Aadhaar Card Update: ஆதாரில் பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதியை ஆன்லைனில் அப்டேட் செய்வது எப்படி?

Aadhaar Card Update: ஆதார் தொடர்பான முக்கியமான புதுப்பிப்பு ஒன்று கிடைத்துள்ளது. இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையமான UIDAI, ஆதார் புதுப்பிப்பு செயல்முறையை எளிதாகவும் வேகமாகவும் செய்யத் தயாராக உள்ளது. இதை பற்றிய முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஆதார் அட்டையில் மாற்றங்கள்
ஆதார் அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி மற்றும் மொபைல் எண்ணை ஆன்லைனில் மாற்றிக்கொள்ள முடியும். மேலும், டிஜிட்டல் அமைப்பு, ஆதார் சேவா மையங்களுக்கு நேரில் வருகை தர வேண்டிய அவசியத்தை நீக்க பெரிதும் உதவும். இதன் மூலம் காகித பணிகளுக்கான தொந்தரவு முற்றிலுமாக நீக்கபப்டுகின்றது.
அரசு தரவுத்தளங்களில் ஆதார் தரவை ஒருங்கிணைத்தல்
ஆதார் அட்டைகள் இந்தியாவில் ஒரு முக்கிய அடையாள ஆவணமாக இருக்கின்றன. இது ஏராளமான அரசு திட்டங்கள் மற்றும் PAN கார்டு போன்ற பிற அடையாள ஆவணங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால். பல அரசு சேவைகளை அணுகுவதற்கு ஆதார் அட்டை ஒரு பாலமாக செயல்படுகிறது. இதுவரை ஆதார் அட்டைகளில் தனிப்பட்ட விவரங்களைப் புதுப்பித்தாலும், பதிவு மையங்களுக்குச் சென்று ஆவணங்களை வழங்குவது அவசியமாக இருந்தது. இருப்பினும், UIDAI இன் வரவிருக்கும் அமைப்பு, PAN, பாஸ்போர்ட் மற்றும் ரேஷன் கார்டு பதிவுகள் போன்ற தற்போதைய அரசு தரவுத்தளங்களுடன் ஒருங்கிணைத்து அதை மாற்ற விரும்புகிறது.
இந்த ஒருங்கிணைப்பு சில விவரங்களை தானாக சரிபார்ப்பதற்கு அனுமதிக்கும். இது செயலாக்க நேரங்களை கணிசமாகக் குறைக்கும். மேலும், மின்சாரம் அல்லது தண்ணீருக்கான பயன்பாட்டு பில்கள் இப்போது செல்லுபடியாகும் முகவரிச் சான்றாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். இதன் மூலம் புதுப்பித்தல் செயல்பாட்டின் போது தேவைப்படும் தகுதியான ஆவணங்களின் பட்டியல் விரிவுபடுத்தப்படும்.
ஆன்லைனில் எவற்றையெல்லாம் புதுப்பிக்க முடியும்?
- பெயர்
- முகவரி
- பிறந்த தேதி
- மொபைல் எண்
Aadhaar Update: விவரங்களைப் புதுப்பிப்பதற்கான படிப்படியான செயல்முறை!
- முதலில் அதிகாரப்பூர்வ ஆதார் போர்ட்டலுக்குச் செல்ல வேண்டும்.
- உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைலுக்கு அனுப்பப்பட்ட உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் OTP ஐப் பயன்படுத்தி லாக் இன் செய்யவும்.
- “Update Aadhaar” என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, நீங்கள் மாற்ற விரும்பும் புலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- தேவைப்பட்டால், தொடர்புடைய ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும்.
- உங்கள் கோரிக்கையைச் சமர்ப்பித்து அதன் முன்னேற்றத்தை ஆன்லைனில் கண்காணிக்கவும்.
- சரிபார்க்கப்பட்டதும், புதுப்பிப்புகள் தானாகவே உங்கள் ஆதார் ப்ரொஃபைலில் சேர்க்கப்படும்.
முக்கிய குறிப்புகள்
ஆன்லைனில் ஆதார் அட்டையை இலவசமாக புதுப்பிக்க ஜூன் 14, 2026 வரை அவகாசம் உள்ளதாக UIDAI அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் மக்கள் எந்த கட்டணமும் இல்லாமல் திருத்தங்களைச் செய்ய அதிக நேரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அங்கீகாரம் செயல்பட உங்கள் மொபைல் எண் ஏற்கனவே ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
