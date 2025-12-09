English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Technology
  • 100% கேஷ்பேக்! BHIM செயலி தனது 9வது ஆண்டு நிறைவையொட்டி அதிரடி சலுகை.. வாய்ப்பைத் தவறவிடாதீர்கள்

100% கேஷ்பேக்! BHIM செயலி தனது 9வது ஆண்டு நிறைவையொட்டி அதிரடி சலுகை.. வாய்ப்பைத் தவறவிடாதீர்கள்

BHIM App New Cashback Offer: பீம் செயலியின் 9வது ஆண்டு நிறைவையொட்டி, முதல் பரிவர்த்தனைக்கு 100% கேஷ்பேக் சலுகை அறிவிப்பு. மின் கட்டணத்திலும் பம்பர் கேஷ்பேக் உண்டு. BHIM செயலி அறிவித்துள்ள சலுகை விவரங்களை பார்ப்போம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 9, 2025, 07:46 PM IST
  • ஜாக்பாட் அறிவிப்பு! 100% கேஷ்பேக்! பீம் ஆப் (BHIM App) அதிரடி அறிவிப்பு
  • பீம் ஆப் (BHIM App) பயனர்களுக்கு நற்செய்தி: மின்சாரக் கட்டணத்தில் கேஷ்பேக் சலுகை.
  • 9-வது ஆண்டு விழா கொண்டாட்டம்: பயனர்களுக்கு கேஷ்பேக் அறிவித்த பீம் ஆப்.

100% கேஷ்பேக்! BHIM செயலி தனது 9வது ஆண்டு நிறைவையொட்டி அதிரடி சலுகை.. வாய்ப்பைத் தவறவிடாதீர்கள்

BHIM Launches Bumper Offer: பீம் ஆப் (BHIM App) பயனர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. தற்போதைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலானோர் ஆன்லைன் பணப்பரிவர்த்தனைகளையே விரும்புகின்றனர். இது பல பணிகளை எளிதாக்கியுள்ளது; ஏடிஎம்மிற்கு சென்று பணம் எடுக்கும் அலையோ அல்லது சில்லறை தேடும் கவலையோ இப்போது இல்லை. நாட்டில் பெரும்பாலான மக்கள் UPI மூலமாகவே பணம் செலுத்துகிறார்கள். இதற்கிடையில், பீம் பேமெண்ட்ஸ் செயலி தனது பயனர்களுக்கு ஒரு இனிப்பான செய்தியை வழங்கியுள்ளது.

பீம் ஆப் (BHIM App) சலுகை:

டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை ஊக்குவிக்கவும், தனது பயனர்களுக்குச் சிறப்புப் பரிசு வழங்கவும், அரசாங்கத்தின் நம்பகமான பணப் பரிவர்த்தனை செயலியான BHIM (Bharat Interface for Money) தனது 9வது ஆண்டு நிறைவையொட்டி ஒரு சிறந்த சலுகையை அறிவித்துள்ளது. இந்தச் சலுகையின் கீழ், பயனர்கள் தினசரி பரிவர்த்தனைகள் மட்டுமின்றி, மின் கட்டணம் போன்ற அத்தியாவசியப் பணிகளிலும் கேஷ்பேக் (Cashback) பெற வாய்ப்புள்ளது. BHIM செயலி அறிவித்துள்ள சலுகையின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?, இந்த கேஷ்பேக் வசதி எப்பொழுது வரை கிடைக்கும்?, 100% கேஷ்பேக் யாருக்கு கிடைக்கும்? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.

பீம் ஆப் கேஷ்பேக்:

சமூக வலைத்தளமான 'எக்ஸ்' (X) தளத்தில் வெளியிடப்பட்ட பதிவில், பீம் ஆப் பயனர்கள் 100% கேஷ்பேக் பெறலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சலுகையைப் பெற குறைந்தபட்ச பரிவர்த்தனை ரூ.20 ஆக இருக்க வேண்டும். பீம் செயலி விரைவில் தனது 9-வது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாட உள்ள நிலையில், இந்த சிறப்பு கேஷ்பேக் சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிஜிட்டல் இந்தியாவின் அடையாளம்

டிஜிட்டல் இந்தியாவின் அடையாளமாக மாறியுள்ள பீம் செயலி, இந்த மாத இறுதியில் தனது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடுகிறது. டிசம்பர் 30, 2016 அன்று தொடங்கப்பட்ட இந்த செயலி, நாட்டில் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை எளிதாகவும் நம்பகமானதாகவும் மாற்றியதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. தற்போது, தனது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு, பீம் ஆப் தனது பயனர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கேஷ்பேக் பரிசை வழங்குகிறது.

மின்சாரக் கட்டணத்தில் சேமிப்பு

வெளியான அறிக்கைகளின்படி, பீம் செயலியில் இயங்கும் கேஷ்பேக் சலுகையின் ஒரு பகுதியாக, வாடிக்கையாளர்கள் மின்சாரக் கட்டணம் செலுத்துவதிலும் பணத்தை மிச்சப்படுத்தும் வாய்ப்பைப் பெறுகின்றனர். இந்தச் சலுகையை ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மற்றும் டெல்லி அரசின் கூட்டு முயற்சியான 'பிஎஸ்இஎஸ் ராஜதானி பவர்' (BSES Rajdhani Power) நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் உள்ள தகவலின்படி, பீம் ஆப் மூலம் மின்சாரக் கட்டணம் செலுத்தும்போது உடனடி கேஷ்பேக் பெறலாம். இந்த வசதி டிசம்பர் 31, 2025 வரை கிடைக்கும். பணம் செலுத்தும்போது செக்அவுட்டில் 'BillDesk' என்ற ஆப்ஷனைத் தேர்வு செய்வது அவசியம்.

கேஷ்பேக் பெறுவதற்கான விதிமுறைகள் என்ன?

  • ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரும் மாதத்திற்கு ஒருமுறை இந்தச் சலுகையைப் பயன்படுத்தலாம்.
  • கேஷ்பேக் பெற குறைந்தபட்சம் ரூ.500 மின்சாரக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.
  • வாடிக்கையாளர்கள் அதிகபட்சமாக ரூ.50 வரை கேஷ்பேக் பெறலாம்.
  • இந்தத் தொகை பீம் செயலியுடன் இணைக்கப்பட்ட அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும்.

கேஷ்பேக் சலுகையின் முக்கிய அம்சங்கள்:

100% கேஷ்பேக்: BHIM ஆப்பைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளும் ₹20 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முதல் பரிவர்த்தனைக்கு 100% கேஷ்பேக் கிடைக்கும். இதன் பொருள், நீங்கள் செலவழித்த முழுத் தொகையும் உடனடியாக உங்கள் கணக்கிற்குத் திரும்ப வந்து சேரும்.

ஆண்டு நிறைவுச் சலுகை: இந்தச் சலுகை, செயலியின் 9வது ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கும் வகையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. BHIM செயலி டிசம்பர் 30, 2016 அன்று தொடங்கப்பட்டது.

மின் கட்டணத்தில் பம்பர் கேஷ்பேக்: பயனர்கள் மின் கட்டணத்தைச் செலுத்துவதன் மூலம் பம்பர் கேஷ்பேக்கைப் பெறலாம். இது குடும்பச் செலவுகளில் பெரும் நிம்மதி அளிக்கும்.

வரையறுக்கப்பட்ட காலம்: இந்தச் சலுகை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மட்டுமே உள்ளது. டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை நோக்கி மேலும் அதிக மக்களை ஈர்ப்பதே இதன் நோக்கமாகும்.

BHIM செயலியின் பயணம்:

நாட்டின் ரொக்கமில்லாப் பரிவர்த்தனைகளை ஊக்குவிப்பதற்காக NPCI (National Payments Corporation of India) மூலம் BHIM செயலி தொடங்கப்பட்டது. கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில், இச்செயலி இலட்சக்கணக்கான வணிகர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு நம்பகமான தேர்வாக மாறிவிட்டது. அரசாங்கத்தின் நம்பிக்கை, எளிமையான இடைமுகம் மற்றும் பாதுகாப்பான பரிவர்த்தனைகள் ஆகியவை இதன் மிகப்பெரிய பலங்களாகும். BHIM செயலியின் இந்தச் சலுகை 'டிஜிட்டல் இந்தியா'வின் தொலைநோக்குப் பார்வையை வலுப்படுத்துவது மட்டுமின்றி, சாதாரண பயனர்களுக்கும் நேரடியாகப் பயனளிக்கிறது.

நீங்கள் இதற்கு முன் BHIM செயலியைப் பயன்படுத்தவில்லை என்றால், உங்களது முதல் முதல் பரிவர்த்தனைக்கு 100% கேஷ்பேக் திரும்பக் கிடைப்பதால், இது உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும்.

