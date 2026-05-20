/தவெக அமைச்சரவையில் விசிக-வா? இடதுசாரிகள் 'நோ' சொன்ன பிறகும் திருமாவளவன் ஏன் தீவிரம்

Thol Thirumavalavan: தவெக தலைவர் விஜய் விடுத்த பகிரங்க அழைப்பு மற்றும் இடதுசாரிகளின் முடிவுக்குப் பின் விசிக ஏன் உடனடியாக ஆதரவை அறிவிக்கவில்லை என்ற விமர்சனங்களுக்கு திருமாவளவன் பதிலளித்துள்ளார். விசிக மந்திரி பதவிக்கு பேரம் பேசவில்லை என்றும், கட்சி உயர்நிலைக்குழுவின் ஜனநாயக விவாதத்திற்குப் பிறகே நிபந்தனையற்ற வெளி ஆதரவு முடிவு எடுக்கப்பட்டது என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
சென்னை: 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் தந்த பரபரப்பு இன்னும் அடங்கவில்லை. 108 இடங்களைப் பிடித்து தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக உருவெடுத்தாலும், ஆட்சி அமைக்க பெரும்பான்மை இல்லாத சூழலில், கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவு தவெக-வுக்குத் தேவைப்பட்டது. இந்த அரசியல் சதுரங்க வேட்டையில், திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி (விசிக) மற்றும் இடதுசாரிகளுக்கு தவெக தரப்பிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வ அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.
மே 8 ஆம் தேதி மாலை 4 மணிக்கே இடதுசாரி கட்சிகள் தங்களின் 'வெளி ஆதரவு' முடிவை அறிவித்துவிட்ட நிலையில், விசிக ஏன் உடனே அறிவிக்கவில்லை? ஏன் இரண்டு நாட்கள் எடுத்துக் கொண்டது? விஜய் விடுத்த பகிரங்க அழைப்புக்கு திருமாவளவன் கொடுத்த ரியாக்ஷன் என்ன? – இந்த ஒட்டுமொத்த அரசியல் சஸ்பென்ஸுக்கும் விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் நேரடியாகவே விளக்கமளித்துள்ளார்.
விஜய் தங்களை சும்மா ஒப்புக்கு அழைக்கவில்லை, அது மிகவும் ஆழமான, வெளிப்படையான அழைப்பு என்பதை திருமாவளவன் ஒப்புக்கொள்கிறார். 'எல்லோருக்குமான தலைவர் அம்பேத்கர்' என்கிற நூல் வெளியீட்டு விழாவிலேயே இதற்கான அஸ்திவாரம் போடப்பட்டது.
அந்த மேடையில் பேசிய தவெக தலைவர் விஜய், "திருமாவளவன் அவர்கள் எங்கே இருந்தாலும், அவருடைய உள்ளம் இங்கே தான் இருக்கும்" என்று விசிக-வுக்கு பகிரங்கமாகவே தூது அனுப்பினார். இதை தவெக தங்களுக்கு விடுத்த நேரடி அழைப்பாகவே விசிக புரிந்து கொண்டது. ஆனால், தேர்தல் கள யதார்த்தம் வேறு விதமாக இருந்தது. தவெக கூட்டணியில் இடம்பெறும் சூழல் அப்போது விசிக-வுக்கு உருவாகவில்லை. அவர்கள் தொடர்ந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் (திமுக) தலைமையிலான கூட்டணியில்தான் பயணித்தார்கள்; இப்போதும் பயணிக்கிறார்கள்.
இடதுசாரிகளைப் போலவே விசிக-வும் தவெக அரசுக்கு நிபந்தனையற்ற வெளியிலிருந்து ஆதரவு (Unconditional Outside Support) வழங்க முன்வந்துள்ளது. இந்த முடிவுக்குப் பின்னால் இருக்கும் தார்மீக அரசியலை திருமாவளவன் இப்படி விளக்குகிறார்:
"இரண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக, 'எங்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் தர வேண்டும், அப்படியென்றால்தான் நாங்கள் ஆதரவு தருவோம்' என விசிக எந்தவொரு நிபந்தனையும் விதிக்கவில்லை. அப்படி நிபந்தனை விதித்து ஆதரவு தருவதில் எங்களுக்கு உடன்பாடும் இல்லை. இடதுசாரி கட்சிகள் என்ன முடிவெடுத்தார்களோ, அதே முடிவைத்தான் நாங்களும் எடுத்தோம். இதில் எந்த சுயநல பேரமும் இல்லை."
மே 8 ஆம் தேதி மாலை 4 மணிக்கு கம்யூனிஸ்ட்டுகள் தங்கள் முடிவை சொன்ன உடனே, விசிக-வும் ஏன் சொல்லவில்லை என்று சமூக வலைத்தளங்களிலும் அரசியல் வட்டாரத்திலும் கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்தன. "விசிக ஏன் தயங்குகிறது? தவெக அமைச்சரவையில் சேர ஆசைப்படுகிறதா?" என்றெல்லாம் கேள்விகள் கிளப்பப்பட்டன.
"கம்யூனிஸ்ட்டுகள் அறிவித்த உடனே நாங்களும் அறிவிக்க வேண்டும் என்று பலரும் எதிர்பார்த்தார்கள். அது நடக்காததால் கடுமையாக விமர்சித்தார்கள். ஆனால், எங்களுக்கும் ஒரு கட்சி இருக்கிறது, ஒரு கட்டமைப்பு இருக்கிறது. ஒரு கட்சியின் தலைவராக எல்லோரையும் பேசி ஒரே நேர்க்கோட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் எனக்கு இருக்கிறது. கட்சியை நடத்துகிறவர்களுக்குத்தான் அதில் இருக்கும் நடைமுறை சிரமங்கள் தெரியும்."
விசிக ஒரு ஜனநாயகக் கட்சி என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில், மே 8 ஆம் தேதி காலையிலேயே "நாங்கள் 9 ஆம் தேதி பகலில்தான் முடிவை அறிவிப்போம்" என்று திருமாவளவன் தெளிவுபடுத்தியிருந்தார்.
அதன்படியே, மே 8 ஆம் தேதி இரவு 9:30 மணிக்குத்தான் விசிக-வின் உயர்நிலைக்கழு ஆன்லைன் கூட்டம் நிறைவடைந்தது. கட்சியில் உள்ள ஒவ்வொரு பொறுப்பாளருக்கும் ஒவ்வொரு கருத்து இருந்தது. அனைவரின் கருத்துகளையும் கேட்டு, விவாதித்து, ஒரு ஒருமுகப்பட்ட முடிவுக்கு வந்த பிறகுதான், அடுத்த நாள் (மே 9) பகல் 12 மணிக்கு பத்திரிகையாளர்களைச் சந்தித்து தங்களின் 'நிபந்தனையற்ற வெளி ஆதரவு' முடிவை திருமாவளவன் அறிவித்தார்.
விசிக இந்த விஷயத்தில் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து விவாதிப்பதற்கு பின்னால் வலுவான காரணங்கள் இருக்கின்றன.
|
நீண்டகால கனவான 'அதிகாரப் பகிர்வு':
|திமுக கூட்டணியில் விசிக பல ஆண்டுகளாக நீடித்தாலும், 'ஆட்சியில் பங்கு, அதிகாரத்தில் பகிர்வு' என்ற கோரிக்கையை திருமாவளவன் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார். தவெக தனது கொள்கை பிரகடனத்திலேயே 'ஆட்சியில் பங்கு' தருவோம் என அறிவித்ததால், விசிக-வுக்கு இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
|
விஜய்யின் ஓப்பன் ஆஃபர்:
|விஜய் தரப்பு நேரடியாகவே அமைச்சரவையில் இணைய அழைப்பு விடுத்துள்ளது விசிக நிர்வாகிகளை யோசிக்க வைத்துள்ளது.
|
கூட்டணி தர்மம்:
|மறுபுறம் தவெக அமைச்சரவையில் நேரடியாக இணைந்தால், திமுக-வுடனான உறவு என்னவாகும்? என்ற கேள்வியும் எழுகிறது.