத் தொகையை நிறுத்தக் கூடாது" என்று விஜய்க்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். மேலும், இப்போதைய சூழலில் மாதம் 2500 ரூபாய் கொடுக்க முடியாது என்றும் கூறியுள்ளார்.

மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் தொடருமா?

மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் தொடர வாய்ப்பில்லை என்றே தெரிகிறது. ஏனென்றால், விஜய் தன்னுடைய தேர்தல் வாக்குறுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்தால் பெண்களுக்கு மாதம் 2500 ரூபாய் கொடுப்பதாக வாக்குறுதி கொடுத்துள்ளார். அதன்படி, இப்போது ஆட்சியையும் பிடித்துவிட்டார். இதனால், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் வழங்கப்படும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பதிலாக 2500 ரூபாய் வழங்கவே அவர் உத்தரவிடுவார். ஆனால், அதை உடனடியாக செயல்படுத்துவாரா? இல்லை காலவகாசம் எடுத்துக் கொள்வாரா? என்பது விஜய் ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்ற பிறகே தெரிய வரும்.

Karthikeyan Sekar

