  • Tamil News
  • Tamil Nadu
சவுக்கு சங்கர் மீண்டும் கைதா? உயர்நீதிமன்றம் சொன்ன உத்தரவு!

Savukku Shankar Arrest: யூடியூபர் மற்றும் பத்திரிகையாளர் சவுக்கு சங்கருக்கு 17 குற்ற வழக்குகளில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் 12 வார இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கியது. இந்நிலையில் ஜாமீனை ரத்து செய்யக்கோரி கோரிக்கை.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 8, 2026, 12:34 PM IST
  • சவுக்கு சங்கருக்கு ஜாமீன்.
  • 17 வழக்குகளில் இடைக்கால ஜாமீன்.
  • காவல்துறை குற்றசாட்டு.

மோசடி வழக்கில் யூ டியூபர் சவுக்கு சங்கருக்கு அளிக்கப்பட்ட இடைக்கால ஜாமீனை ரத்து செய்யக்கோரி காவல்துறை தாக்கல் செய்த மனு குறித்து அவரது தாயார் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. யூடியூபர் சவுக்கு சங்கர் மீது ஆதம்பாக்கம் மற்றும் சைதாப்பேட்டை போலீஸார் பதிவு செய்த மோசடி வழக்குகளின் அடிப்படையில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் 13ம் தேதி அவர் கைது செய்யப்பட்டார். மருத்துவ காரணங்களுக்காக அவரை ஜாமீனில் விடுவிக்கக்கோரி அவரது தாயார் கமலா தொடர்ந்த ஆட்கொணர்வு வழக்கை விசாரி்த்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், சவுக்கு சங்கருக்கு மார்ச் 25-ம் தேதி வரை இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கியது. இதய நோய் மற்றும் நீரிழிவு உள்ளிட்ட கடுமையான உடல்நலப் பிரச்சினைகளை கருத்தில் கொண்டு நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியது. அவசர மருத்துவ சிகிச்சை தேவை என்பதை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டது. 

மேலும் படிக்க: அடுத்த 4 நாட்களுக்கு கனமழை.. சென்னையில் வெளுக்கும்! வானிலை மையம் அப்டேட்

ஜாமீனை ரத்து செய்க

இந்நிலையில், இடைக்கால ஜாமீனை ரத்து செய்யக்கோரி சைதாப்பேட்டை காவல் ஆய்வாளர் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில், ஜாமீன் வழங்கப்பட்ட போது விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளை சவுக்கு சங்கர் மீறியுள்ளதால் ஜாமீனை ரத்து செய்ய வேண்டுமென கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சவுக்கு சங்கருக்கு உடல் நிலை கோளாறு எதுவும் ஏற்பட்டால் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்படும் எனவும் அவரது உடல் நிலையை கண்காணிக்க மருத்துவக்குழுவை ஏற்படுத்த தயாராக இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

விசாரணை

இந்த மனு நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், எம்.ஜோதிராமன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது ஆஜரான கூடுதல் குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஆர். முனியப்பராஜ், சாட்சிகளை மிரட்டி சவுக்கு சங்கர் தொடர்ந்து யூ டியூப்பில் பேசி வருவதாக கூறினார். இதனையடுத்து, மருத்துவ காரணங்களுக்காக ஜாமீன் பெற்று இப்படி செய்யலாமா? என சவுக்கு சங்கருக்கு கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள் இது தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் சேகரித்து வைக்குமாறு காவல்துறைக்கு அறிவுறுத்தினர். மேலும், மனு குறித்து சவுக்கு சங்கரின் தாயார் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கை ஜனவரி 19ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

மேலும் படிக்க: விஜய் ஒற்றுமையாக இருந்தால்... தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

About the Author
Savukku ShankarSavukku Shankar ArrestHigh CourtChennaiPolice Complaint

