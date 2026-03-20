பாலியல் புகார்.. யூடியூபர் மதுர் சத்யாவை குண்டுக்கட்டாக தூக்கிய போலீஸ்! பெங்களூருவில் அதிரடி..

Mathur Sathya Arrested : யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் பிரபலமான கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் உருப்பினர் மற்றும் சமூக ஆர்வளராக இருந்தவர், மதுர் சத்யா. இவரை சமீபத்தில் கம்யூனிஸ்டு கட்சி பதவியில் இருந்து நீக்கியது. அதோடு, இவர் மீது பல பெண்கள் பாலியல் புகார் தெரிவித்திருப்பதாகவும் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருந்தது. இதையடுத்து, பெங்களூருவில் பதுங்கியிருந்த மதுர் சத்யா போலீசாரால் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இது குறித்த முழு அப்டேட்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மதுர் சத்யாவால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள், யாரேனும் புகார் தெரிவிக்க விரும்பினால் அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றத்டிஹ்ன் மாநில தலைமைக்கு தொடர்பு கொண்டால், அவர்களுக்கு சென்னை மாவட்டத்தில் இந்திய வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் சார்பில் உரிய நீதியை பெற்றுத்தர தயாராக இருக்கிறோம் என்று அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றம் தமிழ்நாடு மாநிலக்குழு சார்பில் அறிக்கை விடப்பட்டிருந்தது.
இதற்கு முன்பு, கடந்த மார்ச் 15ஆம் தேதியன்று மதுர் சத்யா மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தென் சென்னை மாவட்டம் செயலாளர் எஸ்.கே.சிவா சென்னை மாநகரகாவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்திருந்தார். கடந்த 13ஆம் தேதியன்று மூன்றாம் நபர் ஒருவர் மதுர் சத்யா மீது பாலியல் புகார் அளித்திருந்ததை அடுத்து, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் வெகுஜன அமைப்புகளான AIYF, ISCUF அமைப்புகளில் இருந்து மதுர் சத்யா வகித்து வந்த பொறுப்புகள் மற்றும் அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்தும் அவர் நீக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
யார் இந்த மதுர் சத்யா?
மதுர் சத்யா, சேலத்தை சேர்ந்தவர். சமூக போராளியாகவும், அரசியல் விவாதங்களை கையாள்புவராகவும் தன்னை காட்டிக்கொண்டவர் மதுர் சத்யா. இன்ஜினியரிங் பட்டதாரியான இவர், தனது கார்பரேட் வேலையை 2019ல் விட்டுவிட்டு ‘நீலம்’ குழுவில் பா.ரஞ்சித்துடன் இணைந்து சமூகத்திற்கான குரலாக இருந்தார்.
நீலம் குழுவில் இருந்த போது சமூக அமைப்பு, சாதிய ரீதியான பாகுபாடு, அரசியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களை பற்றி இவர் வீடியோ வெளியிட்டு வந்தார். அதே சமயத்தில் அம்பேத்கரை படிப்பவர்கள் மற்றும் அம்பேத்கர், பெரியார் மற்றும் கார்ல் மார்க்ஸ் கொள்கையை பிடித்தவர்கள் குழுவில் ஒரு முக்கிய உருப்பினராக இருந்தார். சில போராட்டங்களிலும் கலந்து கொண்டு, மக்களின் குரலாக தன்னைகாண்பித்துக்கொண்டார்.
மதுர் சத்யா சொல்வது என்ன?
மதுர் சத்யா மீது பாலியல் புகார்கள் எழுந்ததை அடுத்து, அவர் தனது சமூக வலைதளங்களில் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டார். அதில், தன் மீதான புகார்கள் குறித்து CPI கட்சியால் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையை வைத்துதான் தான் தெரிந்து கொண்டதாக்வும், தன் பக்க தரப்பை கேட்க தான் மட்டும்தான் இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், தனது வாழ்க்கை முழுவதும் தான் செய்த அனைத்தும் சம்மதத்துடன்தான் நடந்திருப்பதாகவும் இதை தான் தெரிவிப்பது கூட தான் அமைதியாக இருப்பதால் இவை அனைத்தையும் உண்மை என்று மக்கள் நினைத்து விடக்கூடாது என்பதால்தான் என்றும் தெரிவித்தார். இதற்கு மேல் தான் என்ன கூறினாலும் அது உபயோகப்படாது என்று அதில் குற்ப்பிட்ட அவர், தான் குற்றவாளி இல்லை என்பதை கட்சியிடம் நிரூபிப்பேன் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
புகார் என்ன?
மதுர் சத்யா, பெண்களுடன் நெருக்கமாக இருக்கும் வீடியோக்களை தனது வட்டாரத்திற்குள் ஷேர் செய்தும், யாருடன் எல்லாம் நெருக்கமாக இருந்திருக்கிறேன் என்கிற தகவல்களை வெளியிட்டு அதை தம்பட்டம் அடித்துக்கொண்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், அவர் மீது பெண்கள் கொடுத்திருக்கும் புகார்களில் என்ன தெரிவித்திருக்கின்றனர் என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியிடப்படவில்லை.
விமர்சனங்கள்:
மதுர் சத்யா, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்தவர் எனபதால், பாலியல் வன்கொடுமை, சாதிய பாகுபாடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களுக்கு எதிராக பேசியிருக்கிறார். இவரது வீடியோக்களும் பேச்சுகளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் மத்தியிலும், திராவிடம் பேசி-பழகுபவர்கள் மத்தியிலும் மிகவும் பிரபலமான ஒன்றாக இருந்தது. இவர் மீதே இப்படி பெண்கள் பாலியல் புகார் அளித்திருப்பது இவரை சார்ந்தவர்கள் மட்டுமன்றி இவருக்கு தோழர்களாக இருந்தவர்களுக்கும் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. சமூகத்தில் நடக்கும் அடக்குமுறைகளுக்கு எதிராக பேசும் மதி அவள், ராகுல் உள்ளிட்ட பலர் இதற்கு அதிர்ச்சி மற்றும் அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தனர்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : மதுர் சத்யா யார்?
மதுர் சத்யா சேலத்தை சேர்ந்தவர். இன்ஜினியரிங் பட்டதாரியான இவர், கார்ப்பரேட் வேலையை விட்டு சமூக ஆர்வலராகவும் அரசியல் கருத்துக்களை பகிரும் யூடியூப்/சோஷியல் மீடியா நபராகவும் செயல்பட்டு வந்தார். ‘நீலம்’ குழுவிலும் இணைந்து பணியாற்றியவர்.
கேள்வி : வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டு என்ன?
பல பெண்கள் பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் அந்த புகார்களின் முழு விவரம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படவில்லை.
கேள்வி : மதுர் சத்யா கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டது ஏன்?
பாலியல் புகார் எழுந்ததை அடுத்து, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI) மற்றும் அதன் இணை அமைப்புகள் (AIYF, ISCUF) ஆகியவற்றிலிருந்து அவரை அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்தும் நீக்கினர்.
