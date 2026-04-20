ஏர்டெல் அதிரடி விலை உயர்வு: 84 நாள் பிளானின் புதிய ரேட் என்ன?

Airtel Revises Prepaid Recharge : பார்தி ஏர்டெல் (Bharti Airtel) நிறுவனம் தனது 84 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தின் விலையை பல மடங்கு உயர்த்தியுள்ளது; இதன் மூலம், தினமும் 1.5 GB தரவை வழங்கும் இத்திட்டத்தின் விலை ரூ. 859-லிருந்து ரூ. 899-ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. சமீப காலம் வரை, ஏர்டெல் நிறுவனம் ரூ. 700 முதல் ரூ. 800 வரையிலான விலைப்பிரிவில், ரூ. 799 மற்றும் ரூ. 859 என இரண்டு ப்ரீபெய்ட் திட்டங்களை வழங்கி வந்தது. இத்திட்டங்கள், வட்டாரத்தைப் பொறுத்து 77 முதல் 84 நாட்கள் வரையிலான செல்லுபடியாகும் காலத்துடன், தினமும் 1.5 GB அல்லது 2 GB டேட்டாவை வழங்கியது. ஆனால், தற்போது ரூ. 859 திட்டத்தின் விலை உயர்த்தப்பட்டு மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தப் விலைப்பிரிவில் நீண்ட காலச் செல்லுபடியாகும் வசதியைக் கொண்ட ஏர்டெல்லின் முதன்மையான தேர்வாக, புதிய ரூ. 899 ரீசார்ஜ் திட்டம் திகழ்கிறது.
ரூ. 899 மதிப்பிலான “Truly Unlimited” ப்ரீபெய்ட் திட்டம், உள்ளூர், STD மற்றும் ரோமிங் நெட்வொர்க்குகள் முழுவதும் அன்லிமிடெட் அழைப்புகள், தினமும் 100 SMS மற்றும் தினமும் 1.5 GB அதிவேகத் தரவு ஆகியவற்றை 84 நாட்களுக்கு வழங்குகிறது. தினசரி டேட்டா வரம்பு தீர்ந்த பிறகு, இணைய வேகம் 64 Kbps வரை குறைக்கப்படும்.
Airtel Rewards திட்டத்தின் கீழ், சந்தாதாரர்களுக்கு 12 மாதங்களுக்கு Adobe Express Premium சேவையும், உள்வரும் அழைப்புகள் மற்றும் குறுஞ்செய்திகளுக்கான Airtel Spam Alerts வசதியும், அத்துடன் தினமும் 30 நாட்களுக்கும் ஒருமுறை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய இலவச Hellotunes சேவையும் வழங்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், முன்னதாக ரூ. 859 திட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டு, cashback சலுகைகளை வழங்கி வந்த RewardsMini சந்தாச் சேவை தற்போது நீக்கப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிகிறது; எனினும், இந்த மாற்றம் குறித்து Airtel தரப்பிலிருந்து எவ்வித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
இந்த விலையேற்றம் ஒரு குறிப்பிட்ட மற்றும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் திட்டத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்பதால், இது ஒரு பொதுவான விலை உயர்வு அல்ல, மாறாக ஒரு திட்டமிடப்பட்ட நடவடிக்கையாகவே தெரிகிறது. மேலும் இந்த விலையேற்றமானது மிகக் குறைந்த அளவிலானது என்பதால், ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் உடனடி வருவாயில் இது பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது. தினசரி 1.5GB வழங்கும் பிரபல திட்டங்களில் அளிக்கப்படும் தள்ளுபடிகளைப் படிப்படியாகக் குறைப்பதும், வாடிக்கையாளர்களை 5G சேவைக்கு மாற்றுவதும், சந்தாதாரர்களை இழக்காமல் தனது சராசரி வருவாயை (ARPU) உயர்த்துவதும் ஏர்டெல்லின் நோக்கமாகத் தெரிகிறது.
இந்த விலை உயர்வு ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்தை மட்டும் இலக்காகக் கொண்டுள்ளதால், அனைத்துப் ப்ரீபெய்ட் திட்டங்களுக்குமான முழுமையான விலையேற்றம் தற்போதைக்கு இருக்காது என்பதை இது உணர்த்துகிறது. பொதுவாக, ஒரு விரிவான கட்டண உயர்வு விரைவில் வரவிருக்கிறது என்றால், தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் இதுபோன்ற சிறிய அளவிலான மாற்றங்களைச் செய்வதைத் தவிர்க்கும்.
ஏர்டெல் நிறுவனம் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தனது 'குளோபல் இன்டர்நேஷனல் ரோமிங்' (Global International Roaming) பேக்கின் விலையை 4,000 ரூபாயிலிருந்து 4,999 ரூபாயாக உயர்த்தியது. அதனைத் தொடர்ந்து தற்போது இந்த மாற்றத்தைச் செய்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
ரூ. 859 திட்டத்திற்கு என்ன ஆனது?
ரூ. 859 திட்டத்தின் விலை தற்போது ரூ. 899 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. முந்தைய திட்டத்தில் கிடைத்த அதே 1.5 GB தினசரி தரவு மற்றும் 84 நாட்கள் வேலிடிட்டி இதிலும் தொடர்கிறது.
RewardsMini சந்தா இன்னும் கிடைக்குமா?
தற்போதைய தகவல்களின்படி, முன்னதாக ரூ. 859 திட்டத்துடன் வழங்கப்பட்ட RewardsMini (Cashback சலுகைகள்) சேவை இந்த புதிய ரூ. 899 திட்டத்தில் நீக்கப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிகிறது.
இந்த விலையேற்றம் அனைத்து திட்டங்களுக்கும் பொருந்துமா?
இது ஒரு பொதுவான விலையேற்றம் அல்ல. குறிப்பாக 84 நாட்கள் வேலிடிட்டி கொண்ட, தினமும் 1.5 GB தரவு வழங்கும் குறிப்பிட்ட திட்டத்திற்கு மட்டுமே இந்த ரூ. 40 விலை உயர்வு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.