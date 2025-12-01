English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சிங்கிள் ரீசார்ஜ், 365 நாட்கள் பயன்: ஏர்டெல்லின் அசத்தல் பிளான்

சிங்கிள் ரீசார்ஜ், 365 நாட்கள் பயன்: ஏர்டெல்லின் அசத்தல் பிளான்

Airtel 365 Days Recharge Plans: அடிக்கடி ரீசார்ஜ் செய்வதைத் தவிர்க்க விரும்பும் பயனர்களுக்காக, ஏர்டெல் ஒரு புதிய, மலிவு விலை 365 நாள் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ரீசார்ஜ் திட்டம் உங்கள் எண்ணை ஒரு வருடம் முழுவதும் (365 நாட்கள்) செயலில் வைத்திருக்க உதவுகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 1, 2025, 09:31 PM IST
  • இந்தத் திட்டம் யாருக்கு சிறப்பு
  • ஏர்டெல் ரூ. 1849 திட்டம்: அழைப்பு மற்றும் எஸ்எம்எஸ்-க்கு ஏற்றது

சிங்கிள் ரீசார்ஜ், 365 நாட்கள் பயன்: ஏர்டெல்லின் அசத்தல் பிளான்

நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான ஏர்டெல் (Airtel), தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு புதிய மற்றும் மலிவு விலை 365 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டம் பல சிறந்த சலுகைகளுடன் வருகிறது. தற்போது இந்தியாவில் 38 கோடிக்கும் மேற்பட்ட பயனர்களுக்கு ஏர்டெல் சேவை அளித்து வருகிறது. ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் ப்ரீபெய்ட் திட்டங்களின் பட்டியலில், நீண்ட காலத்திற்குப் பயனளிக்கும் பல மலிவு விலை வருடாந்திர (365 நாட்கள்) திட்டங்கள் ஏற்கனவே உள்ளன.

இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் (TRAI) உத்தரவுகளைப் பின்பற்றி, ஏர்டெல் இரண்டு பிரத்யேக குரல் அழைப்புக்கான திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியது. இவற்றில் ஒரு திட்டம் 84 நாட்களுக்கும், மற்றொன்று 365 நாட்களுக்கும் செல்லுபடியாகும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டது. இந்த இரண்டு திட்டங்களும் வரம்பற்ற அழைப்பு மற்றும் இலவச SMS நன்மைகளை உள்ளடக்கியவை.

இந்தத் திட்டம் யாருக்கு சிறப்பு

இந்த நீண்ட காலத் திட்டங்கள், தங்கள் ஏர்டெல் எண்ணை இரண்டாம் நிலை சிம்மாக அல்லது அழைப்புக்காக மட்டும் பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளவை. 365 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் காலத்தைக் கொண்டிருப்பதால், இவை ஆண்டு முழுவதும் மீண்டும் மீண்டும் ரீசார்ஜ் செய்ய வேண்டிய அவசியத்தைத் தவிர்க்கின்றன. இதன் மூலம், ஒரே ஒரு முறை ரீசார்ஜ் செய்வதன் மூலம் பயனர்கள் தங்கள் எண்ணை செயலில் வைத்திருக்கலாம் மற்றும் ஆண்டு முழுவதும் அழைப்பு மற்றும் குறுஞ்செய்தி சேவைகளைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாம்.

ஏர்டெல் ரூ. 1849 திட்டம்: அழைப்பு மற்றும் எஸ்எம்எஸ்-க்கு ஏற்றது

நீங்கள் டேட்டா தேவையில்லாமல், அழைப்பு மற்றும் எஸ்எம்எஸ் சலுகைகளை மட்டுமே தேடுகிறீர்களானால், ஏர்டெல்லின் ரூ. 1849 திட்டம் உங்களுக்கு சரியான தேர்வாகும்.

திட்டத்தின் நன்மைகள்:

செல்லுபடியாகும் காலம்: 365 நாட்கள் (முழு ஒரு வருடம்).

அழைப்புகள்: இந்தியா முழுவதும் எந்த நெட்வொர்க்கிற்கும் வரம்பற்ற அழைப்புகள்.

எஸ்எம்எஸ்: மொத்தம் 3600 இலவச எஸ்எம்எஸ்.

கூடுதல் நன்மை: இலவச ஹலோ ட்யூன்கள் (Hello Tunes).

இந்தத் திட்டத்தில் டேட்டா (இணையம்) சலுகை இல்லை.

இணையத் தேவை உள்ள பயனர்கள், ஏர்டெல் வழங்கும் டேட்டா ஆட்-ஆன் பேக்குகளைப் பயன்படுத்தி தங்கள் எண்ணில் எளிதாக டேட்டாவைச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

இந்த திட்டம் நீண்ட காலத்திற்கு அழைப்பு மற்றும் எஸ்எம்எஸ் தேவைகளை மட்டும் பூர்த்தி செய்ய விரும்புவோருக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

ஏர்டெல் ரூ. 2249 ப்ரீபெய்டு திட்டம்

ஏர்டெல் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ரூ. 2249 ப்ரீபெய்டு திட்டம் டேட்டா, அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் ஆகிய மூன்றையும் உள்ளடக்கிய ஒரு முழுமையான திட்டமாகும்.

ஏர்டெல் ரூ. 2249 திட்ட விவரங்கள்:

செல்லுபடியாகும் காலம்: 365 நாட்கள் (முழு ஒரு வருடம்).

டேட்டா: மொத்தம் 30 ஜிபி அதிவேக டேட்டா.

அழைப்புகள்: வரம்பற்ற உள்ளூர் மற்றும் தேசிய அழைப்புகள்.

எஸ்எம்எஸ்: மொத்தம் 3600 இலவச எஸ்எம்எஸ்.

கூடுதல் நன்மை: இலவச ஹலோ ட்யூன்கள் (Hello Tunes).

இந்தத் திட்டம், ஓராண்டுக்குத் தேவையான அடிப்படைத் டேட்டா மற்றும் வரம்பற்ற அழைப்புச் சலுகைகளை ஒரே ரீசார்ஜில் பெற விரும்புவோருக்கு ஏற்றது.

இந்திய தொலைத்தொடர்புத் துறை நிலவரம் (அக்டோபர் 2025 TRAI அறிக்கை)

இந்தியத் தொலைத்தொடர்புத் துறை தொடர்ந்து நிலையான வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது:

மொத்த சந்தாதாரர்கள்: இந்தியாவில் மொத்த தொலைபேசி சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை 123.1 கோடியை எட்டியுள்ளது.

பிரிவுகள்:

மொபைல் பயனர்கள்: 118.4 கோடி.

வயர்லைன் சந்தாதாரர்கள்: 4.6 கோடி.

மொபைல் பயனர்களின் எண்ணிக்கையானது முந்தைய மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது 0.19% என்ற அளவில் சிறிது அதிகரித்துள்ளது. இது நாடு முழுவதும் தொலைத்தொடர்பு இணைப்பு விரிவாக்கம் அடைவதைக் குறிக்கிறது.

