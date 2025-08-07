English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

AI-யால் Middle Class அழியக்கூடும் – கூகுள் முன்னாள் அதிகாரியின் எச்சரிக்கை!

AI May Destroy Jobs: லண்டன்: செயற்கை நுண்ணறிவின் (AI) வேகமான வளர்ச்சி, உலகளவில் வேலைவாய்ப்பை அழிக்கக்கூடிய நிலையை உருவாக்கும் என்று கூகுள் X நிறுவனத்தின் முன்னாள் முதன்மை வணிக அதிகாரி மோ காவ்டாட் (Mo Gawdat) எச்சரிக்கையுடன் கூறியுள்ளார்.

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Aug 7, 2025, 12:04 PM IST
  AI-யால் Middle Class அழியும் அபாயம் என Ex-Google Exec Mo Gawdat எச்சரிக்கை!
  "Top 0.1% தவிர, மீதமுள்ளவர்கள் அனைவரும் உழைக்கும் வர்க்கமே!" – Mo Gawdat
  AGI மனிதர்களை மாற்றும் அளவுக்கு வளரும் என 'Diary of a CEO' பாட்காஸ்டில் கூறினார்
  "அடுத்த 15 வருடங்கள் மனிதர்களுக்கு மிகவும் கடினமானவை" – AI Job Loss Alert

AI-யால் Middle Class அழியக்கூடும் – கூகுள் முன்னாள் அதிகாரியின் எச்சரிக்கை!

Ex-Google Exec watns: ‘Diary of a CEO’ என்ற பாட்காஸ்ட் நிகழ்ச்சியில் பேசிய காவ்டாட், “மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய அனைத்து புத்திசாலித்தன பணிகளையும் எதிர்காலத்தில் AGI (Artificial General Intelligence) செய்து விடும். இதனால், நிரல் எழுதுபவர்கள், நிர்வாகிகள், பிரமுகர்களின் வேலைகளும் பாதுகாப்பானவை இல்லையெனப்படும்,” என்று கூறியுள்ளார். "நீங்கள் மேல் 0.1% வருமான வட்டாரத்தில் இல்லையென்றால், மீதமுள்ள அனைவரும் ‘அடக்கப்பட்ட உழைக்கும் மக்கள்’ மாதிரி தான்," என அவர் கண்டிப்புடன் கூறினார்.

15 வருடங்கள் வரை கஷ்டம்தான்:
அடுத்த 15 வருடங்கள் மனிதர்களுக்கு மிகவும் கடினமான மாற்ற காலமாக இருக்கப் போகின்றன என்று காவ்டாட் கணிக்கிறார். AI துறையில் ஏற்படும் முன்னேற்றம் காரணமாக, ஏராளமான வேலைகள் தானாகவே இயங்கக்கூடியதாக மாறிவிடும். அவர் சொந்தமாக நடத்தும் AI நிறுவனம், "மனோதத்துவ நுண்ணறிவை" கொண்ட செயற்கை நுண்ணறிவு மென்பொருள் ஒன்றை உருவாக்குகிறது. இந்த தொழில்நுட்பத்தை வளர்க்க, வெறும் 3 பேர் இருந்தால் போதுமானது என்கிறார். இதே வேலைக்கு சில வருடங்களுக்கு முன்பு 300 பேர் தேவைப்பட்டிருக்க வேண்டும் எனக் கூறியிருக்கிறார்.

AI துறையில் பிறரும் கவலை தெரிவிப்பு
காவ்டாட்டின் எச்சரிக்கைகள் தனித்தனியாக இல்லையெனலாம். சமீபத்தில் "AI தந்தை" என அழைக்கப்படும் ஜெஃப்ரி ஹின்டன் கூறியதாவது: “எதிர்கால AI மாடல்கள், தங்களுக்கே உரிய ஒரு புதிய மொழியை உருவாக்கலாம். இது மனிதர்களால் புரிந்துகொள்ள முடியாத ஒன்று ஆகி விடும்.” மேலும், “அவர்கள் சொந்தமாக யோசிக்கத் தொடங்கினால், அவர்களின் எண்ணங்களை நாம் கண்டுபிடிக்க கூட முடியாது,” என ஹின்டன் எச்சரித்தார்.

சமூக அமைதிக்கு ஏற்படும் பாதிப்பு;
வேலை இழப்பு மட்டுமல்லாமல், இனம் காணாத தனிமை, அடையாள இழப்பு மற்றும் மனநல சிக்கல்கள் போன்றவை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று காவ்டாட் கூறுகிறார். இதனால் சமூகவியல் கலவரங்கள் ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளது. அவர் மேலும் கூறியதாவது: “AI மூலம் பல்வேறு பொருளாதார நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பது உண்மைதான். ஆனால், அரசு மற்றும் நாட்டு அமைப்புகள் தக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்காவிட்டால், பண விகிதங்களை மேலும் பாதித்து, சமூகத்திற்கு பெரிய சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்.”

முடிவாக:
AI-ஐ கட்டுப்படுத்தும் விதிமுறைகள், புதிய பொருளாதார மாதிரிகள், சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள் ஆகியவை உடனடியாக அமல்படுத்தப்படாவிட்டால், நடுத்தர வர்க்கம் முற்றிலும் அழிந்து, சமூக அமைதி சிதைவடையும் அபாயம் உள்ளது என்று மோ காவ்டாட் எச்சரிக்கிறார்.
 
சுருக்கமாக: 

மேலும் படிக்க | வேற லெவல் உதவியாக இருக்கும் 5 ஏஐ கருவிகள் - முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க | AI Technology : ஏஐ தொழில் நுட்பம் என்றால் என்ன? முழு விளக்கம்

