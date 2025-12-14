மெகா ரீசார்ஜ் திட்டங்கள், 365 நாட்கள் பயன்: ஏர்டெல்லின் சூப்பர் ரீசார்ஜ் திட்டங்கள்

Airtel Affordable 365 Days Recharge Plans: நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான ஏர்டெல் (Airtel), தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு புதிய மற்றும் மலிவு விலை 365 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டம் பல சிறந்த சலுகைகளுடன் வருகிறது. தற்போது இந்தியாவில் 38 கோடிக்கும் மேற்பட்ட பயனர்களுக்கு ஏர்டெல் சேவை அளித்து வருகிறது. எனவே ஏர்டெல் வழங்கும் 365 நாட்கள் (ஒரு வருடம்) செல்லுபடியாகும் சில ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டங்களின் விவரங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஏர்டெல் 365 நாட்கள் ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் (2025)
ரூபாய் 1849 ரீசார்ஜ் திட்டம்:
செல்லுபடி காலம்: 365 நாட்கள்
அழைப்புகள்: வரம்பற்ற அழைப்புகள் (லோக்கல், STD, ரோமிங்)
மொத்த டேட்டா: 24GB அல்லது 30GB (மொத்தம்)
எஸ்எம்எஸ் (SMS): 3600 எஸ்எம்எஸ் (மொத்தம்)
கூடுதல் பலன்கள் (Benefits): Wynk Music Free, Apollo 24
ரூபாய் 2249 ரீசார்ஜ் திட்டம்:
செல்லுபடி காலம்: 365 நாட்கள்
அழைப்புகள்: வரம்பற்ற அழைப்புகள் (லோக்கல், STD, ரோமிங்)
மொத்த டேட்டா: 30GB (மொத்தம்)
எஸ்எம்எஸ் (SMS): 3600 எஸ்எம்எஸ் (மொத்தம்)
கூடுதல் பலன்கள் (Benefits): Wynk Music Free, Apollo 24
ரூபாய் 2999 ரீசார்ஜ் திட்டம்:
செல்லுபடி காலம்: 365 நாட்கள்
அழைப்புகள்: வரம்பற்ற அழைப்புகள்
மொத்த டேட்டா: தினசரி 2GB டேட்டா
எஸ்எம்எஸ் (SMS): தினசரி 100 எஸ்எம்எஸ்
கூடுதல் பலன்கள் (Benefits): வரம்பற்ற 5G டேட்டா (5G பகுதிகளில்), Wynk Music Free, Apollo 24
ரூபாய் 3359 ரீசார்ஜ் திட்டம்:
செல்லுபடி காலம்: 365 நாட்கள்
அழைப்புகள்: வரம்பற்ற அழைப்புகள்
மொத்த டேட்டா: தினசரி 2.5GB டேட்டா
எஸ்எம்எஸ் (SMS): தினசரி 100 எஸ்எம்எஸ்
கூடுதல் பலன்கள் (Benefits): 1 வருட Disney+ Hotstar சந்தா, வரம்பற்ற 5G டேட்டா (5G பகுதிகளில்), Wynk Music Free, Apollo 24
ரூபாய் 3999 ரீசார்ஜ் திட்டம்:
செல்லுபடி காலம்: 365 நாட்கள்
அழைப்புகள்: வரம்பற்ற அழைப்புகள்
மொத்த டேட்டா: தினசரி 2.5GB டேட்டா
எஸ்எம்எஸ் (SMS): தினசரி 100 எஸ்எம்எஸ்
கூடுதல் பலன்கள் (Benefits): 1 வருட Disney+ Hotstar சந்தா, வரம்பற்ற 5G டேட்டா (5G பகுதிகளில்), Wynk Music Free, Apollo 24
மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S24 Ultra: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் Rs.35,000 தள்ளுபடியில் வாங்கலாம்
மேலும் படிக்க | வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா? ஆன்லைனில் சரிபார்ப்பது எப்படி?
மேலும் படிக்க | BSNL சிம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா.. அப்போ இந்த ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் தான் பெஸ்ட் சாய்ஸ்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ