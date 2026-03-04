English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • ரூ.6,000-க்குள் 6000mAh பேட்டரி மற்றும் 120Hz டிஸ்ப்ளே! AI+ இன் அதிரடி அறிமுகம்!

ரூ.6,000-க்குள் 6000mAh பேட்டரி மற்றும் 120Hz டிஸ்ப்ளே! AI+ இன் அதிரடி அறிமுகம்!

Ai+ Pulse 2: உள்நாட்டு நிறுவனமான AI+ அதன் புதிய ஸ்மார்ட்போனான Pulse 2 போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது மலிவு விலையில் வரும் போன் ஆகும். இந்த போனின் விலை, அம்சங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 4, 2026, 12:14 PM IST
  • இந்த போன் யாருக்கு பொருத்தமாக இருக்கும்?
  • 4GB RAM மற்றும் 64GB சேமிப்பு நினைவகத்துடன் வருகிறது.

ரூ.6,000-க்குள் 6000mAh பேட்டரி மற்றும் 120Hz டிஸ்ப்ளே! AI+ இன் அதிரடி அறிமுகம்!

Ai+ Pulse 2: பட்ஜெட் ஸ்மார்ட்போன் பிரிவில் மற்றொரு புதிய ஸ்மார்ட்போன் தற்போது இணைந்துள்ளது. உள்நாட்டு நிறுவனமான Ai+ அதன் புதிய ஸ்மார்ட்போனான Pulse 2 போனை தற்போது இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த தொலைபேசி குறிப்பாக குறைந்த விலையில் பெரிய பேட்டரி மற்றும் அதிக புதுப்பிப்பு வீத காட்சியை விரும்பும் பயனர்களை இலக்காகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இதன் ஆரம்ப விலை ரூபாய் 5,999, முதல் தொடங்கும், அதனுடன், இந்த போனின் விற்பனை வரும் மார்ச் 11 ஆம் தேதி Flipkart தளத்தில் தொடங்கும்.

டிஸ்ப்ளே மற்றும் டிசைன்

Ai+ Pulse 2 ஸ்மார்ட் போனானது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்திற்கான ஆதரவுடன் 6.7-இன்ச் HD+ டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த விலையில் 120Hz ஸ்கிரீன் இருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய நன்மையாகக் கருதப்படுகிறது. நிறுவனம் அதன் பிரிவில் மிகப்பெரிய மற்றும் மென்மையான திரைகளில் ஒன்றாக இது இருப்பதாகக் கூறுகிறது. இந்த போன் ஒரு மெல்லிய வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் பல்வேறு வண்ண விருப்பங்களில் கிடைக்கும்.

செயலி மற்றும் மென்பொருள்

இந்த ஸ்மார்ட்போன் Unisoc T615 செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இந்த சிப்செட் சமூக ஊடகங்கள், வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் மற்றும் லைட் கேமிங் போன்ற அன்றாட பணிகளுக்கு போதுமானதாக கருதப்படுகிறது. இந்த போன் ஆண்ட்ராய்டு 16 இல் இயங்குகிறது, இது சமீபத்திய மென்பொருளுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பட்ஜெட் போன்களில் ஒன்றாகும்.

கேமரா

புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, இது 50-மெகாபிக்சல் AI பின்புற கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. குறைந்த வெளிச்சத்திலும் சிறந்த புகைப்படங்களைப் பிடிக்க AI பயன்முறை உதவும் என்று நிறுவனம் கூறுகிறது. அதேபோல் முன்பக்கத்தில், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு 8-மெகாபிக்சல் கேமரா உள்ளது.

பேட்டரி மற்றும் சார்ஜிங்

இந்த போனின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் அதன் 6000mAh பேட்டரி ஆகும். ஒரே சார்ஜில் ஒரு நாள் முழுவதும் எளிதாக நீடிக்கும் என்று நிறுவனம் கூறுகிறது. இது 18W வேகமான சார்ஜிங்கையும் ஆதரிக்கிறது.

சேமிப்பு மற்றும் பிற அம்சங்கள்

Ai+ Pulse 2 ஸ்மார்ட்போன் 4GB RAM மற்றும் 64GB சேமிப்பு நினைவகத்துடன் வருகிறது. மைக்ரோSD அட்டை வழியாக சேமிப்பு விரிவாக்கக்கூடியது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் பக்கவாட்டில் பொருத்தப்பட்ட கைரேகை சென்சார், முகம் அன்லாக், இரட்டை சிம் ஆதரவு மற்றும் 4G இணைப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

இந்த போன் யாருக்கு பொருத்தமாக இருக்கும்?

உங்களுக்கு ஒரு பெரிய டிஸ்ப்ளே, ஒரு பெரிய பேட்டரி மற்றும் 50MP கேமரா சுமார் ₹6,000க்கு வேண்டுமென்றால், Ai+ Pulse 2 ஒரு வலுவான தேர்வாகும். இது நீண்ட பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் மென்மையான திரை தேவைப்படும் மாணவர்கள் மற்றும் அடிப்படை பயனர்களுக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட தொலைபேசியாகும்.

மேலும் படிக்க | ஒரே வாரத்தில் 4 மாஸ் போன்கள்! iPhone 17e முதல் Nothing Phone 4a வரை, முழு பட்டியல் இதோ

மேலும் படிக்க | iQOO Z10 Lite 5G: பிளிப்கார்ட்டில் அற்புதமான சலுகை.. iQOO Z10 Lite-ல் எதிர்பாராத தள்ளுபடி

