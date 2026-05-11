தமிழ்நாட்டில் யார் யாருக்கு z + security இருக்கிறது? முழு விவரம்!

இந்தியாவில் அரசியல் தலைவர்கள், முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளான நபர்களுக்கு அவர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் மற்றும் மாநில அரசுகள் பல்வேறு பாதுகாப்பு பிரிவுகளை வழங்குகின்றன. அதில் உச்சபட்ச பாதுகாப்பாக கருதப்படுவது Z+ Security ஆகும். தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய்க்கு மத்திய அரசு Z+ Security பாதுகாப்பை வழங்கி உள்ளது. ஏற்கனவே விஜய்க்கு பாதுகாப்புகள் அதிகம் உள்ள நிலையில், தற்போது அது கூடுதல் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி விஜய் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் எப்போதும் பாதுகாப்பு படையினர் இருப்பார்கள். தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த தலைவர்களுக்கு இந்த உயர் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
Z+ Security என்றால் என்ன?
இந்தியாவில் பாதுகாப்பு அடுக்குகள் பொதுவாக X, Y, Y+, Z மற்றும் Z+ என 5 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் Z+ என்பது பிரதமருக்கு வழங்கப்படும் SPG பாதுகாப்புக்கு அடுத்தபடியாக, இந்தியாவில் வழங்கப்படும் மிக உயர்ந்த பாதுகாப்பாகும். ஒருவருக்கு Z+ பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டால், அவருக்கு 24 மணி நேரமும் சுமார் 55 பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் பாதுகாப்பளிப்பார்கள். இதில் 10-க்கும் மேற்பட்ட தேசிய பாதுகாப்புப் படை கமாண்டோக்கள், அதிநவீன ஆயுதங்கள் தாங்கிய காவலர்கள் மற்றும் உள்ளூர் போலீசார் அடங்குவர். மேலும், இவர்களுக்கு குண்டு துளைக்காத வாகனங்கள் மற்றும் பயணங்களின்போது பைலட் மற்றும் எஸ்கார்ட் வாகனங்களும் வழங்கப்படும்.
தமிழ்நாட்டில் Z+ பாதுகாப்பு உள்ள தலைவர்கள்
முதலமைச்சர் மற்றும் ஆளுநர்
வழக்கமாக, ஒரு மாநிலத்தின் தற்போதைய முதலமைச்சர் மற்றும் மாநில ஆளுநருக்கு உச்சபட்ச பாதுகாப்பான Z+ பாதுகாப்பு வழங்கப்படும். அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் விஜய்க்கும், ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகருக்கும் இந்த பாதுகாப்பு நடைமுறையில் உள்ளது. அதிமுக பொதுச்செயலாளரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி கே. பழனிசாமிக்கு ஆரம்பத்தில் Y பிரிவு பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அவருக்கு பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கள் இருப்பதாக உளவுத்துறை அளித்த அறிக்கையின் அடிப்படையில், 2025ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் முதல் மத்திய அரசால் அவருக்கு Z+ பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. திமுக தலைவரும் தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலினுக்கும் மாநில அரசின் சார்பில் Z+ பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது அவர் ஒரு எம்எல்ஏ கூட ஆகவில்லை என்பதால் பாதுகாப்பில் மாற்றம் இருக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மற்ற பிரிவுகளில் உள்ள தமிழக தலைவர்கள்
Z+ பாதுகாப்பு என்பது தேசிய அளவில் சுமார் 40 பேருக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ள ஒரு சிறப்பு பாதுகாப்பாகும். தமிழ்நாட்டில் Z+ அல்லாமல் பிற முக்கிய பாதுகாப்பு பிரிவுகளை பெற்றுள்ள தலைவர்களும் உள்ளனர். தமிழ்நாடு முன்னாள் பாஜக மாநில தலைவரான கே. அண்ணாமலைக்கு ஆரம்பத்தில் X பிரிவு பாதுகாப்பு இருந்தது. பின்னர் அச்சுறுத்தல் காரணமாக மத்திய அரசால் அவருக்கு Z பிரிவு பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது. இதில் சுமார் 30 கமாண்டோக்கள் பாதுகாப்பளிப்பார்கள். மேலும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும் இதே பாதுகாப்பு வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பாதுகாப்பு எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது?
மத்தியப் புலனாய்வு அமைப்புகளான ஐபி மற்றும் RAW போன்ற ஏஜென்சிகள், ஒரு தலைவருக்கு உள்ள அச்சுறுத்தல்களின் அளவை கண்காணித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும். அந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில்தான் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் ஒருவருக்கு எந்த பிரிவின் கீழ் பாதுகாப்பு வழங்குவது என்பதை தீர்மானிக்கிறது. அச்சுறுத்தல் குறையும்போது பாதுகாப்பு குறைக்கப்படவும் வாய்ப்புள்ளது.
|பாதுகாப்புப் பிரிவு
|மொத்த காவலர்கள்
|கமாண்டோக்கள் (NSG/CRPF)
|சிறப்பு அம்சங்கள்
|SPG
|மிக ரகசியம்
|அதிநவீன கமாண்டோக்கள்
|இந்தியப் பிரதமருக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும் உச்சபட்சப் பாதுகாப்பு.
|Z+ (Z Plus)
|55 வீரர்கள்
|10-க்கும் மேற்பட்டவர்கள்
|24 மணி நேரமும் பாதுகாப்பு, குண்டு துளைக்காத வாகனங்கள் (Bulletproof cars).
|Z (Z Category)
|22 வீரர்கள்
|4 முதல் 5 பேர்
|எஸ்கார்ட் வாகனங்களுடன் கூடிய சுழற்சி முறைப் பாதுகாப்பு.
|Y+ (Y Plus)
|11 வீரர்கள்
|2 பேர்
|ஷிப்ட் முறையில் வீட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு.
|Y (Y Category)
|8 வீரர்கள்
|1 அல்லது 2 பேர்
|இரண்டு ஷிப்டுகளில் தலா ஒரு தனிநபர் பாதுகாப்பு அதிகாரி.
|X (X Category)
|2 வீரர்கள்
|கமாண்டோக்கள் இல்லை
|அடிப்படைப் பாதுகாப்பு, ஆயுதம் ஏந்திய உள்ளூர் காவலர்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. இந்தியாவில் வழங்கப்படும் மிக உயர்ந்த பாதுகாப்புப் பிரிவு எது?
இந்தியாவில் வழங்கப்படும் மிக உயர்ந்த பாதுகாப்புப் பிரிவு SPG ஆகும். இது இந்தியப் பிரதமருக்கு மட்டுமே பிரத்தியேகமாக வழங்கப்படும் பாதுகாப்பாகும்.
2. பிரதமருக்கு அடுத்தபடியாக உள்ள உச்சபட்சப் பாதுகாப்பு எது?
பிரதமருக்கு அடுத்தபடியாக, இந்தியாவில் வழங்கப்படும் மிக உயர்ந்த பாதுகாப்பு Z+ பாதுகாப்பாகும்.
3. தமிழ்நாட்டில் யாருக்கெல்லாம் Z+ பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது?
தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய முதலமைச்சர், ஆளுநர், மற்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர்களான எடப்பாடி பழனிசாமி, மு.க. ஸ்டாலின் ஆகியோருக்கு Z+ பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.