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Explained : புத்தகங்களை அழிக்கும் AI நிறுவனங்கள்! அழிவை நோக்கி நகரும் மனித குலம்-ஆபத்துகள் என்ன?

AI நிறுவனங்கள், கொத்து கொத்தாக புத்தகங்களை வாங்கி, அவற்றை ஸ்கேன் செய்த பின்னர் தங்களின் Chatbot-ற்கு அதன் மூலம் ட்ரெயினிங் கொடுத்து, அந்த புத்தகங்களை அழிப்பதாக சமீபத்தில் குற்றச்சாட்டு ஒன்று வெளிவந்தது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Aug 03, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:08 PM IST
Explained : புத்தகங்களை அழிக்கும் AI நிறுவனங்கள்! அழிவை நோக்கி நகரும் மனித குலம்-ஆபத்துகள் என்ன?
Image Credit: AI Destroying Books | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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