ஏர்டெல் & Vi ரீசார்ஜ் விலை உயர்வு: வாடிக்கையாளர்களுக்கு கூடுதல் சுமை

Airtel and Vi Recharge Plan Hike: பாரதி ஏர்டெல் மற்றும் வோடபோன் ஐடியா (Vi) ஆகிய நிறுவனங்கள் தங்கள் ப்ரீபெய்ட் திட்டங்களின் விலைகளை 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான கட்டண உயர்வு காரணமாகத் திருத்தியுள்ளன.
ஏர்டெல்லின் புதிய திட்ட விவரங்கள்
குறைந்தபட்ச விலையேற்றம்: ஏர்டெல்லின் ப்ரீபெய்ட் திட்டங்கள் முன்பு ₹189 இலிருந்து தொடங்கின, ஆனால் 2025 கட்டண உயர்வால், மலிவான திட்டம் இப்போது ₹199 ஆகும். நிறுவனம் ₹189 திட்டத்தை முற்றிலுமாக நிறுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக, பயனர்கள் குறைந்தபட்சம் ₹199 செலவிட வேண்டும்.
₹199 திட்டத்தில் கிடைக்கும் நன்மைகள்:
செல்லுபடியாகும் காலம்: 28 நாட்கள்.
அழைப்புகள்: வரம்பற்ற குரல் அழைப்புகள்.
எஸ்எம்எஸ்: ஒரு நாளைக்கு 100 SMS செய்திகள்.
டேட்டா: 2GB டேட்டா (டேட்டா தீர்ந்த பிறகு, ஒரு MBக்கு 50 பைசா கட்டணம்).
கூடுதல் நன்மைகள்:
இலவச HelloTunes (ஒவ்வொரு 30 நாட்களுக்கும் ஒரு பாடலை அமைக்கலாம்).
12 மாதங்களுக்கு Perplexity Pro AI சந்தா (ரூ. 17,000 மதிப்புள்ளது).
அடுத்த திட்டம்: ஏர்டெல்லின் அடுத்த திட்டம் ₹219 ஆகும்.
நிறுத்தப்பட்ட ₹189 திட்டத்தின் நோக்கம்:
டெலிகாம் டாக் தெரிவித்தபடி, ₹189 திட்டம் முன்பு வரை கிடைத்தது.
இது முக்கியமாக பெரும்பாலும் குரல் அழைப்புகளைச் செய்து, திட்டத்தைச் செயல்படுத்த குறைந்த டேட்டாவைப் பயன்படுத்திய பயனர்களுக்கானது. இருப்பினும், இந்தத் திட்டம் இனி ரீசார்ஜ் செய்யக் கிடைக்காது.
Vi-யின் (வோடபோன் ஐடியா) புதிய திட்ட விவரங்கள்
வோடபோன் ஐடியா (Vi) அதன் 2025 திட்டங்களின் விலையையும் அதிகரித்துள்ளது, தற்போதைய ரீசார்ஜ் விலையைத் தொடர முடியாது என்று நிறுவனம் கூறியது. Vi 100 க்கும் மேற்பட்ட ப்ரீபெய்ட் திட்டங்களைக் கொண்டுள்ளது.
ஆண்டு திட்ட விலையேற்றம்: ஒரு வருட திட்டத்தின் விலையை ₹1,999 இலிருந்து ₹2,249 ஆக நிறுவனம் அதிகரித்துள்ளது.
ஏர்டெல் மற்றும் Vi ஆகிய இரண்டுமே தங்கள் திட்டங்களின் விலையை அதிகரித்துள்ளன.
ஏர்டெல் அதன் குறைந்தபட்ச விலையை ₹199 ஆக உயர்த்தியுள்ளது.
Vi அதன் ஆண்டு திட்டத்தின் விலையை ₹250 அதிகரித்தது, ஆனால் அதற்கு ஈடாக அதிக டேட்டாவையும் (குறைந்தது 4 GB முதல் 6 GB வரை) சேர்த்துள்ளது.
