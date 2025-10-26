ஏர்டெல் பயனர்களுக்கு சூப்பர் ரீசார்ஜ் திட்டம்.. 199க்கு எல்லாமே அன்லிமிடெட்

Airtel Recharge Prepaid Plan: ஏர்டெல் அதன் பயனர்களுக்காக பல மலிவு விலை திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, அவற்றில் சில பயனர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது. இருப்பினும், நீங்கள் ஏர்டெல்லின் போர்ட்ஃபோலியோவைப் பார்த்தால், குறைந்த விலையில் ஆனால் சிறந்த நன்மைகளுடன் பல திட்டங்களைக் காண்பீர்கள். ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் போர்ட்ஃபோலியோவில் 28 நாட்கள் முதல் 365 நாட்கள் வரையிலான ரீசார்ஜ் திட்டங்களும் அடங்கும். அத்தகைய சூழ்நிலையில் இன்று நாம் ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் மிகவும் பிரபலமான ஒரு திட்டத்தை பற்றி தான் காணப் போகிறோம்.
இந்த ஏர்டெல் திட்டம் மலிவானது
உண்மையில், பல பயனர்கள் தங்கள் சிம் கார்டுகளை செயலில் வைத்திருக்க மட்டுமே ரீசார்ஜ் செய்கிறார்கள். அதன்படி இந்தத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய ஏர்டெல் ஒரு தனித்துவமான மற்றும் மலிவு விலை ரீசார்ஜ் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சில தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் குறைந்த விலையில் தங்கள் சிம் கார்டுகளை செயலில் வைத்திருப்பதன் நன்மைகளுடன் காலிங் மற்றும் டேட்டா சேவைகளை இணைக்கும் திட்டங்களை வழங்குகின்றன.
ரூ.199-ல் இவ்வளவு நன்மைகள் கிடைக்கின்றன!
ஏர்டெல் நிறுவத்தின் ரூ.199 ரீசார்ஜ் திட்டம் உங்கள் சிம் கார்டை செயலில் வைத்திருப்பதில் உள்ள சிக்கலை தீர்க்க உதவுகிறது. இந்த திட்டம் 28 நாட்கள் வேலிடிட்டி உடன் வருகிறது. இது அன்லிமிடெட் அழைப்பு, ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்எம்எஸ் மற்றும் டேட்டா சேவைகள் உள்ளிட்ட பல நன்மைகளை வழங்கி வருகிறது.
நிறுவனம் பல கூடுதல் நன்மைகளையும் வழங்குகிறது
ஏர்டெல் நிறுவனம் கூடுதலாக ஸ்பேம் பாதுகாப்பு போன்ற பல கூடுதல் நன்மைகளை வழங்குகிறது. மேலும், பயனர்கள் ₹17,000 விலையில் Perplexity Pro AI-க்கான இலவச சந்தாவையும் பெறுவார்கள். இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயனர்கள் ஒரு வருடம் முழுவதும் Perplexity Pro AI-யின் நன்மைகளை அனுபவிக்க முடியும். ரீசார்ஜ் பேக்குகளுக்கு அதிகம் செலவிட விரும்பாதவர்களுக்கும், ஆனால் தங்கள் இணைப்பை செயலில் வைத்திருக்க வேண்டியிருப்பவர்களுக்கும் இந்த ஏர்டெல் திட்டம் மிகவும் பொருத்தமான தேர்வாக இருக்கும்.
ஏர்டெல் (Airtel) ரூ. 199 ரீசார்ஜ் திட்டத்தின் பலன்கள் பொதுவாக பின்வருமாறு இருக்கும்:
வேலிடிட்டி (Validity): 28 நாட்கள்
வாய்ஸ் கால் (Voice Call): அன்லிமிடெட் உள்ளூர் (Local), எஸ்.டி.டி (STD) மற்றும் ரோமிங் (Roaming) அழைப்புகள்.
மொத்த டேட்டா (Total Data): 2 ஜிபி (முழு வேலிடிட்டிக்கும்).
எஸ்.எம்.எஸ் (SMS): தினசரி 100 எஸ்.எம்.எஸ்.
கூடுதல் பலன்கள் (Additional Benefits): இலவச ஹலோ டியூன்ஸ் (Free Hellotunes) மற்றும் விங்க் மியூசிக் (Wynk Music) சந்தா.
சலுகைகள் மற்றும் பலன்கள் உங்கள் வட்டாரம் (Circle) மற்றும் ஏர்டெல் வழங்கும் புதிய திட்டங்களைப் பொறுத்து மாறுபடலாம். ரீசார்ஜ் செய்வதற்கு முன் ஏர்டெல் இணையதளம் அல்லது ஆப் இல் சரிபார்க்கவும்.
கூடுதல் சலுகைகள்:
Hellotunes (ஹலோ டியூன்ஸ்): இலவச ஹலோ டியூன்ஸ்.
ஸ்பேம் அலெர்ட் (Spam Alert): உள்வரும் ஸ்பேம் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்.எம்.எஸ்-களுக்கான லைவ் அலெர்ட் (Live Alert).
