  Tamil News
  Technology
  Aadhaar Card update : ஆதார் கார்டில் இதை எல்லாம் மாற்ற முடியாது! தெரியுமா?

Aadhaar Card update : ஆதார் கார்டில் இதை எல்லாம் மாற்ற முடியாது! தெரியுமா?

Aadhaar Card update : ஆதார் அட்டை புதுப்பிப்பு விதிகள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். எவற்றை மாற்றலாம், எவற்றை மாற்ற முடியாது என்பதை தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 19, 2025, 02:05 PM IST
Aadhaar update: இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) வகுத்துள்ள வழிகாட்டுதல்களின்படி, ஆதார் அட்டையில் உள்ள சில தனிப்பட்ட விவரங்களைப் புதுப்பிக்க கட்டுப்பாடுகளும் வரம்புகளும் உள்ளன. இந்தக் கட்டுப்பாடுகளைப் புரிந்துகொள்வது, தவறுகளைத் தவிர்த்து நீண்ட கால ஆவணச் சிக்கல்களைத் தடுக்க உதவும்.

Aadhaar update : ஆதார் கார்டு முக்கிய விதிமுறைகள்

பெயர்: வாழ்நாளில் அதிகபட்சமாக இரண்டு முறை மட்டுமே பெயர் விவரங்களைப் புதுப்பிக்க முடியும்.

பிறந்த தேதி: வாழ்நாளில் ஒரு முறை மட்டுமே பிறந்த தேதியை மாற்ற முடியும்.

பாலினம்: வாழ்நாளில் ஒரு முறை மட்டுமே பாலின விவரத்தைப் புதுப்பிக்க முடியும்.

இந்த விவரங்களைப் புதுப்பிக்கும்போது, எதிர்காலத்தில் மீண்டும் மாற்ற முடியாது என்பதால், அனைத்து விவரங்களையும் மிகவும் கவனமாகச் சரிபார்த்து சமர்ப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

பலமுறை புதுப்பிக்கக்கூடிய விவரங்கள்:

முகவரி: முகவரி விவரங்களைப் புதுப்பிக்க எந்தவிதமான வரம்பும் இல்லை. எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

மொபைல் எண்: மொபைல் எண்ணையும் பலமுறை புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம்.

இந்த வரம்புகளை விதிப்பதன் முக்கிய நோக்கம், அடையாளத் தகவல்களைத் தவறாகப் பயன்படுத்துவதைத் அல்லது மோசடியாக மாற்றுவதைத் தடுப்பதாகும்.

ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் புதுப்பிப்புகள்:

ஆதார் விவரங்களை UIDAI-இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் அல்லது மொபைல் செயலி மூலம் ஆன்லைனிலும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆதார் மையங்களுக்குச் சென்றும் ஆஃப்லைனிலும் புதுப்பிக்கலாம். புதுப்பிப்பதற்கு விண்ணப்பிக்கும்போது சரிபார்ப்புக்காகச் சரியான ஆதார ஆவணங்களைக் கட்டாயம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

நவம்பர் 2025 முதல் ஆன்லைனில் புதிய வசதி:

நவம்பர் 2025 முதல், மொபைல் எண், முகவரி, பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதி போன்ற முக்கிய ஆதார் விவரங்களை ஆன்லைனில் திருத்துவது மிகவும் எளிதாகிறது. பான் அட்டை, பாஸ்போர்ட் மற்றும் ரேஷன் கார்டு போன்ற ஏற்கனவே உள்ள அரசாங்கத் தரவுத்தளங்களைப் பயன்படுத்தி, UIDAI தானாகவே பயனரின் தகவல்களைச் சரிபார்க்கும் ஒரு புதிய அமைப்பு விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இதனால், பெரும்பாலான புதுப்பிப்புகளுக்கு இனி ஆதார் பதிவு மையத்திற்குச் செல்லத் தேவையில்லை.

முகவரி புதுப்பிப்பு சலுகை:

முகவரியை மட்டும் மாற்ற விரும்புபவர்களுக்கு, ஜூன் 14, 2026 வரை myAadhaar போர்ட்டல் மூலம் UIDAI இந்தச் சேவையை இலவசமாக வழங்குகிறது. இந்தச் செயல்பாட்டை முடிக்க, உங்களின் ஆதார் அட்டையுடன் மொபைல் எண் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும், ஏனெனில் சரிபார்ப்புக்கு ஒருமுறை கடவுச்சொல் (OTP) தேவைப்படும்.

கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கிய தகவல்: உங்கள் ஆதார் விவரங்களை மூன்றாம் நபருடன் பகிர்வதைத் தவிர்க்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள். உங்களின் பாதுகாப்பிற்கு அது மிக அவசியம்.

மேலும் படிக்க | ஆதார் அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு பெரிய செய்தி! 3 ஆண்டுகள் சிறை, ரூ. 1 லட்சம் அபராதம்

மேலும் படிக்க | ஆர்பிஐ புதிய விதி! வாரிசுகளுக்கு குட் நியூஸ் - சொத்து, பணத்தை ஈஸியாக எடுக்கலாம்

