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டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 காலிப் பணியிடங்கள் அதிகரிக்கப்படுமா? முக்கிய அப்டேட்

TNPSC Group 1 2026 : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 காலிப் பணியிடங்கள் எண்ணிக்கை வெறும் 26 மட்டுமே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதனை குறைந்தபட்சம் 100 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 24, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:53 PM IST
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 காலிப் பணியிடங்கள் அதிகரிக்கப்படுமா? முக்கிய அப்டேட்
Image Credit: TNPSC Group 1 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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