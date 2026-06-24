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ஒரே நேரத்தில் இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்தால் இரண்டு தங்க மோதிரம் கிடைக்குமா?

Thaimaaman Gold Ring Scheme : தமிழ்நாட்டில் தாய்மாமன் சீர் திட்டத்தின் கீழ் ஒரே நேரத்தில் இரட்டைக் குழந்தைகள் பிறந்தால் இரண்டு குழந்தைளுக்கும் தனித்தனியாக ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் கொடுக்கப்படுமா? என்பது குறித்து அரசு விளக்கமளித்துள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 24, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:31 PM IST
ஒரே நேரத்தில் இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்தால் இரண்டு தங்க மோதிரம் கிடைக்குமா?
Image Credit: Thaimaaman Gold Ring Scheme

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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