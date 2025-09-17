ஆதார் அட்டை: 5 அதிரடி மாற்றங்கள் - தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய தகவல்

Aadhaar Card Updates 2025: ஆதார் அட்டை இப்போது வெறும் ஆவணம் மட்டுமல்ல, அரசுத் திட்டங்கள் பெறுவது முதல் அன்றாட வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றுக்கும் தேவையான ஒரு முக்கியப் சான்றாக மாறியுள்ளது. விரைவில், ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவுக்கும் ஆதார் கட்டாயமாகிறது. இன்னும் சில முக்கிய மாற்றங்களும் அமலுக்கு வருகின்றன. அதனால், ஆதார் அட்டையின் பயன்பாடுகளில் வரப்போகும் மாற்றம் குறித்து இங்கே விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
ஆதார் அட்டையின் முக்கியப் பயன்கள்:
ஆதார் அட்டை இப்போது வெறும் அடையாள அட்டைக்கு அப்பாற்பட்டது. இது இந்தியாவின் மிகவும் நம்பகமான டிஜிட்டல் அடையாளமாக மாறியுள்ளது. அரசுத் துறைகள், வங்கிகள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களிலும் ஆதார் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இதன் மூலம் வங்கி கணக்கு தொடங்குவது, வருமான வரி தாக்கல் செய்வது, பாஸ்போர்ட் பெறுவது மற்றும் மொபைல் சிம் சரிபார்ப்பு போன்ற பல சேவைகளைப் பெறலாம்.
அக்டோபர் 1 முதல் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவுக்கான புதிய விதி
இந்திய ரயில்வே பயணிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் வசதியைக் கருத்தில் கொண்டு ஒரு புதிய விதியை அறிவித்துள்ளது. விரைவில், அதாவது அக்டோபர் 1 முதல், ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு ஆதார் அட்டையை இணைப்பது கட்டாயமாகிறது. போலி முன்பதிவுகள், அடையாள மோசடிகள் மற்றும் டிக்கெட் பதுக்கலைத் தடுக்க இந்த முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஐஆர்சிடிசி (IRCTC) தளத்தில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய, பயணிகள் தங்கள் ஆதார் எண்ணை இணைப்பது அவசியம்.
மானியம் நேரடியாக வங்கிக் கணக்கில்
ஆதார் அட்டையின் ஒரு பெரிய நன்மை, அரசுத் திட்டங்களுக்கான மானியம் நேரடியாக மக்களின் வங்கிக் கணக்கிற்குச் சென்று சேர்வதுதான். இதுவே நேரடிப் பலன் பரிமாற்றம் (DBT) என்று அழைக்கப்படுகிறது. முன்பு எரிவாயு மானியம், கல்வி உதவித்தொகை, ரேஷன் மற்றும் விவசாயிகள் நிதியில் தாமதங்கள் மற்றும் முறைகேடுகள் நடந்தன. இப்போது, ஆதாரை வங்கி கணக்குடன் இணைத்ததால், பணம் நேரடியாக வங்கிக் கணக்கிற்கே வருகிறது.
பான் மற்றும் வருமான வரி இணைத்தல்
பான் அட்டையுடன் ஆதாரை இணைப்பது இப்போது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் வரி ஏய்ப்பு மற்றும் போலி பான் அட்டை போன்ற பிரச்சனைகள் தடுக்கப்பட்டுள்ளன. வருமான வரிக் கணக்கு (ITR) தாக்கல் செய்யும்போது, ஆதார் அட்டையின் உதவியுடன் ஒருமுறை கடவுச்சொல் (OTP) சரிபார்ப்பு செய்யப்படுகிறது. இது செயல்முறையை பாதுகாப்பானதாகவும் வேகமானதாகவும் மாற்றியுள்ளது. இதனால், முன்பு போல வருமான வரிக் கணக்கு படிவத்தை கைமுறையாகச் சரிபார்ப்பதற்கு அனுப்புவது போன்ற சிரமங்கள் இப்போது இல்லை.
e-KYC மூலம் விரைவான சரிபார்ப்பு
ஆதார் வழியாக e-KYC (Electronic Know Your Customer) செயல்முறை மிகவும் எளிமையாகவும் வேகமாகவும் மாறியுள்ளது. இதற்கு முன்பு வங்கிக் கணக்கு திறக்க அல்லது சிம் கார்டு வாங்க, ஆவணங்களின் நகல்கள், நீண்ட சரிபார்ப்பு செயல்முறைகள் மற்றும் படிவங்களை நிரப்ப வேண்டியிருந்தது. ஆனால், இப்போது ஆதார் அடிப்படையிலான e-KYC மூலம் இந்தப் பணிகள் விரைவாக முடிவடைகின்றன. வங்கிகள், கடன் பெறுவது, கணக்கு திறப்பது மற்றும் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்வது போன்றவற்றுக்கு ஆதார் e-KYC அவசியமாகிவிட்டது.
முகவரிச் சான்றாகப் பயன்பாடு
ஆதார் அட்டை இப்போது அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் முகவரிச் சான்றாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. பாஸ்போர்ட் எடுப்பது, எரிவாயு இணைப்பு பெறுவது அல்லது கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்வது எனப் பல இடங்களிலும் ஆதார் அட்டை பயன்படுத்தப்படுகிறது. முன்பு முகவரிச் சான்றாக மின்சார கட்டணம், ரேஷன் கார்டு அல்லது ஓட்டுநர் உரிமம் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆனால், இப்போது ஆதார் அட்டையின் QR குறியீடு மற்றும் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு, முகவரியின் சரியான தன்மையை உறுதி செய்கின்றன.
