ஏர்டெல் கட்டண உயர்வு ஆரம்பம்? ₹200-க்குள் இருந்த 2 ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் நிறுத்தம்!

ஏர்டெல் நிறுவனம் தனது மலிவு விலை ப்ரீபெய்ட் திட்டங்களில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பட்ஜெட் உணர்வுள்ள பயனர்களிடையே மிகவும் பிரபலமாக இருந்த ₹200-க்கு குறைவான இரண்டு ப்ரீபெய்ட் டேட்டா பேக்குகளை நிறுவனம் தற்போது நீக்கியுள்ளது. இந்த அதிரடி நடவடிக்கை வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் பதட்டத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், தொலைத்தொடர்புத் துறையில் கட்டண உயர்வுக்கான வாய்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.
குறிப்பாக, ஒரு வாடிக்கையாளரிடம் இருந்து கிடைக்கும் சராசரி வருவாயை (ARPU) அதிகரிப்பதில் நிறுவனம் நீண்ட காலமாக கவனம் செலுத்தி வருவதால், இந்த மாற்றம் ஏர்டெல்லின் வருங்கால விலை நிர்ணய உத்தியைப் பற்றி பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
முக்கிய திட்டங்கள் நீக்கம்: வாடிக்கையாளர் மத்தியில் அதிகரிக்கும் பதட்டம்
ஏர்டெல் தனது அதிகாரப்பூர்வ செயலி மற்றும் வலைத்தளத்திலிருந்து ₹121 மற்றும் ₹181 ஆகிய இரண்டு பிரபலமான ப்ரீபெய்ட் டேட்டா திட்டங்களை நீக்கியுள்ளது. இந்த இரண்டு திட்டங்களுமே அவற்றின் 30 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் காலத்துடனும் மற்றும் டேட்டா மட்டும் சலுகைகளுக்காகவும் வாடிக்கையாளர்களிடையே அதிக வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தன.
இந்தத் திட்டங்கள் அகற்றப்பட்டதன் மூலம், அதே போன்ற டேட்டா தேவைகளைக் கொண்ட வாடிக்கையாளர்கள் இப்போது அதிக விலை கொண்ட மாற்றுத் திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். இந்த நீக்கமானது, ஏர்டெல் விரைவில் அதன் ரீசார்ஜ் கட்டணங்களை அதிகரிக்கக்கூடும் என்ற நிபுணர்களின் கருத்துக்கு வலு சேர்க்கிறது.
மாற்றுத் திட்டங்கள் மற்றும் புதிய விருப்பங்கள்: டேட்டா சலுகைகள் இங்கே கிடைக்கின்றன
மலிவான திட்டங்கள் நீக்கப்பட்ட போதிலும், ஏர்டெல் வலைத்தளத்தில் இப்போது வேறு சில டேட்டா மட்டும் திட்டங்கள் கிடைக்கின்றன. அவற்றில் சில:
₹100 திட்டம்: இது 30 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் காலத்துடன் 6 ஜிபி டேட்டாவை வழங்குகிறது. மேலும், இந்தத் திட்டம் SonyLIV உட்பட 20 OTT பயன்பாடுகளுக்கான அணுகலையும் வழங்குவதாகக் கூறப்படுகிறது.
₹161 திட்டம்: இத்திட்டம் 30 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் காலத்துடன் 12 ஜிபி டேட்டாவை வழங்குகிறது.
₹195 திட்டம்: இது 12 ஜிபி டேட்டாவுடன் ஜியோசினிமா ஹாட்ஸ்டார் சந்தாவையும் வழங்குகிறது.
இருப்பினும், இந்த மாற்றுத் திட்டங்கள், நீக்கப்பட்ட பழைய திட்டங்களை விட விலை அதிகமாக உள்ளன. இதன் காரணமாக, பட்ஜெட் பயனர்கள் இனி தங்கள் மாதாந்திர ரீசார்ஜ் உத்தியில் கட்டாயமாக மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
கட்டண உயர்வுக்கான வாய்ப்பு
டிசம்பர் 2025 நிலவரப்படி, டிராய் அறிக்கையின்படி, நாட்டின் மொபைல் மற்றும் வயர்லைன் சந்தாதாரர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 123.1 கோடியை எட்டியுள்ளது. மேலும், அக்டோபர் மாதத்தில் ஏர்டெல் 12.52 லட்சம் புதிய பயனர்களைச் சேர்த்ததன் மூலம், அதன் மொத்த சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை 39.36 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
பிரீமியம் வாடிக்கையாளர்களின் பெரும் பங்கைக் கொண்டுள்ள ஏர்டெல், நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமாகத் தொடர்கிறது. சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வந்தாலும், நிறுவனத்தின் வருவாயை அதிகரிக்கும் (ARPU) உத்தி காரணமாக, வரும் மாதங்களில் கட்டண உயர்வுகள் கிட்டத்தட்ட உறுதி என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். இந்த கட்டண உயர்வு, பயனர்களின் ரீசார்ஜ் செலவுகளை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
