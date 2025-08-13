English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஏர்டெல் யூசர்களுக்கு குட் நியூஸ்! OTT சப்ஸ்கிரிப்சனுடன் இருக்கும் பிளான்கள்

Airtel OTT plans ; ஏர்டெல் யூசர்கள் ஓடிடி சப்ஸ்கிரிப்சனுடன் என்னென்ன பிளான்கள் என்னென்ன விலையில் இருக்கின்றன என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளவும்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 13, 2025, 08:43 PM IST
  • ஏர்டெல் ஓடிடி பிளான்கள்
  • என்னென்ன திட்டங்கள் உள்ளன
  • முழு விவரத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்ளவும்

Airtel OTT plans ; டெலிகாம் துறையில் முன்னணி நிறுவனமாக இருக்கும் ஏர்டெல் நிறுவனம், வாடிக்கையாளர்களை தக்க வைக்கும் வகையில் பல சூப்பரான பிளான்களையும், அவற்றுடன் ஓடிடி சப்ஸ்கிரிப்சன்களை கொடுத்து வருகிறது. மற்ற நிறுவன சிம் கார்டுகளை வைத்திருப்பவர்கள் கூட பொறாமைப்படும் அளவுக்கு குறைந்த விலையில் ஓடிடி சப்ஸ்கிரிப்சன்களை கொடுத்து அசத்துகிறது ஏர்டெல். குறிப்பாக ஏர்டெல் எக்ஸ்டீரிம் பிளே சப்ஸ்கிரிப்சன் பெற்றால் நெட்பிளிக்ஸ் உள்ளிட்ட பல ஓடிடி தளங்களை ஒரே இடத்தில் பார்த்து ரசிக்க முடியும். 

அதனை கருத்தில்கொண்டு ஏர்டெல் நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ப்ரீபெய்ட், போஸ்ட்பெய்ட் மற்றும் பிராட்பேண்ட் திட்டங்களில் பல்வேறு ஓடிடி (OTT) சந்தாக்களை இலவசமாக வழங்குகிறது. இதன்மூலம், திரைப்படங்கள், வெப்சீரிஸ்கள் மற்றும் விளையாட்டுப் போட்டிகளை ஒரே பேக்கில் எளிதாக அனுபவிக்கலாம். என்னென்ன விலையில் என்னென்ன பிளான்கள் இருக்கின்றன என்பதை ஏர்டெல் வாடிக்கையாளர்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

ஓடிடி சந்தாவுடன் கூடிய ப்ரீபெய்ட் திட்டங்கள்

ஏர்டெல் தனது ப்ரீபெய்ட் வாடிக்கையாளர்களுக்கு டேட்டா, வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் பல்வேறு ஓடிடி சந்தாக்களை வழங்கும் பல திட்டங்களை வைத்துள்ளது.

ரூ. 181 டேட்டா பேக்: இது ஒரு டேட்டா பேக் மட்டுமே. 30 நாட்களுக்கு 15GB டேட்டா கிடைக்கும். இதில், SonyLIV, Lionsgate Play, Hoichoi, Sun NXT உட்பட 22-க்கும் மேற்பட்ட ஓடிடி தளங்களுக்கான Airtel Xstream Play சந்தா அடங்கும்.

ரூ. 279 திட்டம்: இதுவும் ஒரு டேட்டா பேக் ஆகும். ஒரு மாதத்திற்குச் செல்லுபடியாகும் இந்த பேக்கில் 1GB டேட்டா கிடைக்கும். அத்துடன், Netflix Basic, Zee5 Premium மற்றும் JioHotstar ஆகிய மூன்று முக்கிய ஓடிடி தளங்களுக்கான அணுகலும் வழங்கப்படுகிறது.

ரூ. 398 திட்டம்: 28 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும் இந்தத் திட்டத்தில் தினமும் 2GB டேட்டா, வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் JioHotstar இலவச சந்தா ஆகியவை அடங்கும்.

ரூ. 399 திட்டம்: இதன் செல்லுபடி காலம் 28 நாட்கள். இதில் தினமும் 2.5GB டேட்டா மற்றும் வரம்பற்ற அழைப்புகளுடன், JioHotstar இலவச சந்தாவும் கிடைக்கிறது.

ரூ. 449 திட்டம்: 28 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும் இந்தத் திட்டத்தில், தினமும் 3GB டேட்டா, வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் 22-க்கும் மேற்பட்ட ஓடிடி செயலிகளுக்கான இலவச அணுகலும் கிடைக்கும்.

ரூ. 598 திட்டம்: இந்தத் திட்டத்தின் செல்லுபடி காலம் 28 நாட்கள் ஆகும். இதில் தினமும் 2GB டேட்டா, வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் Netflix Basic, Disney+ Hotstar/JioHotstar Super, Zee5 Premium மற்றும் Airtel Xstream Play Premium சந்தாக்கள் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.

ரூ. 838 திட்டம்: இந்தத் திட்டம் 56 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும். இதில் தினமும் 3GB டேட்டா, வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் Amazon Prime Lite சந்தா ஆகியவை இலவசமாக கிடைக்கின்றன.

ரூ. 1,199 திட்டம்: 84 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும் இந்தத் திட்டத்தில் தினமும் 2.5GB டேட்டா, வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் Amazon Prime Lite மற்றும் Airtel Xstream Play Premium சந்தாக்கள் உள்ளன.

ஓடிடி சந்தாவுடன் கூடிய போஸ்ட்பெய்ட் திட்டங்கள்

ரூ. 999 திட்டம்: இந்தத் திட்டத்தில் 150GB டேட்டா, வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, Netflix Basic மற்றும் Apple TV+ சந்தாக்கள் அடங்கும். இது இரண்டு கூடுதல் சிம் கார்டுகளையும் வழங்குகிறது.

ரூ. 1,399 திட்டம்: 240GB டேட்டா, வரம்பற்ற அழைப்புகள், 3 கூடுதல் சிம் கார்டுகள் மற்றும் Netflix Basic, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, மற்றும் Airtel Xstream Play போன்ற சந்தாக்கள் இதில் கிடைக்கின்றன.

ஓடிடி சந்தாவுடன் கூடிய பிராட்பேண்ட் திட்டங்கள் (Xstream Fiber)

வீட்டிற்கு அதிவேக இணையம் மற்றும் தடையற்ற பொழுதுபோக்கு தேவைப்படுபவர்களுக்கு ஏர்டெல் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர் திட்டங்கள் உதவுகின்றன.

ரூ. 999 திட்டம்: இதில் 100 Mbps வேகத்தில் அன்லிமிடெட் இன்டர்நெட், அன்லிமிடெட் லோக்கல்/STD கால்கள் மற்றும் Netflix Basic, Amazon Prime, Disney+ Hotstar போன்ற பல ஓடிடி சந்தாக்கள் உள்ளன.

ரூ. 1,599 திட்டம்: 300 Mbps வேகத்தில் அன்லிமிடெட் இன்டர்நெட், அன்லிமிடெட் கால்கள் மற்றும் Netflix Basic, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar மற்றும் Xstream 4K Box உள்ளிட்ட சந்தாக்கள் இதில் அடங்கும்.

இந்தத் திட்டங்கள், பயனர்களின் டேட்டா தேவை, ஓடிடி விருப்பங்கள் மற்றும் பட்ஜெட்டைப் பொறுத்து பல்வேறு தேர்வுகளை வழங்குகின்றன. இந்தத் திட்டங்களின் பலன்களும் விலைகளும் அவ்வப்போது மாறக்கூடும் என்பதால், வாடிக்கையாளர்கள் ஏர்டெல் இணையதளம் அல்லது செயலி மூலம் உறுதிசெய்து கொள்வது நல்லது.

airtelAirtel OTT plansairtel recharge plansAirtel Data PackTechnology News Tamil

