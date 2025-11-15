English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Aadhaar Card Update: ஆதாரில் பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதியை ஆன்லைனில் அப்டேட் செய்வது எப்படி?

Aadhaar Card Update: ஆதாரில் பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதியை ஆன்லைனில் அப்டேட் செய்வது எப்படி?

Aadhaar Card Update: ஆதார் அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி மற்றும் மொபைல் எண்ணை ஆன்லைனில் மாற்றிக்கொள்ள முடியும். அதற்கான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 15, 2025, 05:29 PM IST
  • ஆதார் அட்டையில் மாற்றங்கள்.
  • ஆன்லைனில் எவற்றையெல்லாம் புதுப்பிக்க முடியும்?
  • விவரங்களைப் புதுப்பிப்பதற்கான படிப்படியான செயல்முறை.

Trending Photos

ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் வீட்டிலிருந்தே சமர்ப்பிக்கலாம்.... எளிய வழிகள் இதோ
camera icon10
Life Certificate
ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் வீட்டிலிருந்தே சமர்ப்பிக்கலாம்.... எளிய வழிகள் இதோ
நாளை சூரியன் பெயர்ச்சி: யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன் இதோ
camera icon13
Sun Transit
நாளை சூரியன் பெயர்ச்சி: யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன் இதோ
இன்றைய ராசிபலன்: ஐப்பசி 29 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சாதகமான நாள்?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: ஐப்பசி 29 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சாதகமான நாள்?
பதிரானாவை கழட்டிவிடும் CSK... ஏலத்தில் கேம்ரூன் கிரீனை தூக்க பெரிய பிளான்!
camera icon8
CSK
பதிரானாவை கழட்டிவிடும் CSK... ஏலத்தில் கேம்ரூன் கிரீனை தூக்க பெரிய பிளான்!
Aadhaar Card Update: ஆதாரில் பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதியை ஆன்லைனில் அப்டேட் செய்வது எப்படி?

Aadhaar Card Update: ஆதார் தொடர்பான முக்கியமான புதுப்பிப்பு ஒன்று கிடைத்துள்ளது. இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையமான UIDAI, ஆதார் புதுப்பிப்பு செயல்முறையை எளிதாகவும் வேகமாகவும் செய்யத் தயாராக உள்ளது. இதை பற்றிய முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஆதார் அட்டையில் மாற்றங்கள்

ஆதார் அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி மற்றும் மொபைல் எண்ணை ஆன்லைனில் மாற்றிக்கொள்ள முடியும். மேலும், டிஜிட்டல் அமைப்பு, ஆதார் சேவா மையங்களுக்கு நேரில் வருகை தர வேண்டிய அவசியத்தை நீக்க பெரிதும் உதவும். இதன் மூலம் காகித பணிகளுக்கான தொந்தரவு முற்றிலுமாக நீக்கபப்டுகின்றது.

அரசு தரவுத்தளங்களில் ஆதார் தரவை ஒருங்கிணைத்தல்

ஆதார் அட்டைகள் இந்தியாவில் ஒரு முக்கிய அடையாள ஆவணமாக இருக்கின்றன. இது ஏராளமான அரசு திட்டங்கள் மற்றும் PAN கார்டு போன்ற பிற அடையாள ஆவணங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால். பல அரசு சேவைகளை அணுகுவதற்கு ஆதார் அட்டை ஒரு பாலமாக செயல்படுகிறது. இதுவரை ஆதார் அட்டைகளில் தனிப்பட்ட விவரங்களைப் புதுப்பித்தாலும், பதிவு மையங்களுக்குச் சென்று ஆவணங்களை வழங்குவது அவசியமாக இருந்தது. இருப்பினும், UIDAI இன் வரவிருக்கும் அமைப்பு, PAN, பாஸ்போர்ட் மற்றும் ரேஷன் கார்டு பதிவுகள் போன்ற தற்போதைய அரசு தரவுத்தளங்களுடன் ஒருங்கிணைத்து அதை மாற்ற விரும்புகிறது.

இந்த ஒருங்கிணைப்பு சில விவரங்களை தானாக சரிபார்ப்பதற்கு அனுமதிக்கும். இது செயலாக்க நேரங்களை கணிசமாகக் குறைக்கும். மேலும், மின்சாரம் அல்லது தண்ணீருக்கான பயன்பாட்டு பில்கள் இப்போது செல்லுபடியாகும் முகவரிச் சான்றாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். இதன் மூலம் புதுப்பித்தல் செயல்பாட்டின் போது தேவைப்படும் தகுதியான ஆவணங்களின் பட்டியல் விரிவுபடுத்தப்படும்.

ஆன்லைனில் எவற்றையெல்லாம் புதுப்பிக்க முடியும்?

- பெயர்

- முகவரி

- பிறந்த தேதி

- மொபைல் எண்

Aadhaar Update: விவரங்களைப் புதுப்பிப்பதற்கான படிப்படியான செயல்முறை!

- முதலில் அதிகாரப்பூர்வ ஆதார் போர்ட்டலுக்குச் செல்ல வேண்டும்.

- உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைலுக்கு அனுப்பப்பட்ட உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் OTP ஐப் பயன்படுத்தி லாக் இன் செய்யவும்.

- “Update Aadhaar” என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, நீங்கள் மாற்ற விரும்பும் புலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- தேவைப்பட்டால், தொடர்புடைய ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும்.

- உங்கள் கோரிக்கையைச் சமர்ப்பித்து அதன் முன்னேற்றத்தை ஆன்லைனில் கண்காணிக்கவும்.

- சரிபார்க்கப்பட்டதும், புதுப்பிப்புகள் தானாகவே உங்கள் ஆதார் ப்ரொஃபைலில் சேர்க்கப்படும்.

முக்கிய குறிப்புகள்

ஆன்லைனில் ஆதார் அட்டையை இலவசமாக புதுப்பிக்க ஜூன் 14, 2026 வரை அவகாசம் உள்ளதாக UIDAI அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் மக்கள் எந்த கட்டணமும் இல்லாமல் திருத்தங்களைச் செய்ய அதிக நேரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அங்கீகாரம் செயல்பட உங்கள் மொபைல் எண் ஏற்கனவே ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | WhatsApp: யாராவது உங்களைத் பிளாக் (Block) செய்து விட்டார்களா? கண்டுபிடிப்பது எப்படி?

மேலும் படிக்க | Motorola G06 Power ஸ்மார்ட்போனை வெறும் ரூ.7,199 -க்கு வாங்குவது எப்படி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Aadhaar cardAadhaarUIDAIAadhaar UpdateTechnology

Trending News