  • Tamil News
  • Technology
  • Airtel Vs Jio Vs VI: 2026ல் எது பெஸ்ட் தெரியுமா?

Airtel Vs Jio Vs VI: 2026ல் எது பெஸ்ட் தெரியுமா?

Airtel Vs Jio Vs VI: 500 ரூபாய்க்கும் குறைவான ப்ரீபெய்ட் திட்டங்கள் பயனர்களிடையே மிகவும் பிரபலமாக உள்ளன. அந்த வகையில் எந்த நிறுவனம் அதிக நன்மைகளை வழங்குகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 4, 2026, 04:12 PM IST
  • ரூ. 500-க்கு கீழ் இருக்கும் ஏர்டெல் திட்டங்கள்
  • ரூ. 500-க்கு கீழ் இருக்கும் ஜியோ திட்டங்கள்
  • ரூ. 500-க்கு கீழ் இருக்கும் விஐ திட்டங்கள்

Airtel Vs Jio Vs VI: 2026ல் எது பெஸ்ட் தெரியுமா?

Airtel Vs Jio Vs VI: ரூ.500-க்கும் குறைவான விலையுள்ள திட்டங்கள் பெரும்பாலான பயனர்களுக்கு எப்போதும் மிகவும் உகந்ததாக இருக்கும். அவை தினசரி டேட்டா, நீண்ட கால வேலிடிட்டி மற்றும், OTT மற்றும் கிளவுட் சலுகைகளின் கலவையை வழங்குகின்றன. ஏர்டெல், ஜியோ மற்றும் விஐ ஆகிய மூன்று நிறுவனங்களும் இந்த விலை வரம்பில் தீவிரமாகப் போட்டியிடுகின்றன, இந்த மூன்று நிறுவனமும் சற்று மாறுபட்ட அணுகுமுறையைக் கையாள்கின்றன. சில நிறுவனங்கள் அதிக டேட்டா பயன்பாட்டில் கவனம் செலுத்துகின்றன, மற்றவை இணைக்கப்பட்ட சந்தா சேவைகளை வழங்குகின்றன. 2026-ஆம் ஆண்டில் ஏர்டெல், ஜியோ மற்றும் விஐ நிறுவனங்களின் ரூ. 500-க்கும் குறைவான சிறந்த ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தை எந்த நிறுவனம் வழங்குகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

ரூ. 500-க்கு கீழ் இருக்கும் ஏர்டெல் திட்டங்கள்

ஏர்டெல்லின் ரூ. 409 திட்டம், 28 நாட்களுக்கு தினமும் 2.5ஜிபி டேட்டா, வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. இதன் தனிச்சிறப்பு என்னவென்றால், இது கூகிள் ஒன் ஸ்டோரேஜ், ஆப்பிள் மியூசிக் மற்றும் ஏர்டெல் எக்ஸ்ஸ்ட்ரீம் பிளே வழியாக OTT அணுகலையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.

429 ரூபாய் திட்டமானது ஒரு மாதத்திற்கு 2.5ஜிபி தினசரி டேட்டாவை வழங்குகிறது, ஏர்டெல் எக்ஸ்ஸ்ட்ரீம் பிளேயுடன் கூடுதலாக அடோப் எக்ஸ்பிரஸ் பிரீமியம் அணுகலையும் வழங்குகிறது.

ஏர்டெல்லின் ரூ. 449 திட்டம், 28 நாட்களுக்கு தினமும் 4ஜிபி டேட்டாவை வழங்கி, டேட்டா வரம்புகளை மேலும் விரிவுபடுத்துகிறது. இதில் வரம்பற்ற அழைப்புகள், தினசரி எஸ்எம்எஸ் பலன்கள், ஓடிடி அணுகல், ஆப்பிள் மியூசிக், கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் மற்றும் அடோபி பிரீமியம் ஆகியவை அடங்கும். ஏர்டெல்லின் திட்டங்களில், ரூ. 500-க்கும் குறைவான விலையில் இதுவே அதிக டேட்டாவை வழங்கும் சிறந்த தேர்வாகும்.

ரூ. 500-க்கு கீழ் இருக்கும் ஜியோ திட்டங்கள்

ஜியோவின் ரூ. 500 திட்டம், வெறும் டேட்டாவை மட்டும் வழங்காமல், ஒருங்கிணைந்த சந்தா சேவைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதால் தனித்து நிற்கிறது. இதில் யூடியூப் பிரீமியம், பிரைம் வீடியோ மொபைல் எடிஷன் மற்றும் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஆகியவை அடங்கும். மேலும், ஜியோடிவி மூலம் பல OTT செயலிகளுக்கான அணுகலும் கிடைக்கிறது.

ரூ. 450 ஜியோ திட்டத்தில் மூன்று மாத ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் சந்தா, 50ஜிபி ஜியோ ஏஐ கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் மற்றும் தகுதியுள்ள பயனர்களுக்கு 18 மாதங்களுக்கான கூகிள் ஜெமினி ப்ரோ திட்டம் ஆகியவை அடங்கும்.

ரூ. 500-க்கு கீழ் இருக்கும் விஐ திட்டங்கள்

விஐ-யின் ரூ.479 திட்டம், 48 நாட்கள் செல்லுபடியுடன், தினமும் 1ஜிபி டேட்டா, வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது.

மறுபுறம், ரூ. 469 திட்டம் அதிக தினசரி பயன்பாட்டாளர்களை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. இது 28 நாட்களுக்கு தினமும் 2.5ஜிபி டேட்டா, வரம்பற்ற அழைப்புகள், தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ் மற்றும் வார இறுதி டேட்டா ரோல்ஓவர் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. விஐ நிறுவனம் இதில் ஜியோஹாட்ஸ்டார் மொபைல் சந்தாவையும் இணைத்துள்ளது.

அடுத்து, டேட்டா பயன்பாட்டிற்கே முழு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் ரூ. 449 ரீசார்ஜ் திட்டம் உள்ளது. இது 28 நாட்களுக்கு வரம்பற்ற தினசரி டேட்டா, வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்எம்எஸ் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. மேலும், Vi நிறுவனம் கூடுதல் கட்டணமின்றி பொழுதுபோக்கிற்காக Vi Movies & TV-க்கான அணுகலையும் வழங்குகிறது.

மேலும் படிக்க | Vivo X200T விற்பனை இன்று தொடங்கியது: விலை, தள்ளுபடி, அம்சங்கள், முழு விவரம் இதோ

மேலும் படிக்க | Samsung S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max: என்ன வித்தியாசம், எது பெஸ்ட்?

