BSNL அற்புதமான சலுகை.. வெறும் 1 ரூபாய்க்கு 1GB அதிவேக 4G டேட்டா

Amazing BSNL Offer: BSNL (பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட்) சமீபத்தில் ஒரு ஃபிளாஷ் விற்பனையை அறிவித்துள்ளது. தற்போது அரசாங்க தொலைத்தொடர்பு நிறுவனம் இந்த விற்பனையின் கீழ் ஒரு புதிய சலுகையை அறிவித்துள்ளது, அதன்படி நேற்று அதாவது ஜூன் 28, தொடங்கி ஜூலை 1, 2025 வரை தொடரும். இந்த நேரத்தில், பயனர்கள் 4G அதிவேக டேட்டாவை மிகவும் மலிவான விலையில் பெறுவார்கள். டேட்டா வவுச்சர்களை வாங்கும் நுகர்வோருக்கு இது மிகவும் பயனளிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. இதன் மூலம், பயனர்களுக்கு ஒருபோதும் டேட்டா பற்றாக்குறை இருக்காது.

400GB டேட்டா 400க்கு கிடைக்கும்

BSNL இன் படி, ஃபிளாஷ் விற்பனை நேற்று முதல் தொடங்கியது. இதற்கிடையில், BSNL பயனர்கள் 400GB அதிவேக டேட்டாவை வெறும் ரூ.400க்கு வாங்கலாம். அதாவது, 1GB டேட்டா வெறும் 1 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். இந்த சலுகையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்பும் வாடிக்கையாளர்கள் BSNL வலைத்தளம் அல்லது BSNL சுய-பராமரிப்பு செயலியைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் டேட்டாவைப் பெறலாம்.

உங்கள் தகவலுக்கு, இந்த சிறப்பு டேட்டா சலுகை கொண்டு வரப்பட்டதைக் கொண்டாட, அரசு தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான BSNL 90,000 4G டவர்களை நிறுவும் பணியை நெருங்கி வருகிறது. இதன் மூலம், அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் மற்றும் மொபைல் செயலியைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் அதன் நன்மைகளைப் பெறலாம். இதன் மூலம், பயனர்கள் தடையின்றி இணையத்தைப் பயன்படுத்த முடியும்.

BSNL is Approaching 90,000 4G Towers - and the Celebration Starts Now!

Grab our limited-time Flash Sale: Get 400GB data for just ₹400, valid for 40 days.

Hurry! Offer valid for a limited time only (From 28 June - 1st July).

Recharge now:-

BSNL Website: https://t.co/yDeFrwKDl1… pic.twitter.com/ANVwrWlogV

— BSNL India (@BSNLCorporate) June 27, 2025