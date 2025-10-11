இழப்பில்லா டெங்குப் போர்: அரசு முன்னெடுக்கும் சிறப்பான கட்டுப்பாடு: மா.சுப்பிரமணியன்

சென்னையை அடுத்த மேடவாக்கம் ஊராட்சியில் நலமுடன் ஸ்டாலின் முகாம் நடந்தது. இந்த முகாமை மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நலவாழ்வு துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தொடங்கி வைத்தார். பின்னர் பரிசோதனை மையங்களை ஆய்வு செய்தார். மாற்று திறனாளிகளுக்கு சான்று வழங்கினார். முதலமைச்சர் மருத்துவ காப்பீட்டு அட்டைகளை வழங்கினார்.
பின்னர் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:-
தமிழ்நாடு முழுவதும் 1256 முகாம்களை நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது. இது வரை 9 வாரங்களில் 333 இடங்களில் நடந்த முகாமில் 529258 பேர் பலன் அடைந்து வருகின்றனர். 10வது வாரமாக 39 இடங்களில் நடக்கிறது. இந்த முகாமில் சிறப்பு திட்டங்கள் மாற்று திறனாளிகளுக்கு சான்று வழங்கப்படுகிறது.
முதலமைச்சர் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் 1கோடியே 47 லட்சம் குடும்பங்கள் உள்ளனர். இந்த திட்டத்தில் புதிய குடும்பங்கள் இணைத்து அடையாள அட்டை வழங்கப்படுகிறது
இந்த முகாமில் பொது மருத்துவம், குழந்தை, நரம்பியல், கண், பல் என 17 சிறப்பு மருத்துவம் பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை நடக்கிறது. மக்கள் தேடி மருத்துவம் முலம் 2.5 கோடி மக்களுக்கு மருந்துகள் வ்ழங்கப்ப்டுகின்றன. இந்த முகாம் முலம் முழு உடல் பரிசோதனை செய்து மருத்துவம் பார்க்கப்படுகின்றது.
பருவ மழை காலங்களில் மக்கள் நல்வாழ்வு , ஊரக மற்றும் நகர்புற துறைகள் ஆலோசனை செய்து இணைந்து செயல்படுகின்றன. இதன் முலம் கடந்த 4.5 ஆண்டுகளாக மக்களுக்கு எந்த வித பாதிப்பும் ஏற்பாடாத வகையில் செயல்படுகிறோம்.
ஒவ்வொரு மழை காலங்களில் 10 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்ப்டுகின்றனர். டெங்கு காய்ச்சலால் கடந்த 2012 மற்றும் 2017ம் அண்டுகளில் 65 மற்றும் 64 பேர் இறந்து உள்ளனர். இந்த ஆண்டு டெங்கு பாதிப்பில் 8 பேர் இறந்து உள்ளனர். டெங்கு பாதித்தவர் மருத்துவரை பார்த்து சிகிச்சை பெற வேண்டும். தனியாக ம்ருத்துகளை வாங்க கூடாது. இணை நோய் பாதிப்பு இருந்ததால் இறப்பு ஏற்பட்டது. ஒரு இறப்புக்கூட இல்லாத நிலையை உருவாக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்.
தமிழகத்தில் 397 மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் உள்ளன. இந்த நிறுவனங்க்ள் முலம் 100 நாடுகளுக்கு ரூ. 12 ஆயிரம் முதல் 15 ஆயிரம் கோடி ஏற்றுமதி செய்யப்ப்டுகிறது. ஆனால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குறை கூறி அரசியல் செய்வது சரி அல்ல. இது அவருக்கு தெரியாமல் இருப்பது வருத்தமாக உள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
