English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • அரசு ஊழியர்களுக்கு நல்ல செய்தி வருமா? ஜனவரி 6-ல் கூடுகிறது தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம்

அரசு ஊழியர்களுக்கு நல்ல செய்தி வருமா? ஜனவரி 6-ல் கூடுகிறது தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம்

Big Day for Tamil Nadu: வரும் ஜனவரி 6 ஆம் தேதி முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெறும் தமிழக அமைச்சரவை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படவுள்ள முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் அறிவிப்புகள் பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இடைக்கால பட்ஜெட்,  பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS) மற்றும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு குறித்த முக்கிய முடிவுகள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 31, 2025, 06:17 PM IST
  • முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் ஜனவரி 6-ல் அமைச்சரவை கூட்டம்.
  • 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு இடைக்கால பட்ஜெட் குறித்து ஆலோசனை.
  • பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS) மற்றும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு குறித்த முக்கிய முடிவுகள்.

Trending Photos

2026 புத்தாண்டு ராசி பலன்: 12 ராசிகளுக்கான தனிதனி ராசி பலன்கள்
camera icon13
New Year 2026
2026 புத்தாண்டு ராசி பலன்: 12 ராசிகளுக்கான தனிதனி ராசி பலன்கள்
ரூ. 1000 கோடி வசூல் செய்த இந்திய திரைப்படங்கள்.. லிஸ்ட்டில் பாதி தென்னிந்திய படங்கள்தான்!
camera icon7
Cinema
ரூ. 1000 கோடி வசூல் செய்த இந்திய திரைப்படங்கள்.. லிஸ்ட்டில் பாதி தென்னிந்திய படங்கள்தான்!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon5
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
ரேஷன் கார்டு வைத்திருந்தாலும் இவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு கிடையாது - முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Pongal gift 2026
ரேஷன் கார்டு வைத்திருந்தாலும் இவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு கிடையாது - முக்கிய அப்டேட்
அரசு ஊழியர்களுக்கு நல்ல செய்தி வருமா? ஜனவரி 6-ல் கூடுகிறது தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம்

Tamil Nadu News (சென்னை): 2026 ஜனவரி 6 ஆம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) தமிழ்நாடு அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறும் என்று அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் தமிழ்நாடு அமைச்சரவை கூட்டம் காலை 11 மணிக்கு சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் (Secretariat) நடைபெற உள்ளது. இந்தக் கூட்டத்தில் பல முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக 2026-ல் தேர்தல் வரவுள்ள நிலையில், இது மிக முக்கியமான கூட்டமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆலோசனை செய்யப்பட உள்ள முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்ன என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

2026 ஆண்டின் முதல் சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்ட கூட்டமானது ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கும். அதனைத் தொடர்ந்து பட்ஜெட்டானது தாக்கல் செய்யப்படும். அதன்படி இந்த ஆண்டின் முதல் கூட்டமானது வரும் ஜனவரி 20 ஆம் தேதி தொடங்கும் என்று ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆளுநர் உரையில் இடம்பெற வேண்டிய அம்சங்கள் குறித்து இந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் விவாதித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

தமிழ்நாடு அமைச்சரவை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படவுள்ள முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்ன?

ஆளுநர் உரை அம்சங்கள்

ஜனவரி 20-ஆம் தேதி தமிழக சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்க உள்ளது. ஆளுநர் உரையில் இடம்பெற வேண்டிய மாநில அரசின் கொள்கை முடிவுகள், புதிய திட்டங்கள் மற்றும் சாதனைகள் குறித்து இந்த அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு ஒப்புதல் அளிக்கப்படும்.

இடைக்கால பட்ஜெட் 2026 (Interim Budget)

2026-ல் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால், முழு பட்ஜெட்டுக்குப் பதிலாக இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த பட்ஜெட்டில் மக்கள் கவரும் வகையிலான அறிவிப்புகள் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடுகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்படும்.

பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS)

அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நீண்டகால கோரிக்கையான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்து ஆய்வு செய்த ககன்தீப் சிங் பேடி குழுவின் இறுதி அறிக்கை ஏற்கனவே முதலமைச்சரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிக்கை குறித்து அமைச்சரவையில் விவாதிக்கப்பட்டு, அரசு ஊழியர்களுக்குச் சாதகமான முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாக வாய்ப்புள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு 2026

குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ள பொங்கல் பரிசுத் தொகை (ரொக்கப் பணம்) மற்றும் பரிசுத் தொகுப்பு குறித்த இறுதி முடிவு இந்தக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்படலாம்.

புதிய முதலீடுகள் & திட்டங்கள்

தமிழகத்தில் புதிய தொழில் திட்டங்களுக்கு அனுமதி அளிப்பது மற்றும் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் முன்னேற்றம் குறித்து இந்தக் கூட்டத்தில் ஆய்வு செய்யப்படும்.

அரசு ஊழியர்கள் போராட்டம் 

ஜனவரி 6-ஆம் தேதி ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பினர் போராட்டத்தை அறிவித்துள்ள நிலையில், அன்றைய தினம் அரசு ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டில் இனிப்பான செய்தி வெளியாகலாம் என்று அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

மேலும் படிக்க - பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து முக்கிய முடிவு? தலைமை செயலகத்தில் அமைச்சர்கள் தீவிர ஆலோசனை

மேலும் படிக்க - 2025 ஆண்டின் கடைசி நாளில் தமிழக மக்களுக்கு Good News தந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

மேலும் படிக்க - பொங்கல் பரிசு 2026: இலவச வேட்டி சேலை, டோக்கன் விநியோகம் 5 முக்கிய அப்டேட்டுகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

TN Cabinet MeetingTamil Nadu governmentCM StalinOld Pension SchemePongal gift 2026

Trending News