பொற்பனைக்கோட்டை முனீஸ்வரர் ஆலய உண்டியல் எண்ணும் பணி தீவிரம்

கோவில் வருமானம் எங்களுக்கே சொந்தமானது என பரம்பரை பூஜாரிகளும் கோவில்இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமானது என அதிகாரிகளும் கடந்த முறை வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் உண்டியல் எண்ணாமல் திரும்பிச் சென்ற நிலையில் இன்று பரம்பரை பூஜாரிகளுக்கு அறநிலை துறை அதிகாரிகள் கொடுத்த உறுதிமொழியை தொடர்ந்து கோவில் உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணி தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது.
புதுக்கோட்டை அருகே உள்ள பொற்பனைக்கோட்டை முனீஸ்வரன் கோயில்மாவட்டத்தில் புகழ்பெற்ற எல்லை தெய்வமாகும்.பல நூற்றாண்டுகளாக இக்கோயில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் பிரசித்தி பெற்ற திருத்தலங்கள் ஒன்றாக விளங்கி வருகிறது ........இந்நிலையில் உண்டியல் காணிக்கையை இந்து சமய அறநிலைத்துறை அதிகாரிகள் எண்ணுவதற்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து, போலீசார் முன்னிலையில் ஊர் பொதுமக்கள் கோயில் தங்களுக்கு சொந்தமானது என நீதிமன்றத்தில் ஆணை பெற்று வரும் நிலையில் உண்டியல் காணிக்கை தொகையை யாரிடம் வழங்கப்பட வேண்டும் என உத்தரவிடப்படுகிறதோ அவரிடம் வழங்கப்படும் கடிதம் மூலம் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் உத்திரவாதம் அளித்ததை தொடர்ந்து உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணி தொடங்கியது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வேப்பங்குடி ஊராட்சியில் அமைந்திருக்கும் பொற்பனைகோட்டை மேல வாசல் முனீஸ்வரர் கோவில் ஆடி மாத திருவிழா கடந்த 10ம் தேதி தொடங்கி 12ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது.
இதில் பலாயிரகணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டு, தங்கள் காணிக்கைகளை செலுத்தினர். இந்த நிலையில் கடந்த 26 ஆம் தேதி உண்டியல் காணிக்கை எண்ணுவதற்காக வருகை தந்த இந்து அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளுக்கு அப்போது மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததை தொடர்ந்து அன்றைய தினம் கைவிடப்பட்டது. இன்று போலீசார் பலத்த பாதுகாப்பு மத்தியில் உண்டியல் காணிக்கை எண்ணுவதற்காக இந்து சமய அறநிலைத்துறை அதிகாரிகள் வருகை தந்தனர்.
இன்றும் அப்பகுதி மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனால் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அப்போது பொற்பனைகோட்டையை சுற்றியுள்ள 10 கிராமத்திற்கு பாத்தியப்பட்ட இக்கோயிலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆடி மாதத்தில் திருவிழா நடைபெற்று வருவதாகவும், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கோயில் பூசாரிகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலை பயன்படுத்தி இந்து அறநிலைத்துறை அதிகாரிகள் கடந்த 11 ஆண்டுகளாக நிர்வகிப்பது போல உண்டியல் காணிக்கையை எடுத்து சென்று விடுவதாகவும், உண்டியல் காணிக்கை குறைந்த அளவை கணக்கு காட்டுவதாகவும் குற்றம் சாட்டினர், மேலும் பொற்பனைக்கோட்டை முனீஸ்வரன் கோயில் இந்து அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் இல்லை என்றும் இது தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு உள்ளதாகவும், இதனால் உண்டியல் காணிக்கையை கடந்த ஆண்டும் எண்ண விடாமல் தடுத்ததாகவும், ஆனால் இந்த ஆண்டும் இரண்டு வருட உண்டியல் காணிக்கையை எண்ணுவதற்கு அனுமதிக்க மாட்டோம் எனவும் உண்டியல் காணிக்கை முழுவதும் கோயிலுக்கு சொந்தமானது எனவும் தெரிவித்தனர். மேலும் இந்து சமய அறநிலைத்துறை அதிகாரிகள் கோவில் அறநிலை துறைக்கு சொந்தமானது என்ற ஆதாரத்தோடு தான் உண்டியல் காணிக்கை எண்ண வந்ததாக தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து கணேஷ் நகர் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர், அதில் பொற்பனை கோட்டை முனீஸ்வரர் கோயில் தங்களுக்கு உரிமையான கோயில் என ஊர் பொதுமக்கள் ஆணை பெற்று வரும் நிலையில் உண்டியல் காணிக்கை தொகையை யாரிடம் வழங்கப்பட வேண்டும் என உத்தரவிடப்படுகிறதோ அவரிடம் வழங்கப்படும் எனவும், உண்டியல் காணிக்கையை உண்டியல் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்படும் எனவும் அதுவரை வங்கிக் கணக்கில் உண்டியல் தொகை செலுத்தப்படவும் எனவும் உறுதியளித்தனர். இதனை தொடர்ந்து ஊர் பொதுமக்கள் சம்மதத்தோடு உண்டியல் காணிக்கை பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் எண்ணப்பட்டது.
