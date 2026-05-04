தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஏற்காடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Yercaud Election Result 2026: ஏற்காடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஏற்காடு, தமிழக சட்டமன்றத்தின் எண்பத்து மூன்றாவது (83) தொகுதியாகும். இது கள்ளக்குறிச்சி மக்களவைத் தொகுதியின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. மிகப் பிரபலமான சுற்றுலா தலமாக உள்ள ஏற்காடு இயற்கை எழில் சூழப்பெற்றுள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஏற்காடு தொகுதியின் கொம்புத்தூக்கி மலைக் கிராமத்தில் 301 வாக்காளர்களும் வாக்களித்து, 100% வாக்குப்பதிவு என்ற சாதனையை செய்து தமிழ்நாட்டுக்கே முன்னுதாரணமாகத் திகழ்ந்தனர்.
ஏற்காடு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ஏற்காடு தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
ஏற்காடு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
அஇஅதிமுக (AIADMK): உஷாராணி
திமுக (DMK): ரேவதி மாதேஸ்வரன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பழனிசாமி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஜே.லட்சுமி
ஏற்காடு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,72,829
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,33,706
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,39,105
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 18
ஏற்காடு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 91% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
ஏற்காடு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கு.சித்ரா (அஇஅதிமுக) - 121,561 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: சி.தமிழ்செல்வன் (திமுக) - 95,606 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: ஸ்ரீஜோதி (நாம் தமிழர் கட்சி) - 13,308 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: குமார் (தேமுதிக) - 2,986 வாக்குகள்
ஏற்காடு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஏற்காடு தொகுதியில் 87.43% வாக்குகள் பதிவாகின.
சேலம் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
கெங்கவள்ளி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஏற்காடு (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஓமலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மேட்டூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
எடப்பாடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சங்ககிரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சேலம் (மேற்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சேலம் (வடக்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சேலம் (தெற்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
வீரபாண்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ