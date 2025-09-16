English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

10 வருட காதல்.. "நான் அவருடன் தான் வாழ்வேன்".. நேர்ந்த சோகம்! மயிலாடுதுறையில் வெறிச்செயல்

மயிலாடுதுறை அருகே 10 வருட காதலுக்கு பெண் வீட்டார் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், காதனை அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டி மர்ம நபர்கள் கொலை செய்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 16, 2025, 04:21 PM IST

மயிலாடுதுறை அருகேயுள்ள அடியமங்கலம் கிராமம் பெரிய தெருவை சேர்ந்தவர் குமார். இவருக்கு வைரமுத்து (28) என்ற மகனும் இரண்டு மகள்களும் உள்ளனர். டூ வீலர் மெக்கானிக் வேலை பார்க்கும் வைரமுத்து அதே பகுதி பெரியகுளம் அருகே உள்ள பக்கத்து தெருவில் (காலணி தெரு) வசிக்கும் குமார் என்பவரின் மகள் கல்லூரி படிப்பை முடித்த மாலினி (26) என்பவரை 10 வருடங்களாக காதலித்து வந்துள்ளார். 

மாலினி சென்னையில் வேலை பார்த்து வருகிறார். காதலுக்கு பெண் வீட்டில் எதிர்ப்பு உள்ள நிலையில் அடிக்கடி இரு குடும்பத்தினருக்கும் பிரச்சனை நிலவி வந்ததுள்ளது. இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு மாலினியின் தாயார் விஜயா, வைரமுத்து வேலை பார்க்கும் இடத்திற்கு சென்று வைரமுத்துவிடம் பிரச்சனையில் ஈடுபட்டுள்ளார். 

தொடர்ந்து மாலினியின் குடும்பத்தார் மயிலாடுதுறை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். இதனையடுத்து இருதரப்பினரையும் போலீசார் அழைத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது மாலினி வைரமுத்துவை திருமணம் செய்து கொள்வேன் என்று தெரிவித்துள்ளார். 

இதனால் மாலினியை அவரது குடும்பத்தினர் நிராகரித்துள்ளனர். மாலினி வைரமுத்துவின் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். வைரமுத்துவிற்கும் –மாலினிக்கும் பதிவு திருமணம் சில மாதங்களில் செய்து வைப்பதாக வைரமுத்துவின் பெற்றோர்கள் கூறியுள்ளனர். இதையடுத்து மாலினி வேலைக்காக சென்னைக்கு புறப்பட்டு சென்றுள்ளார். 

இந்நிலையில் இரு சக்கர வாகனத்தில் இரவு வீட்டிற்கு வந்த மர்ம நபர்கள் வைரமுத்துவை வழிமறித்த சரமாரியாக அரிவாளால் வெட்டியுள்ளனர். கழுத்து மற்றும் இரண்டு கைகளிலும் வெட்டிவிட்டு மர்ம நபர்கள் தப்பி சென்றனர். உயிருக்கு போராடிய வைரமுத்துவை உறவினர்கள் சிகிச்சைக்காக மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சேர்த்தனர். அங்கு வைரமுத்து பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். 

இச்சம்பவம் தொடர்பாக மாலினியின் சசோதரர்கள் குணால், குகன் சித்தப்பா பாஸ்கர் மற்றும் சுபாஷ், கவியரசன், அன்புநிதி உள்ளிட்டவர்கள் மீது இறந்த வைரமுத்துவின் குடும்பத்தினர் அளித்த புகாரின் பேரில்  போலீசார் கொலை வழக்குப்பதிவு செய்து சுபாஷ், கவியரசன் ஆகிய இருவரை பிடித்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர். தலைமறைவாக உள்ள மாலினியின் சசோதரர்கள் குணால், குகன் சித்தப்பா பாஸ்கர் உள்ளிட்டவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் சென்னையில் இருந்து ஊர் திரும்பிய காதலி மாலினி தோத்துபோய்விட்டோம் என்று கதறி அழுதது சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

