அதிமுக உடன் கூட்டணியா...? தவெக நிர்மல் குமார் சொன்ன பதில் என்ன?

TVK Latest News Updates: சென்னை ஈசிஆர் பனையூரில் உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் நிர்வாகக் குழுக் கூட்டம் அக். 29 (இன்று) காலை 10 மணிக்கு நடைபெறும் என பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் நேற்று (அக். 28) அறிவித்திருந்தார். இந்நிலையில் இன்று காலை முதலே தவெக நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர்கள் தலைமை அலுவக்கத்திற்கு வருகை தந்தனர்.
தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் தலைமையில் நிர்வாகக் குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வுகளை மீண்டும் தொடங்குவது, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம், தேர்தல் சின்னம் தொடர்பான ஆலோசனை செய்துள்ளனர். இந்த நிர்வாக குழு பரிசீலனை செய்த முக்கிய முடிவுகளை அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய்க்கு பரிந்துரைக்க உள்ளனர்.
இக்கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தவெக இணை பொது செயலாளர் நிர்மல்குமார், "முதல் நிர்வாக குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. கட்சி பணிகள்,தேர்தல் பணிகள் குறித்து ஆலோசனை செய்யப்பட்டது. அடுத்தகட்ட சுற்றுப்பயணம் குறித்து விரைவில் தெரிவிக்கப்படும். நீதிமன்ற வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வந்த பிறகு இது குறித்து முடிவெடுக்கப்படும்.
கரூர் சம்பவம் நடைபெற்ற நாளன்று தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகளை தாக்கினார்கள். கட்சி முடங்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள், அது நிச்சயம் நடக்காது. தேர்தல் சின்னம் வழங்குவதற்கெல்லாம் நேரம் இருக்கிறது. விஜய்யின் வாகனத்தை சுற்றி 2500 இருசக்கர வாகனங்கள் வந்தது. பொது இடத்தில் நாங்கள் எதுவும் செய்ய முடியாது. காவல்துறை எங்களுக்கு உதவி செய்யவில்லை.
பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்தது தனிப்பட்ட சந்திப்பு அதனை நாங்கள் அரசியலாக்க விரும்பவில்லை. கட்டுப்பாடற்ற கூட்டம் என முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறியிருப்பது காவல்துறையால் கட்டுப்படுத்த முடியாதது என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறாரா?விஜய்யின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகள் தாமதம் ஏன் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஒரு மணி நேரம் பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய இடத்திற்கு 7 மணி நேரம் பயணம் மேற்கொண்டோம்.பொதுவெளியில் உரிய பாதுகாப்பு இருந்திருந்தால் காவல்துறை ஒத்துழைப்பு இருந்திருந்தால் எளிதாக நாங்கள் மக்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு சென்றிருப்போம்.
கரூரில் காவல்துறை குறித்து தலைவர் பாராட்டியது மற்ற இடங்களை விட மற்ற தொகுதிகளுக்கு நாங்கள் செல்லும்போது எங்களை அழைத்துச் செல்லாத காவல்துறை இந்த இடத்தில் மட்டும் வேகமாக அழைத்துச் சென்றதுக்கு மட்டுமே... அது எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது" என்றார்.
அதிமுக கூட்டங்களில் தமிழக வெற்றிக் கழக கொடி இருந்தது குறித்த கேள்விக்கு, 'ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு என்ன நிலைபாட்டில் இருந்தோமோ அதே நிலைபாடு தான் தற்போது வரை தொடர்கிறது. எப்போதும் போல எங்கள் தலைவரின் மக்கள் சந்திப்பு இருக்கும். ஹெலிகாப்டரில் சென்று பிரச்சாரம் மேற்கொள்வார் என்பது யூகத்தின் அடிப்படையில் வந்தது.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடர்பான அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு இன்னும் எங்களுக்கு அழைப்பு வரவில்லை. இந்தக் கூட்டத்தில் பல்வேறு விஷயங்களை விவாதித்துள்ளோம். அது குறித்து எங்கள் தலைவர் முடிவெடுத்து அறிவிப்பார்" என்றார்.
தவெக கொள்கை பரப்பு பொதுசெயலாளர் IRS அருண்ராஜ் பேட்டி அளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "SIRக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் எதிர்ப்பு. பீகாரில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் அறிவித்தபோதே நாங்கள் எதிர்த்தோம். SIR என்கிற பெயரில் போலி வாக்காளர்களை சேர்ப்பதோ முற்றிலும் ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான செயல். தலைவர் உத்தரவின் பேரில் எந்த ஒரு முடிவையும் ஸ்போட்டிவாக எடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் பலரின் கருத்துக் கேட்டு நடைபெற்றது. சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் தொடர்பாக அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு ஓரிரு நாளில் வெளியாகும். பொதுமக்களுக்கு எந்த இடையூறும் இல்லாத வகையில் அடுத்தகட்ட பிரச்சாரங்களை முன்னெடுக்க திட்டமிட்டு வருகிறோம்" என்றார்.
