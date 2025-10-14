ஜிஎஸ்டி சலுகை: இந்திய சாலைகளை ஆள வரும் டாப் 5 அசத்தலான கார்கள்!

5 Amazing Cars At Low Prices: பண்டிகைக் காலத்தில் இந்தியா முழுவதும் கார் விற்பனை அதிகரித்து வருகிறது. சமீபத்திய ஜிஎஸ்டி மாற்றங்கள் மற்றும் அதிகரித்து வரும் வாடிக்கையாளர் தேவையைத் தொடர்ந்து, கார் நிறுவனங்கள் புதிய மாடல்களை அறிமுகப்படுத்தும் வேகத்தை அதிகரித்துள்ளன. புதிய மஹிந்திரா தார், பொலேரோ மற்றும் பொலேரோ நியோ போன்ற புதுப்பிக்கப்பட்ட மாடல்களைத் தொடர்ந்து, கார் ஆர்வலர்களுக்காகப் பல புதிய மாடல்கள் வரும் மாதங்களில் வெளியாக உள்ளன.
Skoda Octavia RS: ஸ்கோடா இந்தியா தனது பிரபலமான செயல்திறன் செடானான ஆக்டேவியா RS காரை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துகிறது, இதன் வெளியீட்டு தேதி அக்டோபர் 17, 2025 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 100 யூனிட்கள் (CBU) கொண்ட முதல் பேட்ச் உடனடியாக விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது. ரூபாய் 50 முதல் ரூபாய் 55 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) வரை விலை நிர்ணயம் செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம், கூர்மையான வடிவமைப்பு மற்றும் சிறந்த கையாளுதலுடன், இது இந்தியாவில் இதுவரை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஆக்டேவியா RS ஆகும்.
Tata Sierra EV: 90களில் இந்திய SUV சந்தையில் ஒரு அங்கமாக இருந்த டாடா சியரா, முழு மின்சார SUVயாக மீண்டும் வருகிறது. Sierra.EV இந்த பண்டிகை காலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்படும், அதைத் தொடர்ந்து பெட்ரோல்/டீசல் (ICE) பதிப்பும் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இந்த SUV டாடாவின் Acti. EV தளத்தில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. 65 kWh மற்றும் 75 kWh பேட்டரி விருப்பங்களைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் அதன் வரம்பு சுமார் 500 கிலோமீட்டர்கள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
MINI Countryman JCW: மினி இந்தியா தற்போது கண்ட்ரிமேன் ஜான் கூப்பர் ஒர்க்ஸ் (JCW) காரை அறிமுகப்படுத்துகிறது, இதன் வெளியீட்டு தேதி அக்டோபர் 14, 2025 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான முன்பதிவுகள் ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இது கண்ட்ரிமேனின் ஒரே பெட்ரோல் வகையாக இருக்கும். இது 296 bhp மற்றும் 400 Nm டார்க்கை உற்பத்தி செய்யும் 2.0 லிட்டர் ட்வின்பவர் டர்போ பெட்ரோல் எஞ்சின் மூலம் இயக்கப்படும். இது 7-ஸ்பீடு DCT கியர்பாக்ஸ் மற்றும் ALL4 ஆல்-வீல்-டிரைவ் சிஸ்டத்துடன் இணைக்கப்படும்.
New Hyundai Venue: இந்தியாவின் மிகவும் பிரபலமான காம்பாக்ட் எஸ்யூவியான புதிய தலைமுறை ஹூண்டாய் வென்யூ, நவம்பர் 4, 2025 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். புதிய மாடல் க்ரெட்டாவால் ஈர்க்கப்பட்ட முற்றிலும் புதிய வடிவமைப்பைக் கொண்டிருக்கும், மேலும் தொழில்நுட்பம், வசதி மற்றும் பிரீமியம் அம்சங்கள் உட்புறத்தில் சேர்க்கப்படும்.
Tata Punch facelift: மைக்ரோ-எஸ்யூவி பிரிவில் மிகவும் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு வரும் டாடா பஞ்ச், இப்போது மேம்படுத்தப்பட உள்ளது. இணைக்கப்பட்ட LED டெயில்லேம்ப்கள், புதிய டெயில்கேட் மற்றும் புதிய அலாய் வீல் வடிவமைப்பு ஆகியவற்றை ஸ்பை படங்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளன. அதனுடன் இதில் பல பிரீமியம் அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
