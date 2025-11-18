மாஸ் சலுகை! Vi ₹3799-ல் அமேசான் ப்ரைம் லைட் இலவசம்? ஆண்டு முழுதும் டேட்டா மழை

Vi Rs 3799 Annual Plan Review : இந்தியாவின் முன்னணி டெலிகாம் நிறுவனங்களில் ஒன்றான Vi (வோடபோன் ஐடியா), அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்காக பல்வேறு வகையான ப்ரீபெய்ட் மற்றும் போஸ்ட்பெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டங்களை வழங்குகிறது. உங்கள் தேவைக்கேற்ப டேட்டா, அழைப்புகள் மற்றும் வேலிடிட்டி கொண்ட திட்டங்களை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். அப்படி நீங்கள் ஒரு வருடன் முழுக்க ரீசார்ஜ் தொல்லையில் இருந்து விடுப்பட விரும்பினால் Vi-யின் ₹3799 வருடாந்திர ரீசார்ஜ் திட்டத்தை செய்யலாம்.
Vi-யின் ₹3799 வருடாந்திர ரீசார்ஜ் திட்டம்
|அம்சம்
|விவரம்
|செல்லுபடியாகும் காலம் (Validity)
|365 நாட்கள் (ஒரு வருடம்)
|மொத்த டேட்டா (Total Data)
|200 GB (மொத்த வருடத்திற்கும்)
|அழைப்புகள் (Voice Calls)
|அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் வரம்பற்ற அழைப்புகள் (Unlimited Calls)
|எஸ்.எம்.எஸ் (SMS)
|ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்.எம்.எஸ்
கூடுதல் சிறப்பு நன்மைகள்:
இந்த வருடாந்திர திட்டத்துடன் கீழ்க்கண்ட Vi-யின் சிறப்பு நன்மைகளும் இலவசமாக வருகின்றன
1. Vi Movies & TV VIP அணுகல்:
Vi ஆப் மூலம் திரைப்படங்கள், அசல் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் நேரடி டிவி சேனல்களை நீங்கள் இலவசமாகப் பார்க்கலாம்.
2. Weekend Data Rollover (வார இறுதி டேட்டா ரோல்ஓவர்):
திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை நீங்கள் பயன்படுத்தாத தினசரி டேட்டாவை, சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பயன்படுத்தலாம். (இந்த ₹3799 திட்டத்தில் மொத்தமாக 200GB டேட்டா இருப்பதால், இதில் இந்த ரோல்ஓவர் விதி பொருந்தாது. இது தினசரி டேட்டா திட்டங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.)
3. Binge All Night:
நள்ளிரவு 12:00 மணி முதல் காலை 6:00 மணி வரை நீங்கள் பயன்படுத்தும் டேட்டாவிற்கு உங்கள் 200 GB பேலன்ஸில் இருந்து எந்தக் கட்டணமும் விதிக்கப்படாது. இது முற்றிலும் இலவசம் (Unlimited Data) ஆகும்.
4. Data Delights:
அவசர காலங்களில், மாதத்திற்கு இரண்டு முறை, 1GB கூடுதல் டேட்டாவை நீங்கள் இலவசமாகப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
இந்தத் திட்டத்தில், தினசரி டேட்டா ஒதுக்கீடு இல்லை. மொத்தமாக 200 GB டேட்டா மட்டுமே ஒரு வருடத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது. உங்கள் டேட்டா தேவை குறைவாக இருப்பின், ஒரு வருடத்திற்கு இந்தத் திட்டம் மிகவும் சிக்கனமான தேர்வாக இருக்கும்.
மேலும் படிக்க | மொபைல் மூலம் வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மேலும் படிக்க | டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் நிராகரிப்பா? எப்படிச் சரிசெய்வது? முழு விளக்கம்
மேலும் படிக்க | ஜியோவின் 84 நாள் திட்டங்கள்: முழு விவரம் மற்றும் கவர்ச்சிகரமான அம்சங்கள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ