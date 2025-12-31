அரசு ஊழியர்களுக்கு நல்ல செய்தி வருமா? ஜனவரி 6-ல் கூடுகிறது தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம்

Tamil Nadu News (சென்னை): 2026 ஜனவரி 6 ஆம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) தமிழ்நாடு அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறும் என்று அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் தமிழ்நாடு அமைச்சரவை கூட்டம் காலை 11 மணிக்கு சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் (Secretariat) நடைபெற உள்ளது. இந்தக் கூட்டத்தில் பல முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக 2026-ல் தேர்தல் வரவுள்ள நிலையில், இது மிக முக்கியமான கூட்டமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆலோசனை செய்யப்பட உள்ள முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்ன என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.
2026 ஆண்டின் முதல் சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர்
ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்ட கூட்டமானது ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கும். அதனைத் தொடர்ந்து பட்ஜெட்டானது தாக்கல் செய்யப்படும். அதன்படி இந்த ஆண்டின் முதல் கூட்டமானது வரும் ஜனவரி 20 ஆம் தேதி தொடங்கும் என்று ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆளுநர் உரையில் இடம்பெற வேண்டிய அம்சங்கள் குறித்து இந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் விவாதித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு அமைச்சரவை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படவுள்ள முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்ன?
ஆளுநர் உரை அம்சங்கள்
ஜனவரி 20-ஆம் தேதி தமிழக சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்க உள்ளது. ஆளுநர் உரையில் இடம்பெற வேண்டிய மாநில அரசின் கொள்கை முடிவுகள், புதிய திட்டங்கள் மற்றும் சாதனைகள் குறித்து இந்த அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு ஒப்புதல் அளிக்கப்படும்.
இடைக்கால பட்ஜெட் 2026 (Interim Budget)
2026-ல் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால், முழு பட்ஜெட்டுக்குப் பதிலாக இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த பட்ஜெட்டில் மக்கள் கவரும் வகையிலான அறிவிப்புகள் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடுகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்படும்.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS)
அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நீண்டகால கோரிக்கையான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்து ஆய்வு செய்த ககன்தீப் சிங் பேடி குழுவின் இறுதி அறிக்கை ஏற்கனவே முதலமைச்சரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிக்கை குறித்து அமைச்சரவையில் விவாதிக்கப்பட்டு, அரசு ஊழியர்களுக்குச் சாதகமான முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாக வாய்ப்புள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.
பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு 2026
குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ள பொங்கல் பரிசுத் தொகை (ரொக்கப் பணம்) மற்றும் பரிசுத் தொகுப்பு குறித்த இறுதி முடிவு இந்தக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்படலாம்.
புதிய முதலீடுகள் & திட்டங்கள்
தமிழகத்தில் புதிய தொழில் திட்டங்களுக்கு அனுமதி அளிப்பது மற்றும் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் முன்னேற்றம் குறித்து இந்தக் கூட்டத்தில் ஆய்வு செய்யப்படும்.
அரசு ஊழியர்கள் போராட்டம்
ஜனவரி 6-ஆம் தேதி ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பினர் போராட்டத்தை அறிவித்துள்ள நிலையில், அன்றைய தினம் அரசு ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டில் இனிப்பான செய்தி வெளியாகலாம் என்று அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
