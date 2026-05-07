English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாட்டில் மறு தேர்தல் வருமா? ஸ்ரீதர் வேம்பு சொல்லும் முக்கிய பாய்ண்ட்!

தமிழ்நாட்டில் மறு தேர்தல் வருமா? ஸ்ரீதர் வேம்பு சொல்லும் முக்கிய பாய்ண்ட்!

Sridhar Vembu Calls For Re Election : விஜய்யின் தவெக கட்சி, தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்ற தேர்தலில் மக்களின் வாக்கை பெற்று ஜெயித்தும் அவரால் ஆட்சி அமைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த சமயத்தில், மென் பொருள் நிறுவனமான Zoho நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு கூறியுள்ள விஷயம், வைரலாகி வருகிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 7, 2026, 05:08 PM IST
  • தமிழ்நாட்டில் மறு தேர்தல் வேண்டும்!
  • ஸ்ரீதர் வேம்பு சொல்லும் விஷயம்..
  • இதோ விவரம்!

Trending Photos

கம்மி விலையில் கொடைக்கானல் டூர்.. உணவு, தங்குமிடத்துடன் IRCTC பேக்கேஜ்!
camera icon5
IRCTC
கம்மி விலையில் கொடைக்கானல் டூர்.. உணவு, தங்குமிடத்துடன் IRCTC பேக்கேஜ்!
மே 7 வியாழக்கிழமை ராசிபலன் : மேஷம் முதல் மீனம் வரை..!
camera icon12
Rasipalan
மே 7 வியாழக்கிழமை ராசிபலன் : மேஷம் முதல் மீனம் வரை..!
குரு பெயர்ச்சி 2026: 5 ராசிகளுக்குத் பொற்காலம், குவியப்போகும் செல்வமும் அபார வெற்றியும்
camera icon8
Jupiter Nakshatra Transit
குரு பெயர்ச்சி 2026: 5 ராசிகளுக்குத் பொற்காலம், குவியப்போகும் செல்வமும் அபார வெற்றியும்
விஜய் மகளிர் திட்டம் ரூ.2500 - எல்லோருக்கும் கிடைக்காது! இதோ முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Vijay Rs.2500 scheme
விஜய் மகளிர் திட்டம் ரூ.2500 - எல்லோருக்கும் கிடைக்காது! இதோ முக்கிய அப்டேட்
தமிழ்நாட்டில் மறு தேர்தல் வருமா? ஸ்ரீதர் வேம்பு சொல்லும் முக்கிய பாய்ண்ட்!

Sridhar Vembu Calls For Re Election : தமிழ்நாட்டில் அசாத்தியமான அரசியல் சூழல் நிலவி வருகிறது. இதையடுத்து, விஜய்யின் அடுத்த வியூகம் என்னவாக இருக்கும் என்பது தவெக ஆதரவாளர்களின் கவலையாக இருக்கிறது. இதையடுத்து, விஜய் ஆட்சி அமைப்பது இம்முறை உறுதி செய்யப்படுமா? அல்லது தமிழ்நாட்டில் மறு தேர்தல் நடத்தப்படுமா? என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதையடுத்து, Zoho நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஸ்ரீதர் வேம்பு பதிவு!

Zoho நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு, விஜயின் தற்போதைய அரசியல் நிலை குறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டு இருக்கிறார். அதில், “எந்த கட்சிக்கும் போதுமான இடங்கள் கிடைக்கவில்லை. இப்படிப்பட்ட நிலையால் உருவாகும் எந்த அரசும் இழுபறிகளாலும் அழுத்தங்களாலும் நிலையற்றதாகவே இருக்கும். தமிழ்நாடு இப்படிப்பட்ட நிலையற்ற அரசுக்கு தகுதியானது கிடையாது” என்று தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், தமிழகத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சியை அமல்படுத்தி புதிய தேர்தலை நடத்துவதே சிறந்த வழி என்றும் கூறியிருக்கிறார். குறிப்பாக, ‘ஓட்டுக்கு பணம் இல்லை’என்கிற கடுமையான நடவடிக்கை இந்த முறை இருக்க வேண்டும் என்றும், அப்போது யாருக்கு உண்மையான மக்கள் ஆதரவு உள்ளது என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். 

மேலும் படிக்க | விஜய் ஜெயிப்பாரா? 2026 தேர்தல் குறித்து ஸ்ரீதர் வேம்பு சொன்ன முக்கிய பாய்ண்ட்!

தற்போது நிலவிவரும் அரசியல் சூழலில் எந்த கட்சியும் தனியாக பெரும்பான்மையே பெறவில்லை என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இந்த சூழலில் மக்களின் உண்மையான தீர்ப்பு என்ன என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு புதிய தேர்தல் அவசியம் என்று ஸ்ரீதர் வேம்பு தெரிவித்துள்ளார். அப்படி மீண்டும் தேர்தல் நடத்தினால், விஜய் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியைப் பிடிப்பார் என்பது ஸ்ரீதர் வேம்புவின் நம்பிக்கையாக இருக்கிறது. 

மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு! 

எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்திருந்தாலும், அவர்கள் மக்களின் ஜனநாயக பிரதிநிதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றனர். தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சியைப்  பிடித்தது பல திராவிட கட்சிகளுக்கும் அக்கட்சியின் தலைவர்களுக்கும் அதிர்ச்சியையும் ஆக்ரோஷத்தையும் ஏற்படுத்தினாலும், அவர்கள் மக்கள் கூறிய தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொண்டு தாக்க தெரிவித்திருக்கின்றனர். சமீபத்தில் அதிமுகவும் திமுகவும் இணைந்து விஜய்க்கு எதிராக ஆட்சி அமைக்கப் போவதாக ஒரு தகவல் பரவியது. இதனை முற்றிலும் மருத்துவர் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், விஜய் ஆட்சி அமைக்க எந்த இடையூறும் செய்ய மாட்டோம் என்று உறுதி அளித்துள்ளார். இது குறித்த செய்தியை பகிர்ந்துள்ள ஸ்ரீதர் வேம்பு, மக்களின் தீர்ப்பை மதித்து தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சிக்கு திமுகவும் அதிமுகவும் வழி விடுவது தான் ஸ்மார்ட்டான மூவ் இன்று தெரிவித்திருக்கிறார். விஜய் பெரும்பான்மை அமைப்பது குறித்து எந்த பதிலும் கிடைக்கவில்லை என்றால் புதிதாக தேர்தல் நடத்தி அதிக இடங்களை தவெக பிடித்து வெற்றி பெறும் என்று கூறி இருக்கிறார்.

மேலும் படிக்க | ஸ்ரீதர் வேம்பு விவாகரத்து வழக்கு : ரூ.15,288 கோடிக்கு பத்திரம் தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவு!

“தெளிவாக கூற விரும்புகிறேன்..”

“தவெக விஜய் தெளிவான மக்கள் ஆணையைப் பெற்று ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்று நான் நம்புகிறேன். இதைத் தவிர வேறு எதுவும் மக்களின் விருப்பத்திற்கு எதிரானது.

சட்டமன்றத்தில் கணக்குகள் சரியாக அமையவில்லை என்றால், முடிவில்லாத குதிரை பேரங்களுக்குப் பதிலாக, புதிய தேர்தல்களே சிறந்தவை. அதில் டிவிகே பெரும் பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெறும் என்று நான் நம்புகிறேன். எனவே, மற்ற கட்சிகள் புதிய தேர்தல்களைத் தவிர்ப்பது அவர்களின் நலனுக்கு உகந்தது. ஏனெனில், அவர்கள் டிவிகேவிடம் இடங்களை இழக்க நேரிடும்.

இவை அனைத்தையும் நான் ஒரு டிவிகே ஆதரவாளராகக் கூறவில்லை. தமிழ்நாட்டையும் பாரதத்தையும் நேசிப்பவன் என்ற முறையில் கூறுகிறேன். எனது தனிப்பட்ட அரசியல் விருப்பத்தேர்வுகள் இங்கு பொருத்தமற்றவை.

நான் ஒரு வலிமையான, பெருமைமிக்க தேசபக்தனாகவே இருக்கிறேன். ஒரு புதிய கட்சி இவ்வளவு ஆதரவைப் பெற்றதே நமது தேசத்தின் பலம். விரைவில் ஒரு நல்ல தீர்வு காணப்பட்டு, டிவிகே ஆட்சி அமைக்கும் என்று நம்புகிறேன். ஏனெனில், அதுவே மக்களின் விருப்பம்” என்று ஸ்ரீதர் வேம்பு தெரிவித்திருக்கிறார்.

மறு தேர்தல் எப்படி நடக்கும்?

மறு தேர்தல் நடப்பதை, Re-Election அல்லது By-Election என்று குறிபிடுவர். ஒரு தொகுதியில் தேர்தல் செல்லாது என்று அறிவிக்கப்பட்டால்லோ அந்த உறுபினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தாலோ அல்லது இறந்து விட்டாலோ, மறு தேர்தலை தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கும். 

தேர்தல் நாளன்று வாக்குப்பதிவில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக வாக்குச்சாவடி அதிகாரிகள் புகார் அளித்து, அதனை ஆணையம் நேரில் உறுதி செய்தால், அந்த வாக்குச்சாவடியில் மறு வாக்குப்பதிவு நடக்கும். அதே சமயத்தில், 2026ஆம் ஆண்டு  நடந்த தேர்தலை வைத்து பார்க்கும் போது, திமுக, அதிமுக, தவெக கட்சிகளுக்கு இடையேதான் கடும் போட்டி நிலவியது. இதில், தவெக 108 தொகுதிகளிலும், திமுக 74 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 54 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றது. இதில், பெரும்பான்மை பெறுவதற்கு 120+ இடங்கள் தேவை. அது, இம்முறை எந்த கட்சிக்கும் கிடைக்காமல் போயிருக்கிறது. இதையடுத்து, பிற கட்சிகள் தவேகவிற்கு ஆதரவு தெரிவிக்காமல் போனாலோ, அந்த ஆதரவு 120 சீட்களுக்கு பத்தாமல் போனாலோ, 6 மாத காலம் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமைந்து, பின்னர் மறு வாக்குப்பதிவானது நடத்தப்படலாம்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பதில்கள்
யார் இந்த ஸ்ரீதர் வேம்பு? உலகப் புகழ்பெற்ற மென்பொருள் நிறுவனமான 'ஜோஹோ' (Zoho)-வின் இணை நிறுவனர் மற்றும் முதன்மை விஞ்ஞானி ஸ்ரீதர் வேம்பு ஆவார்.
விஜய் இன்னும் ஆட்சி அமைக்காதது ஏன்? இன்னும் தவெக கட்சி பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கவில்லை.
மறு வாக்குப்பதிவு வைத்தால் என்னவாகும்? விஜய் 150 சீட்களுக்கு மேல் வெற்றி பெற்று தவெக ஆட்சியமைக்க வாய்ப்பு.

மேலும் படிக்க | 20களில் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள சொல்லும் ஸ்ரீதர் வேம்பு! ராம்சரண் மனைவி பதிலடி..

About the Author
Zoho CEOSridhar VembuTN Re Electiontvk vijay

Trending News