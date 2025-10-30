மலிவான விலையில் 200MP கேமரா, DSLR தரம்: Vivo X200 Pro 5G-யில் அதிரடி ₹7000 தள்ளுபடி

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vivo X200 Pro 5G: 200MP கேமரா சிறப்பு கொண்ட Vivo X200 Pro 5G ஸ்மார்ட்போனில் ரூ.7000 தள்ளுபடி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக Flipkart நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 30, 2025, 07:21 PM IST
  • Vivo X200 Pro அம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகள்
  • 00 மெகாபிக்சல் கேமரா கொண்ட சூப்பர் ஸ்மார்ட்போன்

Flipkart Offer On Vivo X200 Pro: நீங்கள் மிகப்பெரிய தள்ளுபடி விலையில் 200 மெகாபிக்சல் கேமரா கொண்ட சூப்பர் ஸ்மார்ட்போனை வாங்க விரும்பினால், கட்டாயம் இந்த கட்டுரையை படிக்கவும். இந்த அற்புதமான சலுகை Vivo X200 Pro 5G ஸ்மார்ட்போனில் வழங்கப்படுகிறது. 16GB RAM மற்றும் 512GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் கொண்ட இந்த போனின் ஒரிஜினல் விலை 94,999 ஆகும். இந்த Vivo X200 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் ரூ.7,000 நேரடி வங்கி தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. EMI மாதத்திற்கு ரூ.4,652 முதல் தொடங்குகிறது. கூடுதலாக, இந்த ஸ்மார்ட்போனை ரூ.47,300 எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையுடன் வாங்கலாம்.

எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையுடன் கிடைக்கும் கூடுதல் தள்ளுபடி உங்கள் பழைய போனின் நிலை, பிராண்ட் மற்றும் நிறுவனத்தின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கொள்கையைப் பொறுத்தது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

Vivo X200 Pro அம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகள்

Vivo-வின் இந்த அற்புதமான ஸ்மார்ட்போன் 2800 x 1260 பிக்சல்கள் தீர்மானம் கொண்ட 6.78-இன்ச் டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த டிஸ்ப்ளே 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தை ஆதரிக்கிறது. டிஸ்ப்ளேவின் உச்ச பிரகாச நிலை 4500 நிட்ஸ் ஆகும். இந்த போன் 16GB LPDDR5x ரேம் மற்றும் 512GB UFS 4.0 உள் சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. இந்த போன் Dimensity 9400 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, போனில் மூன்று பின்புற கேமராக்கள் உள்ளன.

இந்த ஸ்மார்ட்போனை 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார், 50-மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ சென்சார் மற்றும் 200-மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ சென்சார் ஆகியவை அடங்கும். செல்ஃபிக்களுக்கு, Vivo X200 Pro 32-மெகாபிக்சல் முன் கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. போனின் பேட்டரி 6000mAh ஆகும். பேட்டரி 90W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. இந்த போன் IP69+IP68 நீர்ப்புகா மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது. இந்த விவோ போன் இரண்டு வண்ண விருப்பங்களில் வருகிறது: டைட்டானியம் கிரே மற்றும் காஸ்மோஸ் பிளாக் ஆகும்.

இந்த தொலைபேசியின் டைமென்ஷன் 16.236 செ.மீ × 7.595 செ.மீ × 0.849 செ.மீ ஆகும். அதுமட்டுமின்றி HD வீடியோக்களை எடுக்கவும், அசத்தலான புகைப்படங்களை எடுக்கவும், விவோ ஸ்மார்ட்போன் 200-மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ், 50MP சோனி LYT-818 சென்சார் மற்றும் 50MP வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸுடன் வருகிறது. இந்த முதன்மை ஸ்மார்ட்போனில் f/2.0 துளை கொண்ட 32MP முன் கேமரா உள்ளது. இதில் லேண்ட்ஸ்கேப், புகைப்படம், வீடியோ, பனோ, ஸ்னாப்ஷாட் மற்றும் சூப்பர்மூன் போன்ற அம்சங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் படிக்க | WhatsApp புதிய அம்சம் அறிமுகம்: இனி Facebook போல இதிலும் கவர் ஃபோட்டோ போடலாம்

மேலும் படிக்க | ஆன்லைனில் எந்த தவறையும் செய்துவிடாதீர்கள்! சிக்கினால் சிறை உறுதி

மேலும் படிக்க | எலான் மஸ்கின் Grokipedia என்றால் என்ன? அது Wikipedia-விலிருந்து எப்படி வேறுபடுகிறது?

