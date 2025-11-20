English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • BSNL அதிரடி! ₹99 திட்டத்தில் முக்கிய மாற்றம் - சலுகை நீக்கத்தால் பயனர்கள் அதிர்ச்சி

BSNL அதிரடி! ₹99 திட்டத்தில் முக்கிய மாற்றம் - சலுகை நீக்கத்தால் பயனர்கள் அதிர்ச்சி

குறைந்த விலையில் சிம் கார்டை செயலில் வைத்திருக்க விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களிடையே பிரபலமான ஒரு திட்டத்தின் நன்மைகளை BSNL நிறுவனம் அமைதியாகக் குறைத்துள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 20, 2025, 04:10 PM IST
  • செல்லுபடியாகும் காலக் குறைப்பு
  • 99 திட்டத்தின் புதிய நன்மைகள்
  • செல்லுபடியாகும் காலம்: 14 நாட்கள்

BSNL Recharge Plans: அரசுக்கு சொந்தமான தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான BSNL, அதன் மலிவான மற்றும் பிரபலமான 99 திட்டத்தின் சேவை செல்லுபடியை மீண்டும் ஒருமுறை குறைத்துள்ளது. குறைந்த செலவில் தங்கள் சிம் கார்டை செயலில் வைத்திருக்க விரும்பும் பயனர்களுக்கு இந்தத் திட்டம் ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருந்தது. கடந்த காலத்தில் இந்தத் திட்டத்தில் பல திருத்தங்களைச் செய்த BSNL, இப்போது அதன் பலன்களை மீண்டும் குறைத்துள்ளது. இந்த மாற்றங்கள் குறித்து எந்த பெரிய அறிவிப்புகளையும் வெளியிடாமல், நிறுவனம் அதன் திட்டங்களை அமைதியாகப் புதுப்பித்து வருகிறது.

செல்லுபடியாகும் காலக் குறைப்பு

BSNL தனது பல பழைய திட்டங்களின் பலன்களை மாற்றி வருகிறது, இதில் 99 திட்டம் ஒரு முக்கிய எடுத்துக்காட்டாகும். இந்தத் திட்டத்தின் செல்லுபடியாகும் காலத்தின் சமீபத்திய மாற்றங்கள் படிப்படியாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளன:

சமீப காலம் வரை: இந்தத் திட்டத்தின் செல்லுபடியாகும் காலம் 15 நாட்களாக இருந்தது.

கடந்த ஆண்டு மாற்றம்: இது 18 நாட்களுக்கு மட்டுமே கிடைத்தது.

தற்போதைய நிலை: இப்போது நிறுவனம் இதை 14 நாட்களாகக் குறைத்துள்ளது.

இந்தத் திட்டத்தின் நன்மைகள், குறிப்பாக அதன் செல்லுபடியாகும் காலம், படிப்படியாகக் குறைந்து வருவதைக் இது காட்டுகிறது. தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் தங்களின் வருவாய் மற்றும் ARPU-அதிகரிக்கவே இத்தகைய மாற்றங்களைச் செய்கின்றன. குறைந்த செல்லுபடியாகும் காலம் என்பது, ஒரு பயனர் விரைவில் மீண்டும் ரீசார்ஜ் செய்ய வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது, இது நிறுவனத்தின் நிதி நிலைக்கு நன்மை பயக்கும்.

99 திட்டத்தின் புதிய நன்மைகள் - இப்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறது?

BSNL-ன் 99 திட்டம் தற்போது 14 நாட்கள் சேவை செல்லுபடியை வழங்குகிறது.

செல்லுபடியாகும் காலம்: 14 நாட்கள்

டேட்டா: 50 MB

குரல் அழைப்பு: வரம்பற்றது (Unlimited)

டேட்டா வரம்பிற்குப் பிறகு வேகம்: 40 Kbps (அடிப்படை செய்தியிடலுக்கு மட்டுமே போதுமானது)

தினசரி செலவு மற்றும் கருத்து:

இந்தத் திட்டத்தின் தினசரி செலவு இப்போது 7.07 (₹99 / 14 நாட்கள்). இது, இந்தத் திட்டம் முன்பு இருந்ததை விட அதிக விலையானதாக (expensive) கருதப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | WhatsApp தரவு கசிவு: ஆபத்தில் 350 கோடி பயனர்களின் தரவு, ஆய்வில் கிடைத்த அதிர்ச்சி

மேலும் படிக்க | Vi அதிரடி: 84 நாட்களுக்கு இலவச அழைப்பா? – புதிய சலுகையின் முழு விவரம்

BSNL Rs 99 planBSNL recharge plan validityBSNL new plan updateBSNL cheapest plan IndiaBSNL voice plan 99

