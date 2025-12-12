மழை, புயல் அலர்ட்.... இந்த 4 செயலிகள் ஃபோனில் அவசியம்: IMD அறிவுறுத்தல்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Must Have Apps in Smartphone: நாட்டு மக்கள் அனைவரும் தங்கள் ஸ்மார்ட்போன்களில் நான்கு அத்தியாவசிய வானிலை செயலிகளை பதிவிறக்கம் செய்யுமாறு இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறை (IMD) அறிவுறுத்தியுள்ளது. அந்த செயலிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 12, 2025, 12:59 PM IST
Must Have Apps in Smartphone: நாம் நமது ஸ்மார்ட்போனில் பல வித செயலிகளை பதிவிறக்கம் செய்கிறோம். இவை பல்வேறு பணிகளுக்காக நமக்கு பயன்படுகின்றன. ஆனால், நம் மொபைல் போன்களில் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய சில செயலிகளும் உள்ளன. இவை நமது தினசரி வாழ்வில் நமக்கு தேவையான அலர்ட்களை வழங்குகின்றன. அப்படி நம் அனைவரது ஸ்மார்ட்போன்களிலும் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய சில செயலிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

India Meteorological Department: இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறை அறிவுறுத்தல்

நாடு முழுவதும் உள்ள மக்கள் தங்கள் ஸ்மார்ட்போன்களில் நான்கு அத்தியாவசிய வானிலை செயலிகளை பதிவிறக்கம் செய்யுமாறு இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறை (IMD) அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்த செயலிகள் சரியான நேரத்தில் வானிலை அறிவிப்புகள், மழை எச்சரிக்கைகள், புயல் எச்சரிக்கைகள் மற்றும் வரவிருக்கும் வானிலை மாற்றங்கள் பற்றிய முக்கியமான தகவல்களை வழங்குகின்றன. இந்த செயலிகள் விவசாயிகளுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும். ஏனெனில் அவை துல்லியமான வானிலை முன்னறிவிப்புகளை வழங்கி அவர்கள் தங்கள் விவசாய நடவடிக்கைகளை எளிதாக திட்டமிட அனுமதிக்கின்றன.

வானிலை முன்னறிவிப்பில் IMD இன் முக்கிய தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள்

- கடந்த சில ஆண்டுகளில், வானிலை முன்னறிவிப்பில் IMD குறிப்பிடத்தக்க தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களைச் செய்துள்ளது. 

- புதிய நவீன அமைப்புகள் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன், IMD இப்போது முன்பை விட மிகவும் துல்லியமான மற்றும் சரியான நேரத்தில் எச்சரிக்கைகளை வெளியிடுகிறது. 

- சூறாவளி, கனமழை, புயல் அல்லது கடலோர மக்களுக்கு பெரிய அச்சுறுத்தலான சூழ்நிலை என எதுவாக  இருந்தாலும் சரி, IMD இப்போது முன்கூட்டியே எச்சரிக்கைகளை வழங்குகிறது. 

- இது மோசமான வானிலைக்கு மக்கள் தயாராக அனுமதிக்கிறது, அவர்களின் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கிறது.

IMD வானிலை எச்சரிக்கைகளை எவ்வாறு அனுப்புகிறது?

IMD வானிலை எச்சரிக்கைகளை அனுப்ப பல தளங்களைப் பயன்படுத்துகிறது. புதுப்பிப்புகள் அதன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம், மின்னஞ்சல், SMS மற்றும் YouTube, Facebook மற்றும் X போன்ற சமூக ஊடக தளங்களில் தொடர்ந்து வெளியிடப்படுகின்றன. மேலும், IMD இன் நான்கு மொபைல் செயலிகளும் முக்கியமானவை. உங்களிடம் ஸ்மார்ட்போன் இருந்தால், அனைத்து சமீபத்திய வானிலை புதுப்பிப்புகளுடன் இணைந்திருக்க அவற்றைப் பதிவிறக்கம் செய்யுமாறு IMD பரிந்துரைக்கிறது.

Mausam App: மௌசம் செயலி, அனைத்து வானிலை புதுப்பிப்புகளும் உங்கள் பாக்கெட்டில்

மௌசம் செயலி என்பது அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வானிலை செயலியாகும். இது கூகிள் பிளே ஸ்டோர் மற்றும் ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோர் இரண்டிலும் கிடைக்கிறது. இந்த செயலி உங்கள் நகரத்திற்கான விரிவான வானிலை புதுப்பிப்புகளை வழங்குகிறது. வரவிருக்கும் நாட்களின் வெப்பநிலை, மழை பெய்யும் சாத்தியம் மற்றும் சாத்தியமான ஆபத்துகள் - இவை அனைத்தும் இந்த செயலியில் உள்ளன. மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க உதவும் வகையில் இது சரியான நேரத்தில் எச்சரிக்கைகளையும் வெளியிடுகிறது.

Meghdoot App: மேக்தூத் செயலி, விவசாயிகளுக்கு மிகவும் உதவிகரமான செயலி

மேக்தூத் செயலியின் பெயர் மேகங்களின் தூதரிடமிருந்து பெறப்பட்டது. இந்த செயலி விவசாயிகளுக்கு மேக நிலைமைகள், மழை பெய்யும் சாத்தியம் மற்றும் பண்ணை தொடர்பான வானிலை புதுப்பிப்புகள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது. விதைப்பு, அறுவடை, உரமிடுதல் மற்றும் பிற விவசாய நடவடிக்கைகளை மிகவும் திறம்பட திட்டமிட இது குறிப்பாக விவசாயிகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செயலி வாயிலாக கிடைக்கும் அலர்ட் செய்திகள் விவசாயிகள் முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க உதவியாக இருக்கின்றன.

Damini App: தாமினி செயலி, மின்னல் எச்சரிக்கைகள்

தாமினி செயலி இந்திய வெப்பமண்டல வானிலை ஆய்வு நிறுவனத்தால் (IITM) உருவாக்கப்பட்டது. இது மின்னல் தாக்குதல்களுக்கான எச்சரிக்கைகளை வழங்குவதில் கவனம் செலுத்துகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும், இந்தியாவில், குறிப்பாக உத்தரபிரதேசம் மற்றும் பீகாரில் மின்னல் தாக்கி நூற்றுக்கணக்கான உயிர்கள் பலியாகின்றன. தாமினி செயலி பயனர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் மின்னல் எச்சரிக்கைகளை அனுப்புகிறது. இதனால் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லவும் ஆபத்தை தவிர்க்கவும் உதவி கிடைக்கிறது. இந்த செயலி கிராமப்புறங்களில் மிகவும் முக்கியமானதாக உள்ளது.

Umang App: உமங் செயலி, ஒரு செயலி, பல அம்சங்கள் மற்றும் வானிலை எச்சரிக்கைகள்

UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance) செயலி மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தால் (MeitY) உருவாக்கப்பட்டது. இது பல அரசு சேவைகளுக்கான அணுகலை வழங்கும் ஒரு பல்நோக்கு செயலியாகும். மேலும் IMD இலிருந்து வானிலை எச்சரிக்கைகள் மற்றும் முன்னறிவிப்புகளையும் இது வழங்குகிறது. இந்த செயலி ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் iOS இரண்டிலும் கிடைக்கிறது. அரசாங்க தகவல்களையும் வானிலை புதுப்பிப்புகளையும் பெறுவதற்கான நம்பகமான தளமாக இது கருதப்படுகின்றது.

