ஏஐ செய்யப்போகும் மாயாஜாலம், வேலைக்கு சேர்ந்த உடனே கொட்டப்போகும் சம்பளம்..!!

PwC நிறுவனத்தின் AI அஷ்யூரன்ஸ் தலைவரான ஜென் கோசர் (Jenn Kosar) அளித்த பேட்டியில், தங்களது நிறுவனத்தில் புதிதாக சேரும் ஊழியர்கள், அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் மேலாளர் பணிகளைச் செய்யத் தொடங்குவார்கள் என்று தெரிவித்துள்ளார். பொதுவாக நான்காண்டுகள் அனுபவம் உள்ளவர்களால் செய்யப்படும் வேலைகளை, இப்போது புதிதாகச் சேரும் பணியாளர்கள் செய்வார்கள் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
ஜென் கோசர் மேலும் கூறுகையில், "மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, முதல் ஆண்டில் சேர்ந்த ஊழியர்கள் நான்காண்டு அனுபவம் உள்ளவர்களைப் போல வேலை செய்வதைப் பார்க்கும்போது, 'இந்த இளைஞர்கள் என் காலத்தில் இருந்த மேலாளர்களைப் போல இருக்கிறார்கள்' என்று நாம் நினைப்போம்" என்றார். இந்த மாற்றத்தின் காரணமாக, PwC தனது பயிற்சி முறையை முழுவதுமாக மாற்றியுள்ளது. தற்போது புதிய ஊழியர்களுக்கு அடிப்படை தணிக்கை வேலைகளைக் கற்றுக்கொடுப்பதற்குப் பதிலாக, தணிக்கையின் அடிப்படைகள் மற்றும் விமர்சன சிந்தனை (critical thinking) போன்ற திறன்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
வேலைவாய்ப்பில் மாற்றம்
AI இப்போது திரும்பத் திரும்ப செய்யப்படும் பணிகளை மேற்கொள்வதால், பணியாளர்கள் முக்கியமான வேலைகளில் கவனம் செலுத்த முடியும். இதன் காரணமாக, புதிதாகச் சேரும் ஊழியர்களுக்கு தொழில்சார் சந்தேகம், பேச்சுவார்த்தை மற்றும் மேம்பட்ட பகுப்பாய்வு திறன்கள் (advanced analytical skills) போன்ற திறன்கள் கற்பிக்கப்படுகின்றன. முன்பு இந்தத் திறன்கள் சில வருடங்கள் அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே கற்றுத்தரப்பட்டன.
பழைய தலைமுறைக்கு சவால்
AI வெறும் புதிதாகச் சேரும் பணியாளர்களை மட்டுமல்ல, அனுபவம் வாய்ந்த மேலாளர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களையும் மாற்றி வருகிறது. சில வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் வணிகப் பணிகள் முழுமையாக தானியங்கி முறையில் நடக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதால், அதற்கு ஏற்ப தங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.
பாரம்பரிய ஆலோசனை மாதிரிகளும் இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. முன்பு ஆலோசகர்கள் மணிநேர கணக்கில் கட்டணம் வசூலித்தனர். ஆனால், இப்போது AI சில நொடிகளில் வேலையை முடித்துவிடுவதால், வாடிக்கையாளர்கள் கூடுதல் கட்டணம் ஏன் செலுத்த வேண்டும் என்று கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.
பணியிடங்களில் AI-யின் தாக்கம்
AI காரணமாக வேலைகள் பறிபோகும் என்ற பயம் ஒருபுறம் இருந்தாலும், ஜென் கோசர் அதை மறுக்கிறார். AI காரணமாக பணியாளர்கள் வேகமாக கற்றுக்கொள்வார்கள் என்றும், மேம்பட்ட தகவல்களுடன் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள் என்றும் அவர் நம்புகிறார். மேலும், AI அமைப்புகள் பொறுப்புணர்வுடனும் சரியாகவும் செயல்படுவதை உறுதிசெய்ய, PwC நிறுவனம் "Assurance for AI" என்ற புதிய தயாரிப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
கேள்வி. PwC-இல் புதிதாகச் சேரும் ஊழியர்கள் இனி மேலாளர் போன்ற வேலைகளைச் செய்வார்களா?
பதில்: ஆம், ஜென் கோசரின் கூற்றுப்படி, அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் புதிய ஊழியர்கள் AI அமைப்புகளைக் கண்காணிக்கும் மேற்பார்வை (supervisory) பணிகளை நேரடியாகச் செய்யத் தொடங்குவார்கள்.
கேள்வி. PwC இப்போது அதன் ஊழியர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பயிற்சி அளிக்கிறது?
பதில்: நிறுவனம் இப்போது அடிப்படை தணிக்கை பணிகளுக்குப் பதிலாக, தணிக்கையின் அடிப்படைகள், விமர்சன சிந்தனை, தொழில்சார் சந்தேகம், பேச்சுவார்த்தை மற்றும் மேம்பட்ட பகுப்பாய்வு திறன்கள் போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது.
கேள்வி. AI தொடர்பாக PwC அறிமுகப்படுத்திய புதிய தயாரிப்பின் பெயர் என்ன?
பதில்: PwC நிறுவனம் "Assurance for AI" என்ற புதிய தயாரிப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது AI அமைப்புகள் பொறுப்புடன் செயல்படுகின்றனவா என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.
