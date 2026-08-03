/Explained : புத்தகங்களை அழிக்கும் AI நிறுவனங்கள்! அழிவை நோக்கி நகரும் மனித குலம்-ஆபத்துகள் என்ன?

ஒரு காலத்தில், எதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றாலும், google எங்கே, என்று தேடுவோம். ஆனால் இப்போது, Chatgpt, Claude என பலவித AIகளை google-ல் தேடுகிறோம். இந்த AI,உண்மையில் நம்மை வளர்க்கத்தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா, அல்லது நம்முடைய மூளையை மழுங்கடிக்க கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா என்கிற கேள்வி, ஒரு சில செய்திகளை கேள்விப்படும் போது தோன்றுகிறது. அப்படிப்பட்ட சமீபத்திய செய்தி ஒன்று பலரையும் கலங்கடிக்க செய்துள்ளது.
Artificial Intelligence என சொல்லப்படும் AI நிறுவனங்கள், லட்சக்கணக்கில் புத்தகங்களை வாங்கி, ஒவ்வொரு பக்கமாக ஸ்கேன் செய்து, அவற்றை தங்களின் chatbots-ற்கு feed செய்து பின்னர் அந்த புத்தகங்களை அழித்து விடுவதாக சமீப காலமாக ஒரு தகவல் பரவி வருகிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனமான Anthropic நிறுவனத்திற்கு எதிரான பதிப்புரிமை வழக்கில், புதிதாக நீதிமன்ற ஆவணங்க்ள் வெளிக்கொணரப்பட்டன. அதை அடிப்படையாகக்கொண்டு Washington Post வெளியிட்டிருந்த அறிக்கையில்தான் இந்த பகீர் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. திறமையான செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரிகளை உருவாக்கும், இந்த AI நிறுவனங்களின் போட்டிதான், அவற்றை தற்போது புத்தகங்களையே அழிக்க செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ஆந்த்ரோபிக்கின் இந்த புத்தக - ஸ்கேனிங் திட்டம், இதன் மையமாக இருந்தாலும், Meta, Open AI மற்றும் கூகிள் சம்பந்தப்பட்ட வெவ்வேறு வழக்குகளும் இருக்கின்றன. இந்த வழக்குகள், செயற்கை நுண்ணற்வு நிறுவனங்கள் தங்களின் மாதிரிகளை மேம்படுத்துவதற்காக மில்லியன் கணக்கான புத்தகங்களை அழிக்க முயன்றதை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.
ஆந்த்ரோபிக்கின் இந்த சீக்ரெட் ப்ராஜெக்டிற்கு பெயர், “Project Panama”. இது குறித்து நிருவனத்தின் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளதன்படி, “உலகில் இருக்கும் அனைத்து புத்தகங்களையும் ஸ்கேன் செய்து அழிக்க வேண்டும்” என்பதே இதன் நோக்கமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த அறிக்கையை வைத்து பார்க்கையில், இந்த நிறுவனம், பல லட்சம் மில்லியன் டாலர்களை உபயோகித்த புத்தகங்களை வாங்க செலவிட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது. அவற்றை ஒவ்வொரு பக்கமாக ஸ்கேன் செய்து, துண்டு துண்டாக வெட்டி, மறுசுழற்சி செய்து Claude AI மாடல்களை உருவாக்க உபயோகித்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே அறிக்கையில், “இது வெளியுலகிற்கு தெரியக்கூடாது” என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
எங்கிருந்து புத்தகங்களை வாங்கினார்கள்?
I Can't Believe We Have To Be Worried About This..— (@BeeAwake1) August 3, 2026
I'm Pretty Sure This Is One Of The Worst Things AI Companies Have Done
They Just Never Stop With Their Insanity And Control pic.twitter.com/vnBH6elZNJ
ஆந்த்ரோபிக்கின் அறிக்கையின்படி, இவர்கள் நூலகங்களில் இருந்து, பழைய புத்தகங்களை விற்கும் கடைகளில் இருந்தும், நியூயார்க்கின் ஸ்ட்ராண்ட் புக் ஸ்டோரில் இருந்தும் வாங்கியிருக்கின்றனர். இதன் பிறகு, பெட்டர் வர்ல்ட் ஆஃப் புக்ஸ் மற்றும் பிரிட்டனின் World Of Books உள்ளிட்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து மொத்தமாக புத்தகங்களை வாங்கி இருக்கின்றனர்.
ஆறு மாதங்களில், 5 லட்சம் புத்தகங்கள் முதல், 2 மில்லியன் புத்தகங்க்ள் வரை அழிக்க, புத்தகங்களை வெட்டுவதற்கான மெஷின்கள் வாங்கப்பட்டுள்ளது தெரிய வந்தது. இவை, புத்தகத்தின் கனமான பைண்டிங்கை துண்டிக்கவும், பின்னர் மிச்சமிருப்பவை ஸ்கேன் செய்யப்பட்டு, அவை மறுசுழற்சிக்கு அனுப்பப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
மேற்கூறிய இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த, அந்த்ரோபிக் டாம் டர்வே என்பவரை நியமித்திருக்கிறது. இவர், முன்னாள் கூகுள் நிறுவனராக இருந்திருக்கிறார், Google Book Project எனப்படும் திட்டத்தையும் 20 ஆண்டுகளாக நடத்த இவர் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்திருக்கிறார்.
புத்தகங்கள் எப்போதுமே, இணையத்தின் பெரும்பகுதியை விட உயர்தரமான எழுத்து நடையை வழங்கும். இதனால், புத்தகங்கள் ஒரு முக்கியமான வளமாகக் கருதப்படுகின்றன. அந்த அறிக்கையின்படி, ஆந்த்ரோபிக் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர்களில் ஒருவர், தரம் குறைந்த இணைய எழுத்து மற்றும் பேச்சு வழக்கை பின்பற்றுவதற்குப் பதிலாக, நன்றாக எழுதுவது எப்படி" என்பதைப் புத்தகங்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரிகளுக்குக் கற்பிக்க முடியும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். வளர்ந்து வரும் AI நிறுவனங்கள் தங்களுக்குள் வைத்துக்கொள்ளும் ரேஸ் காரணமாக இது போன்ற பல விபரீத ஐடியாக்கள் முளைக்கின்றன.
ப்ராஜெக்ட் பனாமாவை இண்ட்ரோ செய்யும் முன்னர், ஆந்த்ரோபிக்கின் தொழிலாளர்கள் சட்டவிரோதமான சில தளங்களில் இருந்து புத்தகங்களை பதிவிறக்கம் செய்ததாக அந்த காப்புரிமை குறித்த அறிக்கையில் உள்ளது. ஆனால், ஆந்த்ரோபிக்னிறுவனம் அதை வைத்து தாங்கள் தங்களின் AI மாடலுக்கு ட்ரெயினிங் கொடுத்தோமா இல்லையா என்பதை சொல்லவில்லை. இந்த வழக்கை எடுத்து பார்த்தால், இதில் ஆந்த்ரோபிக் மட்டும் தனியாக இல்லை என்பது தெரிகிறது. Meta நிறுவனத்தின் தொழிலாளர்கள், LibGen தளத்தில் இருந்து பல மில்லியன் புத்தகங்களை பதிவிறக்கம் செய்வது குறித்து தங்களுக்குள் பேசிக்கொள்வதும், இதனாக் காப்புரிமை பிரச்சனை வருமா என அவர்கள் பேசியதும் பதிவாகி இருக்கிறது. அதிலும் ஒருவர், இதனை நிறுவனத்தின் லேப்டாப்பை வைத்து செய்வது சரியாக தோன்றவில்லை என்று குறியிருக்கிறார். பிறர், இதை வைத்து எந்த நிறுவனம் என்பதை கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் என்பதை தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த குற்றச்சாட்டுகளை Meta நிறுவனம் முற்றிலுமாக மறுத்திருக்கிறது. ஆனால் OpenAI,LibGen-ஐ உபயோகித்ததை ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. ஆனால் அவற்றை Chatgpt ரிலீஸ் ஆவதற்குள் நீக்கிவிட்டதாக குறிப்பிட்டு இருக்கிறது.
செயற்கை நுண்ணறிவு பயிற்சித் தரவுகள் தொடர்பான இந்த சட்டப் போராட்டம் இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை. ஜூன் மாதம், புத்தகங்களைப் பயன்படுத்தி செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரிகளுக்குப் பயிற்சி அளிப்பது நியாயமான பயன்பாடாகக் கருதப்படலாம் என்று அமெரிக்காவை சேர்ந்த நீதிபதி தீர்ப்பளித்தார். இந்தச் செயல்முறையை "மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது" என்று குறிப்பிட்ட அவர், இருப்பினும், திருட்டுப் பிரதிகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து சில புத்தகங்களை ஆந்த்ரோபிக் நிறுவனம் பெற்ற விதம் தொடர்பாக அது சட்டப் பொறுப்பை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்று கூறியுள்ளார். பின்னர், புத்தகங்களைப் பெற்றது தொடர்பான கோரிக்கைகளைத் தீர்த்துக்கொள்ள 1.5 பில்லியன் டாலர் செலுத்த ஆந்த்ரோபிக் ஒப்புக்கொண்டது.
புத்தகங்கள்தான், மனிதனுக்கு வரலாற்றை சொல்லிக்கொடுக்கும், அறிவை வளர்க்கும். ஆனால், அந்த புத்தகங்களை இது போன்ற AI நிறுவனங்கள் அழித்து விட்டால்? பின்னர் என்ன ஆகும்? Chatgpt-யின் தலைமை செயல் அதிகாரியான சாம் அல்ட்மேன், சில மாதங்களுக்கு முன்பு AI குறித்து பேசியிருந்த விஷயங்கள் பகீர் கிளப்பியது.
“AI தொழில்நுட்பங்கள், தினசரி அடிப்படை பயன்பாடுகளான தண்ணீர், மின்சாரம் உள்ளிட்டவை போல மாறிவிடும். அவை, தேவைக்கு ஏற்பது போல எதிர்காலத்தில் விற்கப்படும்” என்று கூறியிருந்தார்.
இப்போது புத்தகங்கள் இவ்வாறு AIக்கு வழங்கப்பட்டு அவற்றால் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட பின்னர் அழிக்கப்பட்டால், அந்த புத்தகத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நாம் AI-யிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வைக்கப்படலாம். அதே சமயத்தில், இது போன்ற ரொம்பவும் அரிதான புத்தகங்கள் AIஆல் அழிக்கப்பட்டால், AI சொல்வது சரியா? தவறா? என்று நம்மால் எங்கும் பார்க்க முடியாது. AI தவறுகள் செய்யலாம், அப்படி தவறு செய்யும் போது, அவை வரலாற்று பிழையாகவும் மாறலாம், நம் எதிர்கால சந்ததியினர் வரலாறு என்கிற பெயரில் AI என்ன கூறியதோ, அதைத்தான் உண்மை என நினைப்பார்கள். இதனால் நாடுகள் பிளவு படலாம், ஒற்றுமை சிதைக்கப்படலாம். மனிதர்கள் கையில் AI இருப்பதற்கு பதிலாக, AI கையில் மனிதர்கள் இருக்கும் நிலை உருவாகலாம். எனவே, இப்போது நீங்கள் அதிகமாக AI பயன்படுத்தும் ஒரு ஆளாக இருந்தால், அவற்றை சிக்கனமாக்கி விட்டு, எந்த தகவல் தெரிய வேண்டும் என்றாலும் அவற்றை தெரிந்து கொள்ள நீங்களே முயற்சி செய்வது நல்லது.