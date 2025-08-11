AI Latest News: தொழில்நுட்பம் அதிவேகமாக முன்னேறி வருகின்றது, தினம் தினம் பல்வேறு புதிய விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன. இது மனிதர்களுக்கு பல வித வழிகளில் உதவியாக இருந்தாலும், சில சமயங்களில் இதன் வேகம் அச்சுறுத்துகிறது, மனிதர்களின் அஸ்திவாரத்தையே ஆட்டிப்பார்க்கிறது. ஏனெனில் புதிய சகாப்தத்தின் சில கண்டுபிடிப்புகள் மனிதகுலத்திற்கு ஆபத்தானதாகவும் மாறக்கூடும் என்று சமீபத்தில் கணிக்கப்படுள்ளது. இது உலகம் முழுவதும் பரபரப்பையும் ஆழ்ந்த கவலையையும் உருவாக்கியுள்ளது.
AI பற்றி ஜேம்ஸ் கேமரூன்
பிரபல ஹாலிவுட் இயக்குநர் ஜேம்ஸ் கேமரூன் AI ஒரு அணு குண்டு போல ஆபத்தானது என்று வர்ணித்துள்ளார். அவர் தனது புதிய படமான 'கோஸ்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிரோஷிமா' படத்திற்கான ஒரு நேர்காணலில் இப்படி எச்சரித்துள்ளார். AI கட்டுப்படுத்தப்படாவிட்டால், அது 'டெர்மினேட்டர்' போல அழிவை ஏற்படுத்தும். உலகத் தலைவர்கள் இதை தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
இராணுவ அமைப்புகளில் AI
AI இராணுவ அமைப்புகளில் விரைவான முடிவுகளை எடுக்க முடியும், இது மனிதர்களின் புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டது என்று கேமரூன் கூறுகிறார். தவறாகப் பயன்படுத்தினால், அது அணு ஆயுதங்களைப் போல அழிவை ஏற்படுத்தும் என்று தெரிவித்த அவர், கடுமையான விதிகளை உருவாக்கி உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தலைவர்களைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். அவரது பேச்சு AI இன் ஆபத்துகள் குறித்த விவாதத்தைத் தூண்டியுள்ளது.
AI ஆல் ஏற்படக்கூடிய மூன்று முக்கிய ஆபத்துகள் என்ன?
AI ஆல் ஏற்படக்கூடிய மூன்று முக்கிய ஆபத்துகள் பற்றி கேமரூன் குறிப்பிட்டுள்ளார்:
- காலநிலை மாற்றம்,
- அணு ஆயுதங்கள் மற்றும்
- சூப்பர்-இண்டலிஜண்ட் AI.
இந்த மூன்று ஆபத்துகளும் ஒரே நேரத்தில் உச்சத்தில் உள்ளன. இந்த நிலை மனிதகுலத்தை இதற்கு முன் கண்டிராத ஆபத்தில் ஆழ்த்தும் வல்லமை கொண்டது. இது ஒரு தனித்துவமான மற்றும் பயங்கரமான ஆபத்துகளின் கலவை என அவர் எச்சரிக்கிறார்.
AI எவ்வாறு அணுசக்தி அளவிலான அழிவை ஏற்படுத்தும்?
36% AI ஆராய்ச்சியாளர்கள் AI அணுசக்தி அளவிலான அழிவை ஏற்படுத்தும் என்று நம்புவதாக ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழக கணக்கெடுப்பில் தெரியவந்துள்ளது. AI மற்றும் அணு ஆயுதங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு சிகாகோ பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த ஒரு மாநாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டது. இராணுவ ஆயுதங்களில் AI தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டால், அது பயங்கரமான சேதத்தை ஏற்படுத்தும்.
இராணுவ அமைப்புகளில் AI இன் ஆபத்து என்ன?
AI இராணுவ அமைப்புகளில் மிக விரைவாக முடிவுகளை எடுக்கும் வல்லமை கொண்டது. ஆனால், மனிதர்களால் அதைப் புரிந்து கொள்ள முடியாது. மனிதர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தாலும், தவறுகள் நிகழும் அபாயம் நீடிக்கிறது. தவறான முடிவுகள் பெரிய அளவிலான அழிவுக்கு வழிவகுக்கும். எனவே, கடுமையான விதிகள் மற்றும் கண்காணிப்பு தேவை.
'கோஸ்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிரோஷிமா' திரைப்படம் என்ன செய்தியை அளிக்கிறது?
கேமரூனின் 'கோஸ்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிரோஷிமா' திரைப்படம் ஹிரோஷிமாவின் துயரத்தைக் காண்பிக்கும் படமாக உருவாகி வருகிறது. எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற தவறுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை இந்தப் படம் சொல்லும். இது AI மற்றும் அணு ஆயுதங்களின் தவறான பயன்பாட்டிலிருந்து உலகைக் காப்பாற்றுவது பற்றியும் பேசுவதாக ஜேம்ஸ் கேமரூன் கூறுகிறார். இது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் முயற்சி என அவர் தெரிவித்தார்.
உலகத் தலைவர்களுக்கு கேமரூனின் வேண்டுகோள் என்ன?
கேமரூன் உலகத் தலைவர்களிடம் AI க்கு கடுமையான விதிகளை உருவாக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். அதை ஒரு கடுமையான அச்சுறுத்தலாகக் காணுமாறு அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். கட்டுப்பாடு இல்லாமல் AI ஐ தவறாகப் பயன்படுத்துவது முழு உலகத்தையும் ஆபத்தில் ஆழ்த்தக்கூடும் என்றும் இதில் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
AI இன் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை அம்சங்கள் என்ன?
- சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் AI பல நன்மைகளை வழங்கியுள்ளது.
- ஆனால் அதன் தவறான பயன்பாடு ஆபத்தானது.
- இராணுவ ஆயுதங்களிலும் அமைப்புகளிலும் இதைப் பயன்படுத்துவது பேரழிவை ஏற்படுத்தும்.
- சரியான விதிகள் இல்லாமல், AI சமூகத்திற்கும் பாதுகாப்பிற்கும் அச்சுறுத்தலாக மாறக்கூடும்.
- அதை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட முறையில் பயன்படுத்துவது முக்கியம்.
அணு குண்டை விட AI உண்மையில் ஆபத்தானதா?
AI இன் சக்தி அணு ஆயுதங்களைப் போலவே அழிவுகரமானதாக இருக்கும் என்று கேமரூன் நம்புகிறார். இதன் மூலம் விரைவாக முடிவுகளை எடுக்க முடிந்தாலும், அது மனித கட்டுப்பாட்டை தாண்டிச் சென்றால், அந்த முடிவுகள் ஆபத்தாகலாம். இராணுவ அமைப்புகளில் இது தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டால், அழிவு நிச்சயம். எனவே, அதைக் கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம் என அவர் எச்சரிக்கிறார்.
AI இன் ஆபத்துகளை தவிர்க்கும் வழி என்ன?
AI இன் ஆபத்துகளைத் தவிர்க்க கடுமையான விதிகள் மற்றும் உலகளாவிய ஒருமித்த கருத்து அவசியம். விஞ்ஞானிகள், தலைவர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும். AI இன் சரியான மற்றும் தவறான பயன்பாடு குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். திரைப்படங்கள் மற்றும் ஆய்வுகள் போன்ற ஊடகங்கள் மூலம் அதன் தீவிரத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
