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உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட சவுக்கு சங்கரின் 13 வயது மகன்! நடந்தது என்ன? Detail Report

Savukku Shankar Son : பிரபல யூடியூபர் சவுக்கு சங்கரின் 13 வயது மகன், தூக்கிட்டு தன் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 05, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:25 PM IST
உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட சவுக்கு சங்கரின் 13 வயது மகன்! நடந்தது என்ன? Detail Report
Image Credit: Savukku Shankar Son | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட சவுக்கு சங்கரின் 13 வயது மகன்! நடந்தது என்ன? Detail Report
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