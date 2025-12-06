2026 தேர்தல்: திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிக்கான நேரம் வந்தாச்சு? மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்!

DMK Pension Promise (Chennai): தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மத்தியில் நீண்ட நாட்களாகப் பேசப்பட்டு வரும் மிக முக்கியமான பிரச்சினை பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் (Contributory Pension Scheme - CPS). இந்தத் திட்டத்தை ரத்து செய்துவிட்டு, மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (Old Pension Scheme - OPS) நடைமுறைப்படுத்தக் கோரி அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் தொடர்ந்து போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் அரசின் மீதான அழுத்தத்தை அதிகரித்துள்ளன.
தேர்தல் வாக்குறுதியும் தற்போதைய நிலையும்:
கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது, தி.மு.க. தனது தேர்தல் வாக்குறுதிகளில், மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தைக் கொண்டு வருவோம் என்று அறிவித்திருந்தது. ஆனால், தற்போது வரை தமிழ்நாட்டில் பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் (CPS) தான் நடைமுறையில் உள்ளது. இதனால் அரசு ஊழியர்கள் சங்கங்கள் தங்கள் கோரிக்கையில் உறுதியாக இருந்து, தொடர் போராட்டங்கள் மற்றும் உண்ணாவிரதங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மூன்று திட்டங்கள், ஒரே குழப்பம்:
ஊழியர்களின் கடும் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில், மத்திய அரசு ஒரு புதிய திட்டமான ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (Unified Pension Scheme) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தமிழக நிதி அமைச்சர் திரு. தங்கம் தென்னரசு அவர்கள், இத்திட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் அமல்படுத்துவது குறித்து பரிசீலிக்கப்பட்டபோதுகூட கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.
தற்போது, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS), பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் (CPS), மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (Unified Pension Scheme) என மூன்று திட்டங்கள் குறித்த விவாதங்கள் எழுந்துள்ளதால், இதில் எந்தத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவது என்ற முடிவெடுப்பதில் அரசுக்குப் பெரிய குழப்பம் நிலவி வருகிறது.
ககன்தீப் சிங் பேடி குழுவின் அறிக்கைக்காக காத்திருப்பு
இந்தக் குழப்பத்தைத் தீர்க்கவும், பல்வேறு ஓய்வூதியத் திட்டங்களின் சாதக பாதகங்களை ஆய்வு செய்யவும், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையில் ஒரு உயர்மட்டக் குழுவை தமிழக அரசு அமைத்தது.
பணி: பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள ஓய்வூதியத் திட்டங்களைப் பற்றிய தகவல்களைச் சேகரித்து, ஊழியர் சங்கங்களுடன் பேசி, ஒரு விரிவான அறிக்கையை அரசுக்குச் சமர்ப்பிப்பது.
காலக்கெடு: இக்குழு செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க காலக்கெடு வழங்கப்பட்டிருந்தது.
தற்போதைய நிலை: ஆனால், குழுவினர் இதுவரையில் இடைக்கால அறிக்கையை மட்டுமே தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில், முழுமையான இறுதி அறிக்கை இன்னும் வரவில்லை.
அழுத்தத்தில் தமிழக அரசு
அரசு ஊழியர்களின் போராட்டங்கள் நாளுக்கு நாள் தீவிரமடைந்து வருவதும், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வருவதும் அரசுக்கு அதிக அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஊழியர்களைச் சமாதானப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு அரசு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
இதன் விளைவாக, ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்த இறுதி அறிக்கையை விரைவில் சமர்ப்பிக்கும்படி ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையிலான குழுவுக்கு தமிழக அரசு தற்போது உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அரசு ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?
குழுவின் இறுதி அறிக்கை கிடைத்தவுடன், தமிழக அரசு ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்து மிக முக்கியமான முடிவை அறிவிக்கவுள்ளது. அந்த முடிவு மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) செயல்படுத்துவதாக இருக்குமா என்பதே தற்போது அரசு ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
அரசு ஊழியர்களின் ஆதரவு என்பது தேர்தலில் ஒரு முக்கியமான காரணியாக உள்ளது. பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்குப் பதிலாக, ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு முரணான புதிய திட்டத்தை அரசு அறிவித்தால், அது 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அரசு ஊழியர்களின் ஆதரவை இழக்க வழிவகுக்கும் என்று அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருதுகின்றனர். எனவே, அரசின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து அரசு ஊழியர்களும், பொதுமக்களும் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்துள்ளனர்.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் vs பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம்
ஓய்வூதியத் திட்டம்_1: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS)
அறிமுகம்: 2004-க்கு முன்,
சிறப்பம்சம்: ஓய்வூதியத் தொகை கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும். பணிக்கொடை (Gratuity) உண்டு. ஊழியர்கள் பங்களிப்பு செய்யத் தேவையில்லை.
ஓய்வூதியத் திட்டம்_2: பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் (CPS)
அறிமுகம்: 2004-க்கு பின்,
சிறப்பம்சம்: ஊழியர்கள் தங்கள் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் 10% பங்களிக்க வேண்டும். அதே அளவு தொகையை அரசும் செலுத்தும். ஓய்வூதியத் தொகை, முதலீட்டின் சந்தை மதிப்பைப் பொறுத்து மாறும்.
மேலும் படிக்க - ஓய்வூதியதாரர்களின் மாத ஓய்வூதியம் குறையவுள்ளதா? மத்திய அரசு அளித்த முக்கிய விளக்கம்
மேலும் படிக்க - பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்: வருமா, வராதா? கருப்பு பேட்ஜுடன் வந்த தலைமை செயலக பணியாளர்கள்!
மேலும் படிக்க - பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் எப்போது? வெளியான தகவல்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ