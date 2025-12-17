பயனர்களுக்கு ஷாக் நியூஸ்! உயரப்போகும் ரீசார்ஜ் கட்டணங்கள்..

Mobile Recharge Price Hike 2026: மொபைல் பயனர்களுக்கு ஒரு கசப்பான செய்தி காத்திருக்கிறது. முன்னணி தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் தங்களது ரீசார்ஜ் கட்டணங்களை உயர்த்தத் திட்டமிட்டுள்ளன. வரும் 2026 புத்தாண்டு முதல் இந்த விலை உயர்வு அமலுக்கு வரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது கோடிக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களின் மாதாந்திர பட்ஜெட்டை நேரடியாகப் பாதிக்கும்.
விலை உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டால், சந்தையில் உள்ள முக்கிய நிறுவனங்களான ஜியோ (Jio), ஏர்டெல் (Airtel) மற்றும் விஐ (Vi) ஆகியவற்றில் யாருக்கு அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்பதுதான் தற்போதைய பெரிய கேள்வி.
ஏர்டெல் & ஜியோ: ஏற்கனவே 5G சேவைகளை வழங்கி வரும் இந்த நிறுவனங்கள், ஒரு பயனர் மூலம் கிடைக்கும் சராசரி வருவாயை (ARPU) அதிகரிக்க இந்த விலை உயர்வை ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்தும்.
வோடபோன் ஐடியா (Vi): நிதி நெருக்கடியில் இருக்கும் விஐ நிறுவனத்திற்கு, இந்த விலை உயர்வு அதன் வருமானத்தை நிலைப்படுத்த ஓரளவு உதவும்.
உலகளாவிய நிதிச் சேவை நிறுவனமான மோர்கன் ஸ்டான்லி (Morgan Stanley) வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய ஆய்வறிக்கையின்படி, இந்தியாவில் 2026 ஆம் ஆண்டில் மொபைல் ரீசார்ஜ் கட்டணங்கள் கணிசமாக உயரக்கூடும் எனத் தெரியவந்துள்ளது. 4G மற்றும் 5G என இரு தரப்பு ரீசார்ஜ் திட்டங்களின் விலைகளும் தோராயமாக 20 சதவீதம் வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த உயர்வு ப்ரீபெய்ட் (Prepaid) மற்றும் போஸ்ட்பெய்ட் (Postpaid) ஆகிய இரண்டு வகை வாடிக்கையாளர்களையும் நேரடியாகப் பாதிக்கும். இதனால் பயனர்கள் தங்களின் தொலைத்தொடர்புத் தேவைகளுக்காக முன்பை விட அதிக தொகையைச் செலவிட வேண்டியிருக்கும். இந்த விலை உயர்வு காரணமாக, தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களின் வருவாய் 2027 நிதியாண்டில் பெருமளவு அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு பயனரிடமிருந்து கிடைக்கும் சராசரி வருவாய் (Average Revenue Per User - ARPU) இந்த மாற்றத்தின் மூலம் பலப்படும் என்று அந்த அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது
கடந்த சில ஆண்டுகளாக, தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் தங்கள் ரீசார்ஜ் திட்டங்களுக்கான விலைகளை தொடர்ந்து திருத்தி அதிகரித்து வருகின்றன. இந்த அதிகரிப்புகளுக்குப் பின்னால் உள்ள நிறுவனங்களின் நோக்கம், தங்கள் வணிகத்தை வலுப்படுத்துவதும், 5G நெட்வொர்க்குகளில் தங்கள் முதலீட்டை அதிகரிப்பதும் ஆகும். 2019 ஆம் ஆண்டில், விலைகள் 15 முதல் 50 சதவீதம் வரை அதிகரித்தன. இதைத் தொடர்ந்து 2021 இல் 20 முதல் 25 சதவீதம் வரை அதிகரித்தன, அதே நேரத்தில் 2024 இல், விலைகள் 10 முதல் 20 சதவீதம் வரை அதிகரித்தன.
இந்த நிறுவனம் அதிக பயனடையும்
ஊடக அறிக்கைகளின்படி, முந்தைய விலை உயர்வால் ஏர்டெல் அதிக லாபம் ஈட்டியது. ஏர்டெல் அதிக வருவாய் மற்றும் லாபத்தை ஈட்டியது. இந்த முறையும் இதேபோன்ற சூழ்நிலையை நிபுணர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். 5G கவரேஜ் இப்போது நாட்டில் 90 பகுதிகளை எட்டியுள்ளது. தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களும் செயற்கை நுண்ணறிவுக்கு தயாராகி வருகின்றன.
மேலும் படிக்க | Flipkart சாம்சங் கேலக்ஸி டேஸ் விற்பனை: தள்ளுபடி விலையில் தரமான போன் வாங்க சூப்பர் வாய்ப்பு
மேலும் படிக்க | POCO C85 5G விற்பனை இன்று ஃபிளிப்கார்ட்டில் ஆரம்பம்: ரூ.12,000 விலையில் அட்டகாசமான அம்சங்கள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ