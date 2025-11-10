9 வயது மகனுக்கு எச்ஐவி பாதிப்பு.. தாய் செய்த கொடூர செயல்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்

Krishnagiri Crime News: நாட்டில் எச்ஐவி தொற்றால் பலரும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இதனால் உயிரிழப்புகள் கூட ஏற்பட்டுள்ளது. எச்ஐவி தொற்று நிரந்தர தீர்வு காண, ஆராய்ச்சியாளர்கள் தொடர்ந்து அதற்கான பணிகளை செய்து வருகின்றனர். இப்படியான நிலையில், எச்ஐவி தொற்று பாதித்த மகனை, அவரது தாய் கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
மகனை கொன்ற தாய்
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் மாநகராட்சி, எம்எம் நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் சக்திவேல் (40). இவரது மனைவி ரேகா (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது). இவர்களுக்கு 9 வயதில் ஒரு மகனும் 17 வயதில் ஒரு மகளும் உள்ளனர். இவர்கள் தனியார் பள்ளியில் படித்து வருகின்றனர். சக்திவேல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் தொழில் செய்து வருகிறார். சக்திவேலுக்கு சமீபத்தில் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், அவரை ரேகா மருத்துவமனையில் அனுமதித்தார்.
அங்கு அவருக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதில், அவருக்கு எச்ஐவி தொற்று பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. எச்ஐவி நோய் கண்டறியப்பட்டதால், மனைவி ரேகா அதிர்ச்சி ஆனார். இதனால், மன உளைச்சலில் இருந்த ரேகா, தனக்கு மற்றும் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கும் எச்ஐவி தொற்று இருக்குமோ என பயத்துடன் இருந்துள்ளார். இதனால், அடுத்த நாளே, அதே மருத்துவமனயில் மகன், மகள் மற்றும் தனக்கும் எச்ஐவி பரிசோதனையை அவர் மேற்கொண்டார்.
இதில் மேலும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அதாவது, மகனுக்கும், தாய்க்கும் எச்ஐவி பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது. ரேகாவின் மகளுக்கு மட்டுமே எச்ஐவி பாதிப்பு இல்லை என தெரியவந்தது. இதனால், ரேகா சில நாட்களாகவே மன உளைச்சலில் இருந்துள்ளார். தன்னுடன் மகள் இருந்தாலும் எச்ஐவி தொற்று அவரையும் பாதிக்குமோ என்ற அச்சத்தில் அவர் இருந்துள்ளார். தன்னுடைய மகளுக்கு எச்ஐவி பாதிப்பு வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக, தற்கொலை செய்து கொள்ள ரேகா முடிவு எடுத்தார்.
எச்ஐவி பாதித்ததால் நடந்த சம்பவம்
இந்த நிலையில், 2025 நவம்பர் 8ஆம் தேதி இரவு மகன் ஒரு அறையிலும், மகள், கணவர் ஒரு அறையில் நன்கு தூங்கிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, ரேகா தனது மகனை கழுத்தை நெரித்து கொன்றுவிட்டு, பின்னர், அவரும் தற்கொலை செய்து கொண்டார். காலையில் எழுந்த கணவர் சக்திவேல் இருவரையும் சடலமாக கண்டள்ளார். இந்த சம்பவம் அறிந்ததும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, ரேகா மற்றும் அவரது மகனின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து ரேகாவின் உறவினர் அளித்த புகாரில், போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தமிழ்நாடு மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கத்தின் (TANSACS) கிருஷ்ணகிரி அதிகாரி ஒருவர், இந்த சம்பவம் குறித்து ஆரம்பத்தில் தங்களுக்குத் தெரியாது என்றும், எச்ஐவி பரிசோதனை ரிப்போர்ட்டை சரிபார்க்கப்பட வேண்டும் என்றும் கூறினார்.
மேலும், கடந்த மாதம் மாவட்டத்தில் 20 கிராமங்களில் எச்.ஐ.வி மற்றும் பிற பாலியல் பரவும் நோய்கள் (எஸ்.டி.டி) குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. தற்கொலை ஒருபோதும் ஒரு தீர்வாகாது என்பதை வலியுறுத்தினார். அதோடு, "எச்ஐவி தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு முறையான ஆலோசனை வழங்கப்படும். மேலும் அவர்களின் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும். சமூகம் எச்.ஐ.வி.யுடன் வாழ்பவர்களை ஆதரிக்க வேண்டும. அவர்களை தனிமைப்படுத்தக்கூடாது என்று அந்த அதிகாரி கூறினார்.